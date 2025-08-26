25.08.2025, 19:56 6821
Причиной крушения самолета Air India могла стать вода из туалета
Вода могла привести к короткому замыканию
Вашингтон. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Американский адвокат, эксперт по авиации Майк Эндрюс, представляющий интересы жертв катастрофы Air India на западе Индии, утверждает, что утечка воды может объяснить потерю мощности двигателей, сообщает Mirror.
Майк Эндрюс заявил, что капитан Сумит Сабхарвал и второй пилот Клайв Кундер были ошибочно обвинены в смертельной катастрофе. Согласно первоначальному отчету, Boeing 787 Dreamliner рухнул на землю рядом с аэропортом Ахмадабада вскоре после взлета из-за того, что Сабхарвал переключил переключатель подачи топлива.
Однако Эндрюс заявил, что нет достаточных доказательств, позволяющих предположить, что причиной катастрофы стала ошибка пилота. Вместо этого он заявил, что неисправность системы подачи питьевой воды в туалетах, о которой Федеральное управление гражданской авиации США сообщило за месяц до катастрофы 12 июня, могла привести к короткому замыканию в электропроводке и отключению двигателей.
Он сообщил, что четыре информатора предоставили важные сведения о "технических и инженерных" проблемах, которые могли стать причиной крушения. Он также заявил, что рассматривает возможность подачи иска к производителю Boeing в суды США о компенсации, которая может составить миллионы.
Напомним, самолет авиакомпании Air India разбился 12 июня в Индии сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабада. На борту находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. Среди пассажиров - граждане Индии, Великобритании, Португалии и Канады. 241 человек погиб в самолете и 33 - на месте крушения.
24.08.2025, 17:27
Взрыв произошел в Центральном детском магазине в Москве
Количество пострадавших уточняется
Москва. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв газового баллона произошел в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве, передает корреспондент агентства.
Как сообщает lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал "112", после взрыва начался пожар. На месте работают экстренные службы.
Инцидент также прокомментировали в Следственном комитете Российской Федерации.
Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты столичного СК приступили к осмотру места происшествия. Предварительно установлено, что в результате происшествия есть погибший. Количество пострадавших уточняется", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году шесть человек погибли с начала года из-за взрывов газа в Казахстане.
23.08.2025, 20:53
Погибла застрявшая на пике Победы в Кыргызстане российская альпинистка Наталья Наговицина
Фото: natalina_1022/Instagram
Бишкек. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Российская альпинистка Наталья Наговицина, которая застряла на пике Победы в Кыргызстане, погибла, сообщает SHOT.
Ее тело смогут забрать с 7 тысяч метров, только когда погода позволит поднять вертолет на высоту. Также спасательная группа, которая должна была забрать тело итальянца, спасавшего россиянку, отозвана с высоты 4,5 тысячи метров.
Женщина 11 дней находилась при температуре -26 без еды и воды под скалой Птица. У нее была с собой только горелка, спальный мешок и рваная палатка.
Группа Наташи (она и 3 мужчин) поднялась на вершину, при спуске сорвался участник и утащил Наташу с последующим переломом ее ноги. Наташе поставили палатку на 7200, и обессиленные, замерзшие участники отправились вниз", - рассказал участник экспедиции Илья Храбров.
Наталья Наговицина погибла практически на той же высоте, где четыре года назад скончался ее муж. На пике Хан-Тенгри мужчину парализовало, и она оставалась с ним до последнего. А когда их пришли вызволять спасатели, смогли эвакуировать только женщину. Спасти супруга не удалось.
19.08.2025, 10:01
О чем Трамп и Зеленский договорились в Вашингтоне
Фото: РБК
Вашингтон. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 18 августа президент Украины Владимир Зеленский и семь европейских лидеров встретились в Вашингтоне с Дональдом Трампом. Главной темой переговоров стало участие США в гарантиях безопасности Украины, сообщает РБК.
Вместе с Зеленским в Вашингтон приехали семь европейских лидеров - премьеры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эмманюэль Макрон, генсекретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Итоги встречи с Зеленским и европейскими лидерами, которую Трамп назвал "очень хорошей", президент США подвел в Truth Social. Главный итог, по его словам, в том, что европейские страны будут обеспечивать гарантии безопасности Украины в координации с США. В конце переговоров Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину и "начал подготовку встречи" между ним и Владимиром Зеленским; место встречи предстоит определить. После того как эта встреча состоится, Трамп планирует трехсторонние переговоры с президентами России и Украины.
Опять же, это был очень хороший первый шаг к завершению войны, которая длится уже почти четыре года. Вице-президент Дж. Д. Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной", - подытожил президент США.
