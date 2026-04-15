Иран оценил ущерб от бомбардировок США и Израиля в $270 млрд
Страна также подняла вопрос о военных репарациях
Тегеран. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ущерб Ирана от ударов США и Израиля составляет, предварительно, $270 млрд, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани.
Более точные цифры, по ее словам, назовут позднее - после процедуры из нескольких этапов.
Первый из них - оценка ущерба непосредственно зданиям, второй - анализ потерь доходов бюджета и последствий прекращения работы промышленных объектов", - сообщает источник.
Вопрос военных репараций обсуждали в том числе на переговорах в Исламабаде на прошлой неделе.
Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба", - сказала Мохаджерани.
Напомним, вчера в 10.00 по времени Вашингтона началось действие объявленной США блокады Ормузского пролива. Трамп предупредил, что любой из иранских кораблей, приблизившихся к блокаде, будет уничтожен.
После начала операции США и Израиля Иран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходило 15-20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. На фоне сообщений о минировании пролива в марте Трамп призвал страны Европы и Азии направить свои корабли в Ормузский пролив, чтобы совместными силами обеспечить безопасность морского пути. Позднее он раскритиковал страны НАТО за отказ содействовать операции.
После переговоров между Ираном и Соединенными Штатами в Пакистане, которые продолжались около 21 часа, Иран отверг условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи. Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
новости по теме
13.04.2026, 20:06 29776
Началось действие объявленной США блокады Ормузского пролива
Блокада начала действовать в 10.00 по времени Вашингтона
Тегеран. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Американские военные по поручению президента США Дональда Трампа приступили к блокаде Ормузского пролива, сообщает РБК со ссылкой на американские СМИ.
Блокада начала действовать в 10.00 по восточному времени, пишет издание.
Трамп на своей странице в TruthSocial написал, что военно-морской флот Ирана "лежит на дне моря". Полностью уничтожены, по его словам, 158 кораблей. При этом американские военные не поразили так называемые быстрые ударные корабли Ирана, поскольку не считали их серьезной угрозой.
Предупреждение: если какой-либо из этих кораблей приблизится к нашей БЛОКАДЕ, они будут немедленно УНИЧТОЖЕНЫ, используя ту же систему уничтожения, что и против наркоторговцев на морских лодках. Это быстро и жестоко", - написал он.
При этом в Тегеране считают, что попытки США блокировать Ормузский пролив "обречены на провал". Иран не допустит подобного шага, заявлял высокопоставленный военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи. По его словам, иранская армия обладает "значительными неиспользованными возможностями" для противодействия любым угрозам.
После начала операции США и Израиля Иран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходило 15-20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. На фоне сообщений о минировании пролива в марте Трамп призвал страны Европы и Азии направить свои корабли в Ормузский пролив, чтобы совместными силами обеспечить безопасность морского пути. Позднее он раскритиковал страны НАТО за отказ содействовать операции.
После переговоров между Ираном и Соединенными Штатами в Пакистане, которые продолжались около 21 часа, Иран отверг условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи. Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
12.04.2026, 19:22 50211
США намерены блокировать Ормузский пролив - Трамп
По словам американского лидера, военные силы США будут искать и задерживать суда, заплатившие Ирану за проход по проливу
Вашингтон. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - США намерены препятствовать проходу любых судов через Ормузский пролив, а также искать и задерживать корабли, заплатившие Ирану за транзит, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, блокада начнется в ближайшее время, сообщает РБК.
Начиная с этого момента военно-морской флот Соединенных Штатов, лучший в мире, начнет процесс блокады любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его", - написал Трамп.
Он добавил, что военные силы США будут искать и задерживать суда, заплатившие Ирану за проход по проливу.
Никто из тех, кто платит незаконные пошлины, не получит безопасного прохода в открытом море", - пообещал американский лидер.
По словам Трампа, Иран за счет минирования пролива занимается шантажом, а США не позволят себя шантажировать.
