23.08.2025, 20:53 7311
Погибла застрявшая на пике Победы в Кыргызстане альпинистка
Фото: natalina_1022/Instagram
Рассказать друзьям
Бишкек. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Российская альпинистка Наталья Наговицина, которая застряла на пике Победы в Кыргызстане, погибла, сообщает SHOT.
Ее тело смогут забрать с 7 тысяч метров, только когда погода позволит поднять вертолет на высоту. Также спасательная группа, которая должна была забрать тело итальянца, спасавшего россиянку, отозвана с высоты 4,5 тысячи метров.
Женщина 11 дней находилась при температуре -26 без еды и воды под скалой "Птица". У нее была с собой только горелка, спальный мешок и рваная палатка.
Группа Наташи (она и 3 мужчин) поднялась на вершину, при спуске сорвался участник и утащил Наташу с последующим переломом ее ноги. Наташе поставили палатку на 7200, и обессиленные, замерзшие участники отправились вниз", - рассказала участник экспедиции Ильи Храброва.
Наталья Наговицина погибла практически на той же высоте, где четыре года назад скончался ее муж. На пике Хан-Тенгри мужчину парализовало, и она оставалась с ним до последнего. А когда их пришли вызволять спасатели, смогли эвакуировать только женщину. Спасти супруга не удалось.
новости по теме
19.08.2025, 10:01 50561
О чем Трамп и Зеленский договорились в Вашингтоне
Фото: РБК
Рассказать друзьям
Вашингтон. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 18 августа президент Украины Владимир Зеленский и семь европейских лидеров встретились в Вашингтоне с Дональдом Трампом. Главной темой переговоров стало участие США в гарантиях безопасности Украины, сообщает РБК.
Вместе с Зеленским в Вашингтон приехали семь европейских лидеров - премьеры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эмманюэль Макрон, генсекретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Итоги встречи с Зеленским и европейскими лидерами, которую Трамп назвал "очень хорошей", президент США подвел в Truth Social. Главный итог, по его словам, в том, что европейские страны будут обеспечивать гарантии безопасности Украины в координации с США. В конце переговоров Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину и "начал подготовку встречи" между ним и Владимиром Зеленским; место встречи предстоит определить. После того как эта встреча состоится, Трамп планирует трехсторонние переговоры с президентами России и Украины.
Опять же, это был очень хороший первый шаг к завершению войны, которая длится уже почти четыре года. Вице-президент Дж. Д. Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной", - подытожил президент США.
Российскую версию 40-минутного телефонного разговора Путина и Трампа изложил помощник президента Юрий Ушаков.
Президент США проинформировал своего коллегу о переговорах с Зеленским и европейскими лидерами; в разговоре Путин и Трамп высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины (речь о встречах, которые с мая проходят в Стамбуле), сказал помощник президента.
В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. То есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах", - сообщил Ушаков, не уточнив, идет ли речь о повышении до уровня президентов.
По словам Мерца, встречу президентов России и Украины планируется провести в ближайшие 2 недели.
Что Трамп сказал Зеленскому и европейским лидерам
По итогам переговоров в Белом доме пресс-конференция не запланирована, однако встречи, как двусторонние, так и с участием европейских лидеров, включали открытую часть, во время которой Трамп активно общался с прессой. Он неоднократно подчеркнул, что прекращение огня не является обязательным условием для начала мирных переговоров.
Мне нравится идея прекращения огня по одной причине - оно позволяет немедленно остановить гибель людей, а не через неделю или две. Но мы можем работать над мирным соглашением, даже пока боевые действия продолжаются, - заявил Трамп перед началом переговоров с Зеленским. - Им приходится воевать. Я бы хотел, чтобы они остановились, но с точки зрения стратегии это может поставить одну из сторон в невыгодное положение".
Ранее он установил 8 августа в качестве дедлайна для достижения перемирия, угрожая России санкциями в противном случае, но после переговоров с президентом Владимиром Путиным на Аляске его позиция смягчилась.