Российскую версию 40-минутного телефонного разговора Путина и Трампа изложил помощник президента Юрий Ушаков.
Президент США проинформировал своего коллегу о переговорах с Зеленским и европейскими лидерами; в разговоре Путин и Трамп высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины (речь о встречах, которые с мая проходят в Стамбуле), сказал помощник президента.
В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. То есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах", - сообщил Ушаков, не уточнив, идет ли речь о повышении до уровня президентов.
По словам Мерца, встречу президентов России и Украины планируется провести в ближайшие 2 недели.
Что Трамп сказал Зеленскому и европейским лидерам
По итогам переговоров в Белом доме пресс-конференция не запланирована, однако встречи, как двусторонние, так и с участием европейских лидеров, включали открытую часть, во время которой Трамп активно общался с прессой. Он неоднократно подчеркнул, что прекращение огня не является обязательным условием для начала мирных переговоров.
Мне нравится идея прекращения огня по одной причине - оно позволяет немедленно остановить гибель людей, а не через неделю или две. Но мы можем работать над мирным соглашением, даже пока боевые действия продолжаются, - заявил Трамп перед началом переговоров с Зеленским. - Им приходится воевать. Я бы хотел, чтобы они остановились, но с точки зрения стратегии это может поставить одну из сторон в невыгодное положение".
Ранее он установил 8 августа в качестве дедлайна для достижения перемирия, угрожая России санкциями в противном случае, но после переговоров с президентом Владимиром Путиным на Аляске его позиция смягчилась.
Ключевой темой переговоров стало предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 Вашингтонского договора НАТО. Трамп отметил, что одним из главных прорывов саммита на Аляске стало согласие Путина с их необходимостью. При этом президент отказался публично раскрывать содержание подобных гарантий, включая возможное участие американских военных, подчеркнув лишь, что основное "бремя" ляжет на европейцев. "Они - первая линия обороны, потому что они там, это Европа. Но мы будем их поддерживать", - пояснил он.
Накануне встречи Трамп опубликовал пост, в котором исключал вступление Украины в НАТО, но на переговорах с Зеленским был менее категоричен, отметив, что этот вопрос лишь предстоит обсудить. При этом он напомнил, что "еще задолго до президента Путина" обсуждалось, что Киев никогда не войдет в Североатлантический альянс (по-видимому, имелась в виду договоренность о нерасширении НАТО на восток между США и СССР). Тем не менее Трамп пообещал предоставить Украине гарантии, которые предотвратят "любую дальнейшую агрессию против Украины", хотя и счел вероятность подобного сценария "сильно преувеличенной".
Еще одной темой переговоров стал возможный "обмен территориями" с учетом текущей линии фронта. Журналисты обратили внимание на стоявшую в кабинете карту боевых действий по состоянию на 17 августа, где были обозначены подконтрольные России территории Сумской (1%), Харьковской (4%), Днепропетровской (менее 1%) и Николаевской (1%) областей. Станут ли они предметом возможного обмена, американский президент не уточнил.
На многосторонней встрече с европейскими лидерами Трамп назвал переговоры с Зеленским успешными. Он также упомянул, что уже "не напрямую" переговорил с Путиным и планирует позвонить ему после завершения всех встреч.
Саммит на Аляске укрепил мою уверенность в том, что хотя это и сложно, мирное урегулирование достижимо, - сказал он. - Я думаю, президент Путин тоже хочет найти решение, и мы это увидим. В ближайшее время, через неделю или две, мы узнаем, сможем ли мы решить этот вопрос или это ужасное противостояние продолжится".
При этом он выразил уверенность, что трехсторонняя встреча с лидерами России и Украины - это вопрос времени и что Москва вскоре освободит 1 тыс. украинских военнопленных.
Позицию США Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф обозначили в интервью и заявлениях 17-18 августа. Она сводится к следующим пунктам:
возвращение Крыма Украине и ее вступление в НАТО исключены;
Вашингтон готов обсуждать гарантии безопасности Украины по типу статьи 5 Вашингтонского договора о НАТО (нападение на одно расценивается как нападение на всех);
США не будут вводить против России новые санкции, их введение будет означать, что переговоры провалились;
хотя Штаты давно настаивают на прекращении огня, они понимают, что перемирие может быстро развалиться, поэтому их приоритет и конечная цель - "реализуемое, проверяемое, долгосрочное" соглашение об урегулировании.
По словам Вашингтона, Россия на саммите в Анкоридже согласилась на уступки по пяти регионам (Москва эту информацию не комментировала), однако без Украины вопрос территорий обсуждаться не может.
