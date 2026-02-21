20.02.2026, 19:03 6616
Пролетавший над Россией самолет оказался бортом президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев возвращался из Вашингтона после участия на первом заседании Совета мира по Газе
Москва. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Американский самолет, пролетевший над территорией России и приземлившийся в Ташкенте, оказался бортом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, возвращавшегося из США, сообщает Sputnik Kazakhstan со ссылкой на данные FlightAware.
Согласно информации портала, речь идет о президентском борте № 1 Узбекистана. Самолет вылетел с авиабазы Эндрюс 19 февраля в 14.12 по местному времени и приземлился в Ташкенте 20 февраля в 12.13 по местному времени", - пишет издание vedomosti.ru.
20.02.2026, 12:10 12386
На территорию России залетел неизвестный самолет из США
Кто именно находится на борту самолета, неизвестно
Москва. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Неизвестный самолет из Соединенных Штатов Америки залетел на территорию России, передает корреспондент агентства.
На сервисе Flightradar не отображаются номер или принадлежность борта (...) Самолет вылетел несколько часов назад с расположенной в пригороде Вашингтона базы Военно-воздушных сил США Эндрюс. Лайнер пролетел через воздушное пространство Гренландии, Норвегии, Финляндии, после чего вошел в воздушное пространство Мурманской области", - сообщает lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал Shot.
При этом кто именно находится на борту самолета, также неизвестно.
Напомним, в 2024 году рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау.
19.02.2026, 16:04 27076
Британская полиция задержала экс-принца Эндрю по делу Эпштейна
Карл III готов оказать содействие в расследовании связей его брата с уличенным в педофилии американским финансистом
Лондон. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Брат короля Великобритании Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан полицией в рамках дела Джеффри Эпштейна.
О задержании принца Эндрю сообщают британские СМИ.
Полиция отказалась назвать имя задержанного, сославшись на регламент, но сообщила, что это мужчина в возрасте "около 60 лет из Норфолка". Эндрю Маунтбеттен-Виндзор переехал в это графство и поселился в поместье Сандрингем после того, как был лишен титулов. 19 февраля ему исполняется 66 лет. Как сообщила полиция, задержанный подозревается в совершении должностного преступления. По данным The Telegraph, задержание связано с расследованием против Эндрю в рамках обвинений по делу Джеффри Эпштейна", - информирует РБК.
Национальный совет начальников полиции Великобритании (NPCC) объявил о создании специальной координационной группы для расследования новых обвинений в адрес высокопоставленных британцев, фигурирующих в опубликованных документах по делу Джеффри Эпштейна. Под прицелом правоохранителей оказались бывший министр и экс-посол Великобритании в США лорд Питер Мандельсон, а также принц Эндрю, герцог Йоркский, пишет РБК со ссылкой на The Telegraph.
Скотленд-Ярд изучает обвинения в том, что лорд Мандельсон совершил должностное преступление. По версии следствия, занимая пост министра по делам бизнеса, он мог передавать финансисту Джеффри Эпштейну конфиденциальную правительственную информацию. Полиция Темз-Вэлли, в свою очередь, оценивает аналогичные заявления против принца Эндрю, который в прошлом занимал должность торгового представителя Великобритании. Кроме того, изучается жалоба о предполагаемой торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Отдельные обвинения в адрес принца Эндрю также рассматривает полиция Суррея", - сказано в материале.
Между тем британский король Карл III заявил о готовности оказать содействие в расследовании связей его брата с уличенным в педофилии Джеффри Эпштейном. Монарх уполномочил своих чиновников оказать необходимую поддержку сотрудникам полиции.
Издание напоминает, что в 2008 году Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года его задержали в США и обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подругу и сообщницу, подданную Великобритании Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. 30 января Минюст США опубликовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.
19.02.2026, 15:49 27961
Суд в Южной Корее приговорил экс-президента к пожизненному сроку
По версии обвинения, он вступил в сговор с бывшим министром обороны Ким Ён Хёном и другими лицами с целью организации беспорядков
Сеул. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Южной Корее суд признал бывшего президента страны Юн Сок Ёля виновным в руководстве мятежом в 2024 году и приговорил к пожизненному лишению свободы.
Обвинение в руководстве мятежом в отношении Юн Сок Ёля признано обоснованным", - сообщает iz.ru со ссылкой на агентство Yonhap.
По версии обвинения, он вступил в сговор с бывшим министром обороны Ким Ён Хёном и другими лицами с целью организации беспорядков и подрыва конституции. Экс-министр обороны в тот же день был приговорен к 30 годам тюремного заключения.
Подсудимый Ким Ён Хён приговаривается к 30 годам тюремного заключения", - объявил суд.