Ключевой темой переговоров стало предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 Вашингтонского договора НАТО. Трамп отметил, что одним из главных прорывов саммита на Аляске стало согласие Путина с их необходимостью. При этом президент отказался публично раскрывать содержание подобных гарантий, включая возможное участие американских военных, подчеркнув лишь, что основное "бремя" ляжет на европейцев. "Они - первая линия обороны, потому что они там, это Европа. Но мы будем их поддерживать", - пояснил он.
Накануне встречи Трамп опубликовал пост, в котором исключал вступление Украины в НАТО, но на переговорах с Зеленским был менее категоричен, отметив, что этот вопрос лишь предстоит обсудить. При этом он напомнил, что "еще задолго до президента Путина" обсуждалось, что Киев никогда не войдет в Североатлантический альянс (по-видимому, имелась в виду договоренность о нерасширении НАТО на восток между США и СССР). Тем не менее Трамп пообещал предоставить Украине гарантии, которые предотвратят "любую дальнейшую агрессию против Украины", хотя и счел вероятность подобного сценария "сильно преувеличенной".
Еще одной темой переговоров стал возможный "обмен территориями" с учетом текущей линии фронта. Журналисты обратили внимание на стоявшую в кабинете карту боевых действий по состоянию на 17 августа, где были обозначены подконтрольные России территории Сумской (1%), Харьковской (4%), Днепропетровской (менее 1%) и Николаевской (1%) областей. Станут ли они предметом возможного обмена, американский президент не уточнил.
На многосторонней встрече с европейскими лидерами Трамп назвал переговоры с Зеленским успешными. Он также упомянул, что уже "не напрямую" переговорил с Путиным и планирует позвонить ему после завершения всех встреч.
Саммит на Аляске укрепил мою уверенность в том, что хотя это и сложно, мирное урегулирование достижимо, - сказал он. - Я думаю, президент Путин тоже хочет найти решение, и мы это увидим. В ближайшее время, через неделю или две, мы узнаем, сможем ли мы решить этот вопрос или это ужасное противостояние продолжится".
При этом он выразил уверенность, что трехсторонняя встреча с лидерами России и Украины - это вопрос времени и что Москва вскоре освободит 1 тыс. украинских военнопленных.
Позицию США Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф обозначили в интервью и заявлениях 17-18 августа. Она сводится к следующим пунктам:
возвращение Крыма Украине и ее вступление в НАТО исключены;
Вашингтон готов обсуждать гарантии безопасности Украины по типу статьи 5 Вашингтонского договора о НАТО (нападение на одно расценивается как нападение на всех);
США не будут вводить против России новые санкции, их введение будет означать, что переговоры провалились;
хотя Штаты давно настаивают на прекращении огня, они понимают, что перемирие может быстро развалиться, поэтому их приоритет и конечная цель - "реализуемое, проверяемое, долгосрочное" соглашение об урегулировании.
По словам Вашингтона, Россия на саммите в Анкоридже согласилась на уступки по пяти регионам (Москва эту информацию не комментировала), однако без Украины вопрос территорий обсуждаться не может.
Чего Зеленский и европейцы добились от Трампа
Накануне в Вашингтоне европейские лидеры встретились с Зеленским, чтобы скоординировать свои позиции перед началом переговоров с Трампом. Как сообщил офис президента Украины (ОПУ), лидеры приветствовали решение США участвовать в гарантиях безопасности Украины; исходя из этого один из ключевых вопросов - "совместное участие США и Европы в создании будущей архитектуры безопасности для Украины, а значит, и для всего европейского континента".
Свои позиции в минувшие дни европейские лидеры координировали неоднократно. В частности, 17 августа по итогам встречи "коалиции желающих" они приветствовали решение американской администрации подключиться к гарантиям безопасности, в обеспечении которых коалиция с ее многонациональными силами готова играть ведущую роль.
На открытой части трехсторонней встречи, которая прошла после беседы Трампа и Зеленского тет-а-тет, о гарантиях сказал каждый европейский лидер; собственно, как и о трехстороннем саммите Россия - США - Украина, на котором настаивает Киев и который продвигает Вашингтон.
Я хочу поблагодарить вас, президент США, дорогой Дональд, за то, что вы, как я уже говорил, фактически вывели из тупика ситуацию с президентом Путиным, начав этот диалог. По-моему, первый телефонный звонок был в феврале, - сказал Марк Рютте. - ... И то, что вы заявили о своей готовности участвовать в гарантиях безопасности, - это большой шаг. Это действительно прорыв, и он имеет решающее значение". С тем же посылом выступила Урсула фон дер Ляйен.
