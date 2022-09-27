Кыргызстан и Таджикистан договорились отвести тяжелую технику от границы

Фото: asiaplustj.info
БИШКЕК. 26 СЕНТЯБРЯ - Кыргызстан и Таджикистан договорились отвести тяжелую технику от линии границы двух государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает РИА Новости, в воскресенье Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол о прекращении конфликта и урегулировании ситуации на границе двух государств.
Одним из важнейших пунктов этого протокола является отвод тяжелой военной техники от границы. Оставим в ведении погранслужбы только те вооружения, которыми можно охранять государственные границы, а не воевать. То есть мы танки, пушки все должны убрать", - заявил глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев.
Напомним, масштабные боестолкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.
Кыргызская сторона сообщила о 62 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.
Также президент Казахстана Токаев выразил соболезнования главам обеих республик.