Блокада начнется в ближайшее время, к ее поддержанию будут привлечены и другие страны, а Ирану не будет позволено извлекать выгоду из этого незаконного акта вымогательства", - заявил глава Белого дома.
Он также пригрозил, что американские ВМС начнут уничтожать мины, размещенные Ираном в проливе.
Любой иранец, который откроет по нам огонь или по мирным судам, будет уничтожен!" - предупредил он.
После начала операции США и Израиля Иран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходило 15-20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. На фоне сообщений о минировании пролива в марте Трамп призвал страны Европы и Азии направить свои корабли в Ормузский пролив, чтобы совместными силами обеспечить безопасность морского пути. Позднее он раскритиковал страны НАТО за отказ содействовать операции.
Напомним, после переговоров между Ираном и Соединенными Штатами в Пакистане, которые продолжались около 21 часа, Иран отверг условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану.
В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи. Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
Недавно США и Иран согласились на прекращение огня на две недели.
12.04.2026, 13:23 55296
Иран отверг условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики
Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами в Пакистане продолжались около 21 часа, но не привели к сделке
Тегеран. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Иран не принял условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики, сообщает РБК со ссылкой на агентство Fars.
Американцы потребовали в ходе переговоров всего того, чего не могли добиться войной", - утверждает собеседник агентства.
По его мнению, американская сторона искала предлог, чтобы покинуть стол переговоров.
Агентство Tasnim также связало отсутствие соглашения по итогам переговоров с "чрезмерными требованиями" Вашингтона.
Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами в Пакистане продолжались около 21 часа и, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, не привели к сделке.
Он добавил, что США "очень четко обозначили" свои "красные линии" и сделали республике "окончательное и лучшее предложение", но Иран не принял эти условия.
10 апреля верховный лидер Ирана обратился к странам Персидского залива. Хаменеи призвал государства "занять правильную сторону" и "не поддаваться лживым обещаниям дьяволов", а также пригрозил, что Иран "не оставит в покое" напавшие на страну США и Израиль.
За два дня до этого Иран и США заключили перемирие на две недели.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.
Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
11.04.2026, 19:26 67491
В Исламабаде начались переговоры США и Ирана
Иранская делегация уже прибыла в столицу Пакистана
Исламабад. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Переговоры между делегациями Соединенных Штатов и Ирана официально начались в Исламабаде, передает корреспондент агентства
Я дам вам знать очень скоро. Это не займет много времени", - цитирует gazeta.ru журналиста телеканала NewsNation, который приводит слова президента Дональда Трампа.
Переговоры между Ираном и США проходят 11 апреля в Исламабаде при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В команду также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.
От Ирана ожидается участие главы МИД Аббаса Арагчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа. Иранская делегация уже прибыла в столицу Пакистана.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи. Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
Недавно США и Иран согласились на прекращение огня на две недели.
11.04.2026, 11:50 73491
Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю
Фото: nasa.gov
Вашингтон. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю, капсула села в Тихом океане у побережья Сан-Диего, передает корреспондент агентства.
Сразу после контакта с водой надулись пять ярко-оранжевых баллонов, чтобы удержать ее в вертикальном положении и не дать ей перевернуться", - сообщает lenta.ru.
Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту США Дональду Трампу по случаю успешного завершения миссии Artemis II, ставшей первым полетом человека к Луне за последние полвека и ознаменовавшей новую историческую веху в освоении космоса, информирует Акорда.
Президент высоко оценил прорывные достижения американской науки, которые расширяют горизонты познания и служат источником вдохновения для новых поколений ученых, инженеров и исследователей по всему миру.
Напомним, в начале апреля NASA успешно запустило с космодрома на мысе Канаверал сверхтяжелую ракету SLS с космическим кораблем Orion, который направится к Луне в рамках миссии Artemis II.