Фридрих Мерц сказал Трампу, что в минувшую пятницу на саммите в Анкоридже он "открыл путь к сложнейшим переговорам".
Мы все хотели бы видеть прекращение огня, самое позднее - уже на следующей встрече. Я не могу представить, что следующая встреча состоится без прекращения огня. Так что давайте работать над этим и попытаемся оказать давление на Россию. Потому что доверие к тем усилиям, которые мы предпринимаем сегодня, зависит как минимум от прекращения огня, - заявил канцлер ФРГ. - Поэтому я хотел бы подчеркнуть этот аспект и хотел бы видеть прекращение огня на следующей встрече, которая должна быть трехсторонней, где бы она ни состоялась".
Джорджа Мелони подчеркнула, что, если "мы хотим достичь мира и гарантировать справедливость, мы должны быть едины". По ее словам, гарантии безопасности - это предпосылка к миру, и она рада, что обсуждать их будут "по модели статьи 5". Эмманюэль Макрон сказал, что для трехсторонней встречи необходимо установить перемирие; а далее уже были бы возможны и четырехсторонние переговоры - с участием Европы.
И для того чтобы обеспечить прочный мир для Украины и всего континента, нам действительно нужны гарантии безопасности. Первое - это, безусловно, надежная украинская армия на долгие годы и десятилетия, а второе - наши собственные обязательства", - заявил президент Франции, подчеркнув, что "коалиция желающих" работает над этим.
Кир Стармер выразил уверенность в том, что с участием США и усилиями "коалиции" нынешняя встреча "могла бы стать историческим шагом в плане безопасности".
Мы можем добиться реального прогресса на пути к справедливому и долгосрочному результату. Конечно, это должно касаться Украины, и трехсторонняя встреча представляется разумным следующим шагом", - сказал британский премьер.
Последним выступал Александр Стубб. Он пояснил, что делает на этой встрече Финляндия.
Причина в том, что мы хоть и небольшая страна, но у нас протяженная граница с Россией, более 800 миль. И у нас, конечно же, есть свой исторический опыт взаимодействия с Россией, связанный со Второй мировой войной, Зимней войной и нынешней войной. Если взглянуть на ситуацию с другой стороны, то мы нашли решение в 1944 году. И я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году", - сказал президент Финляндии.
Опасения европейцев о том, что разговор Трампа и Зеленского вновь перерастет в конфликт, на этот раз не оправдались.
Я думаю, у нас был очень хороший разговор с президентом Трампом", - сказал на трехсторонней встрече президент Украины. "Очень хороший", - подтвердил глава Белого дома. "Это был лучший (разговор)… Вернее, простите, лучший случится в будущем", - продолжил Зеленский.
По его словам, с Трампом они обсудили две темы - гарантии безопасности и гуманитарные вопросы (в первую очередь обмен заключенными).
И, что очень важно, все деликатные вопросы, территориальные и так далее, мы обсудим на уровне лидеров во время трехсторонней встречи (вероятно, он имел в виду саммит в формате Россия - США - Украина. - РБК). И президент Трамп постарается организовать такую встречу (...) Украина будет рада вашему участию. Я буду там", - резюмировал Зеленский.
16.08.2025, 12:29 82496
Встреча Путина и Трампа на Аляске: о чем договорились президенты
Фото: kremlin.ru
Рассказать друзьям
Вашингтон. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры впервые за шесть лет. Встреча проходила на Аляске, передает корреспондент агентства.
Как сообщает РБК, главы государств провели встречу в формате "три на три": российскую сторону представили Владимир Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Американскую сторону - Дональд Трамп, спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Встреча в узком формате завершилась спустя 2 часа 45 минут.
Президенты России и США после переговоров выступили на пресс-конференции.
Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными (...) Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет. Это большой срок. Минувший период был очень непростым для двусторонних отношений, и, скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен холодной войны. И это не идет на пользу ни нашим странам, да и миру в целом. Очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу, и в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела - конечно, с условием серьезной и кропотливой подготовки, и такая работа в целом была проделана", - выступил с речью Владимир Путин.
