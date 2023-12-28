Мы будем противостоять любому, кто попытается отделить Тайвань от Китая - Си Цзиньпин
Мы будем решительно противостоять любому, кто попытается отделить Тайвань от Китая каким бы то ни было способом", - особо подчеркнул Си Цзиньпин.
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В 12:00 прошу всех граждан почтить погибших минутой молчания", - цитирует iz.ru премьер-министра.
В результате землетрясения в Китае погибло более ста человек
На настоящий момент в результате землетрясения погибли 100 человек в провинции Ганьсу и 11 в провинции Цинхай. Повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры", - говорится в сообщении телевидения.
The 6.2-magnitude #earthquake that jolted Jishishan county in Northwest #China's Gansu province late Monday evening has killed 100 people in the province and 11 people in Qinghai province, according to official data. pic.twitter.com/QoxlVe54kb— Ifeng News (@IFENG__official) December 19, 2023
Rescue efforts are underway in earthquake-affected regions in Jishishan County, Gansu Province.— Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 19, 2023
The nighttime temperature, reaching around minus 12 degrees Celsius, coupled with the challenging plateau climate, has added difficulties to the rescue operations. pic.twitter.com/qVcKYbNmYg
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Трое пострадавших госпитализированы. У одного из пострадавших ранения плеча и колена, он находится в реанимации, есть угроза жизни, у второго - ранение плеча, он в состоянии средней степени тяжести. Третья пострадавшая - девочка с ранением спины, она также находится в состоянии средней степени тяжести", - сообщили изданию в приемных отделениях хирургии городской и областной детских больниц.
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Было отмечено, что новостной портал "Абзасмедиа" с участием организаций, зарегистрированных в этих странах, осуществляет незаконные финансовые операции, а посольства указанных стран также были вовлечены в эту деятельность, и было высказано серьезное возражение против этой деятельности", - информирует rbc.ru со ссылкой на министерство.
Азербайджанская сторона жестоко осудила эту деятельность, которая противоречит законодательству нашей страны и направлена на вмешательство во внутренние дела страны, и проинформировала, что в связи с указанными фактами она оставляет за собой право принимать соответствующие меры в соответствии с национальным законодательством", - отметили в ведомстве.
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