Чего Зеленский и европейцы добились от Трампа
Накануне в Вашингтоне европейские лидеры встретились с Зеленским, чтобы скоординировать свои позиции перед началом переговоров с Трампом. Как сообщил офис президента Украины (ОПУ), лидеры приветствовали решение США участвовать в гарантиях безопасности Украины; исходя из этого один из ключевых вопросов - "совместное участие США и Европы в создании будущей архитектуры безопасности для Украины, а значит, и для всего европейского континента".
Свои позиции в минувшие дни европейские лидеры координировали неоднократно. В частности, 17 августа по итогам встречи "коалиции желающих" они приветствовали решение американской администрации подключиться к гарантиям безопасности, в обеспечении которых коалиция с ее многонациональными силами готова играть ведущую роль.
На открытой части трехсторонней встречи, которая прошла после беседы Трампа и Зеленского тет-а-тет, о гарантиях сказал каждый европейский лидер; собственно, как и о трехстороннем саммите Россия - США - Украина, на котором настаивает Киев и который продвигает Вашингтон.
Я хочу поблагодарить вас, президент США, дорогой Дональд, за то, что вы, как я уже говорил, фактически вывели из тупика ситуацию с президентом Путиным, начав этот диалог. По-моему, первый телефонный звонок был в феврале, - сказал Марк Рютте. - ... И то, что вы заявили о своей готовности участвовать в гарантиях безопасности, - это большой шаг. Это действительно прорыв, и он имеет решающее значение". С тем же посылом выступила Урсула фон дер Ляйен.
Фридрих Мерц сказал Трампу, что в минувшую пятницу на саммите в Анкоридже он "открыл путь к сложнейшим переговорам".
Мы все хотели бы видеть прекращение огня, самое позднее - уже на следующей встрече. Я не могу представить, что следующая встреча состоится без прекращения огня. Так что давайте работать над этим и попытаемся оказать давление на Россию. Потому что доверие к тем усилиям, которые мы предпринимаем сегодня, зависит как минимум от прекращения огня, - заявил канцлер ФРГ. - Поэтому я хотел бы подчеркнуть этот аспект и хотел бы видеть прекращение огня на следующей встрече, которая должна быть трехсторонней, где бы она ни состоялась".
Джорджа Мелони подчеркнула, что, если "мы хотим достичь мира и гарантировать справедливость, мы должны быть едины". По ее словам, гарантии безопасности - это предпосылка к миру, и она рада, что обсуждать их будут "по модели статьи 5". Эмманюэль Макрон сказал, что для трехсторонней встречи необходимо установить перемирие; а далее уже были бы возможны и четырехсторонние переговоры - с участием Европы.
И для того чтобы обеспечить прочный мир для Украины и всего континента, нам действительно нужны гарантии безопасности. Первое - это, безусловно, надежная украинская армия на долгие годы и десятилетия, а второе - наши собственные обязательства", - заявил президент Франции, подчеркнув, что "коалиция желающих" работает над этим.
Кир Стармер выразил уверенность в том, что с участием США и усилиями "коалиции" нынешняя встреча "могла бы стать историческим шагом в плане безопасности".
Мы можем добиться реального прогресса на пути к справедливому и долгосрочному результату. Конечно, это должно касаться Украины, и трехсторонняя встреча представляется разумным следующим шагом", - сказал британский премьер.
Последним выступал Александр Стубб. Он пояснил, что делает на этой встрече Финляндия.
Причина в том, что мы хоть и небольшая страна, но у нас протяженная граница с Россией, более 800 миль. И у нас, конечно же, есть свой исторический опыт взаимодействия с Россией, связанный со Второй мировой войной, Зимней войной и нынешней войной. Если взглянуть на ситуацию с другой стороны, то мы нашли решение в 1944 году. И я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году", - сказал президент Финляндии.
Опасения европейцев о том, что разговор Трампа и Зеленского вновь перерастет в конфликт, на этот раз не оправдались.
Я думаю, у нас был очень хороший разговор с президентом Трампом", - сказал на трехсторонней встрече президент Украины. "Очень хороший", - подтвердил глава Белого дома. "Это был лучший (разговор)… Вернее, простите, лучший случится в будущем", - продолжил Зеленский.
По его словам, с Трампом они обсудили две темы - гарантии безопасности и гуманитарные вопросы (в первую очередь обмен заключенными).
И, что очень важно, все деликатные вопросы, территориальные и так далее, мы обсудим на уровне лидеров во время трехсторонней встречи (вероятно, он имел в виду саммит в формате Россия - США - Украина. - РБК). И президент Трамп постарается организовать такую встречу (...) Украина будет рада вашему участию. Я буду там", - резюмировал Зеленский.