Напомним, в январе Юн Сок Ёля заключили под стражу по обвинению в руководстве мятежом. Его сторонники ворвались в здание суда и устроили погром, а некоторые пытались найти судей, вынесших это решение. Несколько полицейских получили ранения. За незаконное вторжение в здание задержали 45 человек. С учетом 40 арестованных за попытку перелезть через забор суда общее число задержанных за два дня достигло 85.
Этому предшествовало решение президента Южной Кореи, принятое в ночь на 4 декабря, ввести военное положение "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Первым же указом командование ввело в стране цензуру и запретило любую политическую деятельность. К парламенту направились войска армейского спецназа.
Тем не менее парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно Конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.
Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть время до 11 июня.
17.02.2026, 09:21 44536
Новый год по лунному календарю отмечают по всему миру
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во всем мире встретили Новый год по лунному календарю. 2026-й год по восточному календарю начинается 17 февраля - на второе новолуние после зимнего солнцестояния. По китайскому календарю это 4723 год.
Завершится 2026 год по китайскому календарю 5 февраля 2027 года. Китайский Новый год, также известный как Праздник весны или Лунный Новый год - один из самых значимых и широко отмечаемых праздников в Китае. Он символизирует начало нового года по лунному календарю. Лунный Новый год празднуют не только в Поднебесной, но и в других странах, где используют лунный календарь: в Корее, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии и Монголии, пишет Lenta.ru.
История Китайского Нового года
Одна из легенд гласит, что начало празднику более 4000 лет назад положил император, созвавший своих министров, чтобы поклониться небу и земле. Этот день стал считаться первым днем первого лунного месяца по восточному календарю.
Согласно еще одной легенде, в первый день нового года на Землю приходит чудище по имени Нянь, что в переводе с китайского означает "год". Он разрушает все на своем пути, пожирает скот и зерно, уносит с собой местных жителей, в том числе детей. Однако с чудищем можно договориться: достаточно оставить побольше еды у входа, чтобы оно насытилось. Также считается, что Нянь боится красного цвета, громких звуков и огня - отсюда пошла традиция праздновать Новый год шумно с фейерверками, красными фонариками и массовыми шествиями.
После перехода на григорианский календарь китайцы стали называть свой Новый год Праздником весны. Хотя погода может быть еще далеко не весенней, китайцы уже готовы приветствовать новое время года, которое принесет им надежды на будущее.
Символ года
У китайцев каждый год ассоциируется с одним из двенадцати животных. Каждое из них олицетворяет определенный тип человека. Считается, что рожденные по определенным знаком люди приобретают черты своего зодиакального покровителя.
Символ 2026 года - Красная Огненная Лошадь. Считается, что год Красной Огненной Лошади принесет удачу амбициозным, упрямым и харизматичным людям, ведь в китайском зодиаке Лошадь - один из самых активных и динамичных знаков. Более того, весь год обещает быть полным перемен и трудностей, которые в итоге приведут к счастливому будущему. Особую благосклонность Огненная Лошадь проявит к тем, кто родился под знаками Тигра, Кролика, Собаки, Свиньи и Козы. Для остальных наступающий год будет бурным, его вызовы потребуют рассудительности и вдумчивости.
Традиции
Празднование китайского Нового года проходит с большим размахом и длится 15 дней подряд. В первую очередь это семейный праздник: все стремятся попасть в гости к родителям, которые зачастую живут в других городах и провинциях, поэтому билеты раскупаются намного заранее.
Подготовка к празднику начинается задолго до его наступления. Китайцы тщательно убирают свои дома, избавляются от ненужных вещей, чтобы освободить место для всего нового.
Дома украшают красным декором, так как красный цвет символизирует счастье и удачу. На дверях вывешивают парные полосы красной бумаги с новогодними пожеланиями или перевернутый иероглиф "счастье". Слово "перевернутый" в китайском языке звучит так же, как и слово "приходить", таким образом, висящий вверх ногами иероглиф можно прочитать как "счастье приходит".
Праздничный ужин в канун Нового года - обязательная составляющая праздника. На столе должны быть блюда из мяса и рыбы, а также пельмени цзяоцзы в форме полумесяца, которые символизируют счастье и благополучие. После ужина китайцы отправляются на улицу, чтобы полюбоваться фейерверками и принять участие в народных гуляньях.
Первые дни Нового года в Китае посвящены визитам к родственникам и друзьям. Также в этот период проводятся различные фестивали и ярмарки, где можно купить сувениры и украшения.
Заканчивается масштабное празднование Фестивалем фонарей на 15-й день Нового года. Люди вывешивают и запускают цветные фонари различных форм и размеров, часто с рисунками, символизирующими удачу и счастье.
На китайский Новый год принято дарить подарки, которые символизируют удачу, процветание и счастье. Красные конверты с деньгами - хунбао. Обычно их дарят детям или самым старшим членам семьи. Размер суммы, как правило, не так важен, как сам жест дарения. Актуально, чтобы сумма была четной - четные числа ассоциируются с энергией живых, а нечетные - с энергией умерших.