Он отметил, что "с президентом Трампом установились очень хорошие прямые контакты".
Говоря об украинском конфликте, Путин подчеркнул, что Россия "искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец".
Но при этом мы убеждены, что, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно, обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом", - сказал президент России.
Вместе с тем Владимир Путин согласился с высказыванием Трампа о том, что "должна быть обеспечена и безопасность Украины", отметив, что российская сторона "готова над этим работать".
Дональд Трамп в свою очередь назвал встречу "очень продуктивной". По его словам, были обсуждены многие вопросы и "некоторые из них были действительно существенными".
Мы не смогли найти полного понимания. К сожалению, пока сделки нет. Я буду созваниваться с представителями НАТО, я буду созваниваться и говорить с необходимыми лидерами, с президентом Зеленским, я проинформирую его о сегодняшней встрече", - выступил президент США.
В завершение пресс-конференции Владимир Путин предложил в следующий раз организовать встречу на высшем уровне в Москве. Трамп допустил, что может посетить Россию.
14.08.2025, 17:45 106906
ЕАБР поддержит строительство новой железной дороги на Иссык-Куле
Новый участок железной дороги Балыкчы - Чолпон-Ата имеет важное значение для формирования устойчивой транспортной системы
Рассказать друзьям
Бишкек. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития окажет грантовую поддержку государственному предприятию "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызстана в рамках подготовки предварительного технико-экономического обоснования инвестиционного проекта "Строительство новой железной дороги на участке Балыкчы - Чолпон-Ата", сообщает пресс-служба банка.
ЕАБР активно взаимодействует с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Кыргызстан, а также с ГП "НК "Кыргыз темир жолу" для расширения своего участия в транспортной сфере республики. На сегодняшний день достигнута договоренность об участии банка в трех приоритетных проектах. Новый участок железной дороги Балыкчы - Чолпон-Ата имеет важное значение как для формирования устойчивой транспортной системы внутри страны, так и для развития международной логистики. Проект создает основу для интеграции железной дороги с аэропортом Тамчы и способствует увеличению пассажиро- и грузопотока. Разработка предварительного ТЭО - это важный стратегический шаг, который позволит сторонам перейти от намерений к конкретным механизмам реализации проекта, ориентировочная стоимость которого составляет порядка 500 миллионов долларов", - отметил заместитель председателя правления ЕАБР Ярослав Мандрон.
Разработка предварительного ТЭО позволит:
- провести технико-экономическое сравнение различных вариантов реализации проекта;
- определить оптимальный сценарий строительства;
- подготовить укрупненную финансово-экономическую модель проекта;
- сформулировать рекомендации по реализации и дальнейшему финансированию.
Подписание договора технического содействия по финансированию подготовки предварительного ТЭО железнодорожного участка Балыкчы - Чолпон-Ата стало очередным примером высокой востребованности инструментов ЕАБР в Республике Кыргызстан, где объем текущего инвестиционного портфеля банка составил почти 350 млн долларов", - добавили в пресс-службе.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
14.08.2025, 15:35 108511
ЕАБР поддержит расширение авиапарка Кыргызстана
Новые самолеты повысят частоту и географию авиасообщения
Рассказать друзьям
Бишкек. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития, Российско-Кыргызский фонд развития, "Элдик банк" и открытое акционерное общество "Аэропорты Кыргызстана" заключили соглашение о намерениях по совместной реализации инвестиционного проекта по приобретению новых воздушных судов для национального оператора Кыргызстана, сообщает ЕАБР.
Общая предварительная стоимость проекта составляет $55 млн. В рамках договоренностей ЕАБР предоставит целевой кредит в размере до $10 млн для проекта по расширению авиапарка ОАО "Аэропорты Кыргызстана", - заявили в банке.
Подчеркивается, что новые самолеты повысят частоту и географию авиасообщения, укрепят транзитный потенциал и поддержат развитие туризма в стране.