11.04.2026, 11:01 74766
В Италии ввели отпуск по уходу за питомцем
Рим. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Италии приняли закон, позволяющий брать оплачиваемый трехдневный отпуск в связи с болезнью или смертью домашнего питомца, сообщает телеканал "Хабар 24".
Согласно новым правилам, обязательным условием является наличие государственной регистрации и микрочипа. Ранее подобные льготы предоставлялись исключительно по семейным обстоятельствам. Теперь же законодательство расширяет понятие семьи, признавая питомцев ее полноправными членами", - информирует One Green Planet.
Отмечается, что инициатива обсуждалась еще с 2017 года. Кроме того, в Италии оставление животного в тяжелом состоянии может повлечь уголовную ответственность. Эксперты подчеркивают, что процесс переживания такой утраты иногда длится до года, серьезно влияя на эмоциональное состояние и работоспособность человека.
Между тем в Казахстане мажилис одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность эвтаназии.
По словам одного из инициаторов законопроекта депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.
Мажилисмен сообщил, что содержание собаки в среднем обходится в 5,5 тысячи тенге. Отлов и выпуск собаки с учетом стерилизации и содержания в течение 10 дней стоит 74 тысячи тенге, эвтаназия - около 11 тысяч тенге, а чипирование одной собаки или кошки - минимум 1500 тенге, сообщает zakon.kz
По данным депутата, согласно имеющейся статистике, в стране около 270 тысяч бродячих собак. Если выпускать их, предполагая, что половина - самки, это обойдется примерно в 9-10 млрд тенге. Если половина - самцы, тогда затраты составят около 4 млрд тенге. В целом общие затраты на выпуск составят примерно 14-15 млрд тенге. Если применять отлов с эвтаназией, затраты будут примерно в семь раз меньше, подчеркнул Жанбыршин.
При выпуске животных бюджет тратит больше средств, чем при их отлове, подытожил мажилисмен.
Между тем нововведения вызвали волну возмущения среди активистов и зоозащитников. Вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today пришло письмо от активистов, в котором казахстанцы выразили свое мнение о законопроекте и предложили системную реформу вместо точечных мер. По словам активистов, ключевая ошибка в борьбе с безнадзорными животными - попытка решить сложную системную проблему одной мерой, будь то стерилизация или эвтаназия. На практике ни один из этих подходов в чистом виде не дает устойчивого результата, считают они.
Тем временем простые казахстанцы также активно обсуждают законопроект в Сети. Под постами СМИ с новостью об одобрении нововведения сотни простых граждан оставили свои комментарии. В частности, некоторые высказались категорически против умерщвления животных на деньги налогоплательщиков.
10.04.2026, 11:04 85251
Верховный лидер Ирана обратился к странам Персидского залива
Хаменеи призвал государства "занять правильную сторону" и "не поддаваться лживым обещаниям дьяволов", а также пригрозил, что Иран "не оставит в покое" США и Израиль, напавших на страну
Тегеран. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обратился к странам Персидского залива. Он призвал южных соседей "занять правильную сторону" и "не поддаваться лживым обещаниям дьяволов", сообщает РБК.
Хаменеи предупредил, что Иран "не оставит в покое" США и Израиль, напавших на страну, и обязательно потребует репараций за весь ущерб, причиненный ей. По его словам, Тегеран также "непременно" перейдет "к новому этапу управления Ормузским проливом". Иранская сторона, в частности, рассматривала идею договора о контроле над проливом со странами, использующими этот маршрут.
Мы не искали и не ищем войны, но ни при каких обстоятельствах не откажемся от своих законных прав, действуя в единстве со всем "Фронтом сопротивления", - подчеркнул верховный лидер.
Хаменеи назвал "героический народ Ирана" "безоговорочным победителем на этом поле боя".