16.08.2025, 12:29
Встреча Путина и Трампа на Аляске: о чем договорились президенты
Фото: kremlin.ru
Вашингтон. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры впервые за шесть лет. Встреча проходила на Аляске, передает корреспондент агентства.
Как сообщает РБК, главы государств провели встречу в формате "три на три": российскую сторону представили Владимир Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Американскую сторону - Дональд Трамп, спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Встреча в узком формате завершилась спустя 2 часа 45 минут.
Президенты России и США после переговоров выступили на пресс-конференции.
Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными (...) Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет. Это большой срок. Минувший период был очень непростым для двусторонних отношений, и, скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен холодной войны. И это не идет на пользу ни нашим странам, да и миру в целом. Очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу, и в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела - конечно, с условием серьезной и кропотливой подготовки, и такая работа в целом была проделана", - выступил с речью Владимир Путин.
Он отметил, что "с президентом Трампом установились очень хорошие прямые контакты".
Говоря об украинском конфликте, Путин подчеркнул, что Россия "искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец".
Но при этом мы убеждены, что, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно, обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом", - сказал президент России.
Вместе с тем Владимир Путин согласился с высказыванием Трампа о том, что "должна быть обеспечена и безопасность Украины", отметив, что российская сторона "готова над этим работать".
Дональд Трамп в свою очередь назвал встречу "очень продуктивной". По его словам, были обсуждены многие вопросы и "некоторые из них были действительно существенными".
Мы не смогли найти полного понимания. К сожалению, пока сделки нет. Я буду созваниваться с представителями НАТО, я буду созваниваться и говорить с необходимыми лидерами, с президентом Зеленским, я проинформирую его о сегодняшней встрече", - выступил президент США.
В завершение пресс-конференции Владимир Путин предложил в следующий раз организовать встречу на высшем уровне в Москве. Трамп допустил, что может посетить Россию.
14.08.2025, 17:45
ЕАБР поддержит строительство новой железной дороги на Иссык-Куле
Новый участок железной дороги Балыкчы - Чолпон-Ата имеет важное значение для формирования устойчивой транспортной системы
Бишкек. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития окажет грантовую поддержку государственному предприятию "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызстана в рамках подготовки предварительного технико-экономического обоснования инвестиционного проекта "Строительство новой железной дороги на участке Балыкчы - Чолпон-Ата", сообщает пресс-служба банка.
ЕАБР активно взаимодействует с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Кыргызстан, а также с ГП "НК "Кыргыз темир жолу" для расширения своего участия в транспортной сфере республики. На сегодняшний день достигнута договоренность об участии банка в трех приоритетных проектах. Новый участок железной дороги Балыкчы - Чолпон-Ата имеет важное значение как для формирования устойчивой транспортной системы внутри страны, так и для развития международной логистики. Проект создает основу для интеграции железной дороги с аэропортом Тамчы и способствует увеличению пассажиро- и грузопотока. Разработка предварительного ТЭО - это важный стратегический шаг, который позволит сторонам перейти от намерений к конкретным механизмам реализации проекта, ориентировочная стоимость которого составляет порядка 500 миллионов долларов", - отметил заместитель председателя правления ЕАБР Ярослав Мандрон.
Разработка предварительного ТЭО позволит:
- провести технико-экономическое сравнение различных вариантов реализации проекта;
- определить оптимальный сценарий строительства;
- подготовить укрупненную финансово-экономическую модель проекта;
- сформулировать рекомендации по реализации и дальнейшему финансированию.
Подписание договора технического содействия по финансированию подготовки предварительного ТЭО железнодорожного участка Балыкчы - Чолпон-Ата стало очередным примером высокой востребованности инструментов ЕАБР в Республике Кыргызстан, где объем текущего инвестиционного портфеля банка составил почти 350 млн долларов", - добавили в пресс-службе.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
14.08.2025, 15:35
ЕАБР поддержит расширение авиапарка Кыргызстана
Новые самолеты повысят частоту и географию авиасообщения
Бишкек. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития, Российско-Кыргызский фонд развития, "Элдик банк" и открытое акционерное общество "Аэропорты Кыргызстана" заключили соглашение о намерениях по совместной реализации инвестиционного проекта по приобретению новых воздушных судов для национального оператора Кыргызстана, сообщает ЕАБР.