Мы успешно реализуем пятилетнюю страновую стратегию по Республике Кыргызстан, направленную на развитие различных отраслей экономики страны. Объем наших инвестиций с 2022 года составил почти $350 млн. Расширение авиапарка даст долгосрочный социально-экономический эффект, включая создание рабочих мест, развитие инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности страны", - отметил заместитель председателя правления ЕАБР Ярослав Мандрон.
Как отметили в пресс-службе, проект соответствует стратегическим приоритетам ЕАБР в Республике Кыргызстан на 2022-2026 годы, включая развитие туризма и укрепление транзитного потенциала страны.
ЕАБР продолжит оказывать поддержку инициативам, способствующим интеграции и развитию ключевых инфраструктурных проектов на пространстве Евразийского региона", - заверили в банке.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
11.08.2025, 10:33 139186
В результате землетрясения в Турции обрушились более 10 зданий
На западе Турции произошло землетрясение, толчки ощущались в Стамбуле
Рассказать друзьям
Стамбул. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На западе Турции произошло землетрясение. Магнитуда толчков составила 6,1. Эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщает РИА Новости.
Толчки ощущались на западе Стамбула около 20-30 секунд в 19.55. В квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу. Эпицентр располагался примерно в 400 километрах от города.
Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, в результате землетрясения обрушились 16 зданий, погиб один человек.
В общей сложности в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир обрушились 16 зданий, только в четырех из них постоянно проживали люди. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле", - сказал Ерликая на брифинге.
По его словам, спасатели смогли извлечь из-под завалов обрушившегося здания четверых граждан.
К сожалению, 81-летний гражданин, которого спасли из-под завалов, позже скончался", - сообщил министр.
Число пострадавших достигло 29, уточнил он.
10.08.2025, 18:35 145751
Радиоактивная вода с ядерной базы Великобритании утекла в море
Инцидент произошел из-за того, что Королевский военно-морской флот не обеспечил надлежащее обслуживание сети из 1,5 тысячи водопроводных труб на базе
Рассказать друзьям
Эдинбург. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Радиоактивная вода утекла с одного из самых защищенных и секретных военных объектов Великобритании, где хранится запас ядерных боеголовок Trident, сообщает РБК.
Радиоактивная вода с британской базы в Коулпорте, где хранятся боеголовки для ядерных подлодок Trident, попала в морской залив Лох-Лонг, расположенный недалеко от Глазго на западе Шотландии", - пишет издание со ссылкой на газету The Guardian.
Как сообщает издание, в материалах Агентства по охране окружающей среды Шотландии говорится, что инцидент произошел из-за того, что Королевский военно-морской флот не обеспечил надлежащее обслуживание сети из 1,5 тысячи водопроводных труб на базе. В результате произошел выброс "ненужных радиоактивных отходов" в виде небольшого количества трития, который используется в ядерных боеголовках, указано в документах.
Кроме того, утверждает агентство, подобный инцидент уже происходил - в 2010 году в Коулпорте прорвало трубу, а в 2019 году - еще две. В результате одной из утечек в августе 2019 года "значительное количество воды" попало в зону обработки ядерного оружия, где оно было загрязнено низким уровнем трития и попало в открытый слив, который вел в Лох-Лонг.
Хотя в ведомстве заявили, что уровень радиации был очень низким и не представлял угрозы для здоровья людей, было установлено, что "недостатки в техническом обслуживании и управлении активами привели к поломке муфты, что косвенно привело к образованию ненужных радиоактивных отходов", - отмечает издание.
После внутреннего расследования и проверки Агентства по охране окружающей среды Шотландии Минобороны Британии пообещало принять меры для предотвращения новых прорывов и наводнений в марте 2020 года. Однако в 2021 году произошло еще два прорыва труб, в том числе в другом районе, где также хранились радиоактивные вещества, что послужило поводом для еще одной проверки со стороны регулятора в 2022 году. По словам представителя агентства, работа по выполнению корректирующих мер "шла медленно и во многих случаях с задержками".
Газета The Guardian пишет, что правительство Великобритании настаивало на том, что эти файлы должны оставаться засекреченными по соображениям нацбезопасности, но в июне уполномоченный по вопросам информации Шотландии Дэвид Гамильтон постановил, что большинство из них должно быть обнародовано. По его словам, рассекречивание угрожает "репутации", а не национальной безопасности.
