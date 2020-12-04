Китайский зонд "Чанъэ-5" совершил посадку на поверхность Луны

Нур-Султан. 2 декабря. Kazakhstan Today - Китайский зонд "Чанъэ-5" совершил успешную посадку на поверхность Луны, передает Kazakhstan Today.

Чанъэ-5" успешно прилунился на видимой стороне Луны", - сообщает китайский государственный телеканал CGTN со ссылкой на Национальное космическое управление КНР.

Место посадки - вулканический пик Рюмкера в пределах Океана Бурь.

Миссия "Чанъэ-5" заключается в том, чтобы пробурить на поверхности Луны скважину глубиной до 2 метра и взять для исследования около двух килограммов грунта.

Пробы с лунной поверхности попадут на землю впервые почти за полвека. Образцы грунта будут отправлены в капсуле на орбитальный модуль, который, в свою очередь, обеспечит посадку спускаемого аппарата в провинции КНР Внутренняя Монголия. Китай, таким образом, станет третьей страной, которая доставила лунный грунт на Землю", - пишут " Ведомости ".

По данным ТАСС , ракета-носитель "Чанчжэн-5" (CZ-5) стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань 23 ноября. В случае успеха миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, которая доставила геологические образцы с поверхности Луны.

Должен отметить, что с каждым очередным запуском "Чанчжэн-5" менялся эмоциональный настрой команды наших конструкторов. Когда состоялся первый вывод этой ракеты-носителя на орбиту, мы очень беспокоились, во второй раз мы уже были поувереннее, однако потерпели неудачу. Тогда проблема носила структурный характер и возникла в процессе доработки двигателя. В течение двух последующих лет мы многое усовершенствовали в конструкции этой ракеты. Можно сказать, что сейчас наши технологии заслуживают абсолютного доверия. Мы полностью уверены в собственных силах, в продукте, который создали", - объяснил заместитель главы центра управления запуском "Чанчжэн-5" Цюй Игуан.

Он уточнил, что с 2021 года китайские технологии ракет-носителей тяжелого класса в Китае будут особенно актуальны, поскольку страна приступит к строительству собственной орбитальной станции.

Заместитель главы Центра лунных исследований и космической инженерии Китайского национального космического управления (CNSA), официальный представитель проекта "Чанъэ-5" Пэй Чжаоюй заявил, что Китай планирует осуществить доставку лунного грунта на Землю при помощи возвращаемого автоматического аппарата в течение 23 суток с момента запуска.

Я считаю, что самыми сложными для нас станут этапы, на которых будет осуществляться сбор образцов, взлет с поверхности Луны, состыковка с модулем на лунной орбите, а также возвращение аппарата на Землю на повышенной [второй космической] скорости. Эти трудности нас беспокоят больше всего", - подчеркнул Пэй Чжаоюй.

Как он уточнил, Китай стремится получить образцы лунного грунта, чтобы выполнить две ключевые задачи.

Одна из них имеет научный характер: мы сможем, находясь на Земле, применить более наглядные методы, чем при реализации орбитального проекта или при осуществлении посадки [лунохода "Юйту-2" для изучения лунного ландшафта]. В нашем распоряжении будет больший перечень оборудования и способов для осуществления анализа. Вторая цель касается технологий, которые мы в ходе выполнения проекта "Чанъэ-5" освоим еще лучше", - сказал Пэй Чжаоюй

Ожидается, что проект по доставке грунта станет новой вехой в развитии лунной программы КНР, поскольку позволит проверить на практике правильность стратегии Пекина по освоению Луны. Кроме того, будут получены полезные сведения, которые могут стимулировать развитие китайской космической техники.





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