Напомним, Моджтаба Хаменеи был избран иранским верховным лидером в марте после убийства своего отца, аятоллы Али Хаменеи, в результате ударов Израиля и США. The Times со ссылкой на выводы американской и израильской разведок на этой неделе писала, что Хаменеи проходит лечение в городе Кум, он без сознания и не способен участвовать в принятии каких-либо решений.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля, чуть более чем за час до окончания установленного им ультиматума, объявил о достижении "обоюдного перемирия" с Ираном на две недели. Трамп угрожал, что, если Тегеран не откроет Ормузский пролив, Вашингтон нанесет массированные удары по иранской инфраструктуре, включая мосты и электростанции, и "уничтожит целую цивилизацию".
Издание Axios отмечало, что объявлению перемирия предшествовал "хаотичный" период внесения правок в предложенный Ираном мирный план, первоначальную версию которого посланник американского лидера Стив Уиткофф назвал катастрофой.
К ночи понедельника посредники финализировали предложение о двухнедельном перемирии, которое затем было согласовано с верховным лидером. По данным The New York Times, прекращение огня одобрил лично он.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс пояснял, что Соединенные Штаты пошли на прекращение огня после согласия Ирана открыть Ормузский пролив. Иранский Верховный совет национальной безопасности говорил, что откроет морской путь в течение двух недель при условии координации со стороны иранкой армии. Тегеран настаивает, что контроль над проливом должен остаться за ним.
08.04.2026, 07:44 105171
Иран и США заключили перемирие на две недели
Фото: Depositphotos
Вашингтон. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - США и Иран согласились на прекращение огня на две недели. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Thruth Social. После сообщения президента США согласие на перемирие подтвердил и высший совет безопасности Ирана, сообщает РБК.
Президент США добавил, что к такому решению он пришел после бесед с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и начальником сухопутных войск страны Асимом Муниром.
Они просили меня воздержаться от отправки разрушительных сил в Иран сегодня вечером, и, при условии согласия Исламской Республики Иран на ПОЛНОЕ, НЕМЕДЛЕННОЕ и БЕЗОПАСНОЕ ОТКРЫТИЕ Ормузского пролива, я согласен приостановить бомбардировки и нападения на Иран сроком на две недели", - написал Трамп.
Трамп добавил, что все военные задачи США уже "перевыполнены". Соединенные Штаты "очень далеко продвинулись в достижении окончательного соглашения относительно долгосрочного МИРА с Ираном и МИРА на Ближнем Востоке".
По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов, которое "является приемлемой основой для переговоров", а двухнедельный срок нужен для окончательного согласования мира на Ближнем Востоке.
От имени Соединенных Штатов Америки, как президент, а также от имени стран Ближнего Востока, для меня большая честь, что эта долгосрочная проблема близка к разрешению", - заключил Трамп.
Свое согласие на прекращение огня также дал и Иран. Заявление высшего совета нацбезопасности Ирана опубликовал глава МИД Аббас Арагчи на странице в Х.
В заявлении Ирана изложены десять пунктов, с которыми США, как утверждается, согласились:
- Обязательство о ненападении
- Сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом
- Согласие на обогащение урана
- Отмена всех первичных санкций
- Отмена всех вторичных санкций
- Прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН
- Прекращение действия всех резолюций совета управляющих МАГАТЭ
- Выплата компенсации Ирану
- Вывод американских боевых сил из региона
- Прекращение войны на всех фронтах, включая войну против "Хезболлы" в Ливане
Тегеран добавил, что возобновит безопасное судоходство в Ормузском проливе в течение двух недель в координации с требованиями иранской стороны.
Наши руки по-прежнему на спусковом крючке, и при малейшей ошибке со стороны врага он встретится с полной силой", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению Ирана, переговоры с США пройдут 10 апреля в Исламабаде.
По данным РБК, на фоне объявления перемирия мировые цены на нефть резко упали. Если в течение дня 7 апреля цены на Brent колебались между отметками $107-110 за баррель, то после полуночи они начали резко снижаться и достигли около $93 за баррель. The New York Times писала, что нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела более чем на 9% - примерно до $102 за баррель.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.
Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
