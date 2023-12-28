Мы будем противостоять любому, кто попытается отделить Тайвань от Китая - Си Цзиньпин

Фото: Синьхуа

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Пекин. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Центральный комитет Коммунистической партии Китая во вторник в Доме народных собраний провел симпозиум, посвященный 130-й годовщине со дня рождения Мао Цзэдуна, сообщает " - Центральный комитет Коммунистической партии Китая во вторник в Доме народных собраний провел симпозиум, посвященный 130-й годовщине со дня рождения Мао Цзэдуна, сообщает " Синьхуа"





Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин выступил на симпозиуме с важной речью.





Си Цзиньпин подчеркнул важность продвижения дела, инициатором которого был Мао Цзэдун, и призвал к усилиям по превращению Китая в сильное государство и по всестороннему продвижению процесса возрождения китайской нации путем модернизации в китайском стиле.

Он призвал к активному стимулированию исторической инициативы народа и отметил, что достижения модернизации должны приносить пользу всем людям в равной степени.





Глава КНР заявил, что полное воссоединение Китая - это неизбежная тенденция, подчеркнув, что в этом заключается высший национальный интерес и именно этого желает китайский народ.





Отметив необходимость реализации общей стратегии партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, а также соблюдения принципа одного Китая и консенсуса 1992 года, Си Цзиньпин призвал прилагать усилия для продвижения интегрированного развития во всех областях обоих берегов Тайваньского пролива и способствовать мирному развитию межбереговых отношений.





Мы будем решительно противостоять любому, кто попытается отделить Тайвань от Китая каким бы то ни было способом", - особо подчеркнул Си Цзиньпин.





Он акцентировал внимание на том, что модернизация в китайском стиле - это модернизация мирного развития, которая не только приносит пользу китайскому народу, но и способствует процессу модернизации других стран.





Развитие Китая укрепляет силы мира во всем мире, указал Си Цзиньпин, подчеркнув, что, какой бы стадии развития КНР ни достигла, она никогда не будет стремиться к гегемонии или заниматься экспансионизмом.