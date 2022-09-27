Кыргызстан и Таджикистан договорились отвести тяжелую технику от границы

Фото: russian.news.cn

ПЕКИН. 21 СЕНТЯБРЯ - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях, заявил в среду председатель КНР, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, в среду в Пекине состоялся семинар по национальной обороне и военной реформе с участием членов Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин, который также занимает пост председателя Центрального военного совета КНР, направил участникам семинара ряд указаний, сообщает РИА Новости

Си Цзиньпин, как отмечает телеканал, в частности, подчеркнул, что вооруженные силы должны "сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях".

Глава КНР также заявил о необходимости твердо придерживаться пути реализации ранее намеченных целей реформы.

В 2015 году власти Китая объявили о намерении значительно реформировать свои вооруженные силы ради повышения их эффективности. Председатель КНР Си Цзиньпин пытается создать ультрасовременную армию, которая была бы способна при необходимости дать отпор любому неприятелю, по его словам, важнейшим требованием к армии является ее боеспособность и умение побеждать.

После начала реформ в НОАК были созданы ракетные войска стратегического назначения, и в настоящий момент они вместе с сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими силами и Народной вооруженной полицией КНР составляют ВС Китая.

Китайский лидер еще во время своего выступления на открытии 19-го съезда Компартии Китая в 2017 году заявил, что к 2035 году планируется завершить модернизацию вооруженных сил страны, чтобы они полностью отвечали вызовам современности и требованиям нового времени. А к 2050 году НОАК должна превратиться в вооруженные силы передового мирового уровня.