Фрукты, особенно мандарины и апельсины. Желтый и оранжевый цвет, а также круглая форма символизируют монеты, а значит, богатство и процветание. Также в качестве подарка часто преподносят яблоки и груши.
Еще один популярный подарок, обозначающий здоровье и долголетие. Хороший чай может быть признаком уважения и заботы о человеке. Подарки в виде наборов с сухофруктами и орехами символизируют предстоящий год, полный богатства и здоровья.
Согласно китайским суевериям, есть ряд вещей, которые ни в коем случае нельзя дарить на Новый год. Например, носовые платки, зонтики и любые острые предметы - это признак расставания, а полотенца, желтые хризантемы и любые белые цветы - непременный атрибут похорон. Также некоторые вещи могут иметь скрытое значение, связанное с произношением.
Часы. В китайской культуре фраза "дарить часы" звучит так же, как "организовывать похороны".
Подарки в наборах по четыре штуки. Числительное "четыре" в китайском языке звучит так же, как "смерть".
Обувь. "Дарить обувь" по звучанию похоже на слово, обозначающее расставание. Кроме того, дарение двух ботинок дает понять, что человеку стоит идти своей дорогой, тем самым положив конец дружбе.
Зеленые шляпы. Это метафора, которая для мужчины означает неверность супруги.
12.02.2026, 12:23 77441
Мать и родственник стрелка из канадской школы найдены мертвыми
Шесть человек были убиты в средней школе
Оттава. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мать и 11-летний родственник стрелка из канадской старшей школы Тамблер-Ридж найдены мертвыми, сообщает CBC.
В частности, в доме на Феллерс-авеню найдены: мать подозреваемого, которой было 39 лет, и 11-летний сводный брат.
Шесть человек были убиты в средней школе Тамблер-Ридж: педагог, три 12-летние девочки и два мальчика 12 и 13 лет.
Напомним, вчера в канадской провинции Британская Колумбия в старшей школе Тамблер-Ридж произошла стрельба. Предполагаемого стрелка обнаружили мертвым.
11.02.2026, 17:58 86406
В Анапе учащийся техникума открыл стрельбу, погиб охранник
Есть раненные
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Студент открыл стрельбу в холле техникума в Анапе, один человек погиб, еще несколько ранены, сообщает ТАСС.
В результате стрельбы в учебном заведении погиб охранник, "который первый принял на себя удар". Он оперативно среагировал, вызвал правоохранительные органы и не дал нападавшему зайти дальше в колледж, сообщает издание со ссылкой на слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
По предварительной информации, два человека получили ранения средней тяжести.
Стрелок задержан.
Напомним, в Кульсары ученик 10-го класса пришел в школу с топором и напал на сверстников. В результате случившегося двое учащихся получили легкие телесные повреждения. Позже стало известно, что директора школы уволили.
11.02.2026, 12:09 89961
В Канаде при стрельбе в школе погибли не менее 10 человек
Около 25 человек обратились в местный медцентр
Оттава. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В канадской провинции Британская Колумбия при стрельбе в старшей школе Тамблер-Ридж погибли не менее 10 человек, включая предполагаемого нападавшего, передает корреспондент агентства.
Прибывшие на место сотрудники обнаружили в здании школы тела шести погибших. Еще один пострадавший умер по дороге в больницу (...) Двоих погибших нашли в другом месте, которое, по версии следствия, связано с произошедшим. Предполагаемого стрелка обнаружили мертвым", - сообщает gazeta.ru со ссылкой на телеканал CBC.
Также двоих раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу вертолетом. Около 25 человек обратились в местный медцентр для осмотра.
Ранее в Петропавловске старшеклассник принес в школу пневматический пистолет. А в Кульсары ученик 10-го класса пришел в школу с топором и напал на сверстников. В результате случившегося двое учащихся получили легкие телесные повреждения. Позже стало известно, что директора школы уволили.
10.02.2026, 20:26 93056
Роскомнадзор продолжит ограничивать работу Telegram в России
Москва. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Роскомнадзор продолжит поэтапно ограничивать работу Telegram из-за того, что мессенджер не принимает реальных мер против мошенников, не защищает персональные данные пользователей и нарушает российские законы, сообщает РБК со ссылкой на российское ведомство.
Мессенджер Telegram, как и прежде, не исполняет российское законодательство и не принимает мер по обеспечению безопасности данных граждан, поэтому по решению органов власти Роскомнадзор продолжит предпринимать шаги, чтобы побудить администрацию сервиса выполнить эти требования", - пишет издание.
В ведомстве отметили, что Telegram не предпринимает реальных мер для противодействия мошенничеству и использованию его в преступных и террористических целях.
В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, в августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Ведомство объяснило ограничения тем, что мессенджеры стали "основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан".