Общая предварительная стоимость проекта составляет $55 млн. В рамках договоренностей ЕАБР предоставит целевой кредит в размере до $10 млн для проекта по расширению авиапарка ОАО "Аэропорты Кыргызстана", - заявили в банке.
Подчеркивается, что новые самолеты повысят частоту и географию авиасообщения, укрепят транзитный потенциал и поддержат развитие туризма в стране.
Мы успешно реализуем пятилетнюю страновую стратегию по Республике Кыргызстан, направленную на развитие различных отраслей экономики страны. Объем наших инвестиций с 2022 года составил почти $350 млн. Расширение авиапарка даст долгосрочный социально-экономический эффект, включая создание рабочих мест, развитие инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности страны", - отметил заместитель председателя правления ЕАБР Ярослав Мандрон.
Как отметили в пресс-службе, проект соответствует стратегическим приоритетам ЕАБР в Республике Кыргызстан на 2022-2026 годы, включая развитие туризма и укрепление транзитного потенциала страны.
ЕАБР продолжит оказывать поддержку инициативам, способствующим интеграции и развитию ключевых инфраструктурных проектов на пространстве Евразийского региона", - заверили в банке.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
11.08.2025, 10:33
В результате землетрясения в Турции обрушились более 10 зданий
На западе Турции произошло землетрясение, толчки ощущались в Стамбуле
Стамбул. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На западе Турции произошло землетрясение. Магнитуда толчков составила 6,1. Эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщает РИА Новости.
Толчки ощущались на западе Стамбула около 20-30 секунд в 19.55. В квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу. Эпицентр располагался примерно в 400 километрах от города.
Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, в результате землетрясения обрушились 16 зданий, погиб один человек.
В общей сложности в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир обрушились 16 зданий, только в четырех из них постоянно проживали люди. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле", - сказал Ерликая на брифинге.
По его словам, спасатели смогли извлечь из-под завалов обрушившегося здания четверых граждан.
К сожалению, 81-летний гражданин, которого спасли из-под завалов, позже скончался", - сообщил министр.
Число пострадавших достигло 29, уточнил он.
10.08.2025, 18:35
Радиоактивная вода с ядерной базы Великобритании утекла в море
Инцидент произошел из-за того, что Королевский военно-морской флот не обеспечил надлежащее обслуживание сети из 1,5 тысячи водопроводных труб на базе
Эдинбург. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Радиоактивная вода утекла с одного из самых защищенных и секретных военных объектов Великобритании, где хранится запас ядерных боеголовок Trident, сообщает РБК.
Радиоактивная вода с британской базы в Коулпорте, где хранятся боеголовки для ядерных подлодок Trident, попала в морской залив Лох-Лонг, расположенный недалеко от Глазго на западе Шотландии", - пишет издание со ссылкой на газету The Guardian.
Как сообщает издание, в материалах Агентства по охране окружающей среды Шотландии говорится, что инцидент произошел из-за того, что Королевский военно-морской флот не обеспечил надлежащее обслуживание сети из 1,5 тысячи водопроводных труб на базе. В результате произошел выброс "ненужных радиоактивных отходов" в виде небольшого количества трития, который используется в ядерных боеголовках, указано в документах.
Кроме того, утверждает агентство, подобный инцидент уже происходил - в 2010 году в Коулпорте прорвало трубу, а в 2019 году - еще две. В результате одной из утечек в августе 2019 года "значительное количество воды" попало в зону обработки ядерного оружия, где оно было загрязнено низким уровнем трития и попало в открытый слив, который вел в Лох-Лонг.
Хотя в ведомстве заявили, что уровень радиации был очень низким и не представлял угрозы для здоровья людей, было установлено, что "недостатки в техническом обслуживании и управлении активами привели к поломке муфты, что косвенно привело к образованию ненужных радиоактивных отходов", - отмечает издание.
После внутреннего расследования и проверки Агентства по охране окружающей среды Шотландии Минобороны Британии пообещало принять меры для предотвращения новых прорывов и наводнений в марте 2020 года. Однако в 2021 году произошло еще два прорыва труб, в том числе в другом районе, где также хранились радиоактивные вещества, что послужило поводом для еще одной проверки со стороны регулятора в 2022 году. По словам представителя агентства, работа по выполнению корректирующих мер "шла медленно и во многих случаях с задержками".
Газета The Guardian пишет, что правительство Великобритании настаивало на том, что эти файлы должны оставаться засекреченными по соображениям нацбезопасности, но в июне уполномоченный по вопросам информации Шотландии Дэвид Гамильтон постановил, что большинство из них должно быть обнародовано. По его словам, рассекречивание угрожает "репутации", а не национальной безопасности.