02.08.2025, 18:09 212771
В Китае воссоздали первый в мире сейсмограф
Фото: naked-science.ru
Рассказать друзьям
Пекин. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Китайские ученые под руководством Сюй Гоудуна из Института предотвращения катастроф воссоздали первый в мире сейсмограф, сообщает naked-science.ru.
Согласно историческим источникам, около 2000 лет назад китайский ученый и изобретатель Чжан Хэн создал устройство под названием "Хоуфэн Дидун И", которое считается первым в мире сейсмографом.
Хотя прибор и упоминается в древних записях, современные инженеры и историки долгое время сомневались в его реальности и технической осуществимости. В 2017 году "Хоуфэн Дидун И" даже был исключен из школьных учебников в Китае как спорный с исторической точки зрения артефакт.
Группа китайских ученых под руководством Сюй Гоудуна решила воссоздать древний прибор и проверить его работоспособность.
По данным хроник, "Хоуфэн Дидун И" представлял собой бронзовый сосуд с восемью головами драконов, направленными в разные стороны. Каждый дракон держал в пасти бронзовый шар, а под ним находилась жаба с открытым ртом. При сейсмическом толчке шар выпадал в рот жабы, указывая направление источника землетрясения.
Новая модель устройства, воссозданная командой исследователей, состоит из трех основных элементов: центрального маятника, Г-образного рычага, передающего движение, и блокирующего механизма, предотвращающего срабатывание всех "драконов" одновременно. При землетрясении маятник - вертикальный стержень, закрепленный в основании, отклоняется всего на один миллиметр, и это движение через рычаг приводит в действие одного из "драконов", сбрасывающего шар в направлении толчка. Продуманная система блокировки обеспечивала падение только одного шара: после первого срабатывания остальные семь направлений автоматически блокировались. Это соответствует историческому утверждению: "один дракон сработал, а семь молчали".
Особенностью конструкции стала высокая чувствительность: расчеты показали, что устройство может реагировать даже на колебания земли амплитудой всего 0,5 миллиметра.
Исследование команды под руководством Сюй Гоудуна, опубликованное в журнале Progress in Geophysics, направлено на восстановление статуса "Хоуфэн Дидун И" как выдающегося достижения древней инженерной мысли. Созданное в 132 году нашей эры, во времена правления династии Восточной Хань, это устройство значительно опередило свое время: в Европе аналогичный прибор появился лишь в 1856 году, когда его разработал итальянский ученый Луиджи Пальмьери.
31.07.2025, 14:50 231446
В Саудовской Аравии рухнул аттракцион с людьми: пострадали свыше 20 человек
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Эр-Рияд. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Таифе Саудовской Аравии 23 человека пострадали из-за обрушения аттракциона в местном парке развлечений, передает корреспондент агентства.
Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - сообщает gazeta.ru со ссылкой на Sabq.org.
Уточняется, что в результате у троих людей диагностировали серьезные травмы. После инцидента власти начали расследование.
Ранее девочка получила тяжелые травмы на неисправном аттракционе "Вальс" в одном из парков Алматы. Она ударилась головой о металлическую конструкцию и упала, когда кабинка неожиданно начала вращаться еще до того, как ребенок успел сесть.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
24.08.2025, 09:23В горах Туркестанской области спасли шестерых туристов 24.08.2025, 11:22641Автомобиль наехал на детей в Абайской области: одного из пострадавших доставили в Семей санавиацей 17.08.2025, 10:01277176Дожди с грозами прогнозируют синоптики 17 августа в Казахстане 18.08.2025, 11:30260151Казахстанцы смогут зарегистрировать онлайн купленные в салонах автомобили 20.08.2025, 17:24247501В Алматы для детей организовали экскурсии-лекции "Герои Семиречья" 20.08.2025, 16:19Мошенники собирают персональные и биометрические данные под предлогом участия в розыгрышах и опросах - Нацбанк246771Мошенники собирают персональные и биометрические данные под предлогом участия в розыгрышах и опросах - Нацбанк 19.08.2025, 15:05212496Токаев поручил построить новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Шымкента 13.08.2025, 18:37498336Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей466866В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18405556Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 15.08.2025, 18:27399821В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности" 15.08.2025, 17:10388446Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?