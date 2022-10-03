Китай направил 22 самолета и четыре корабля к Тайваню

ПЕКИН. 2 ОКТЯБРЯ - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в воскресенье направила к району вблизи Тайваня 22 самолета и четыре военных корабля, сообщает Министерство обороны острова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным РИА "Новости", воскресенья в акватории и воздушном пространстве окружающего Тайвань района были зафиксированы четыре корабля и 22 самолета НОАК, при этом восемь из них - два истребителя J-11, два истребителя J-16, беспилотники BZK-005 и CH-4, многоцелевые транспортные самолёты Y-8 и Y-9 - пересекли так называемую "срединную линию" в Тайваньском проливе и вошли в опознавательную зону ПВО острова.
Как сообщили в министерстве, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990 годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали деятельность 38 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) недалеко от острова.