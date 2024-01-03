Пятеро членов судна береговой охраны погибли при столкновении с пассажирским самолетом в Токио
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Растет число погибших при землетрясении на западе Японии Дополнено
Общее число жертв землетрясения на полуострове Ното достигло тринадцати", - информирует РИА Новости со ссылкой на агентство "Киодо".
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Мы будем противостоять любому, кто попытается отделить Тайвань от Китая - Си Цзиньпин
Мы будем решительно противостоять любому, кто попытается отделить Тайвань от Китая каким бы то ни было способом", - особо подчеркнул Си Цзиньпин.
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В 12:00 прошу всех граждан почтить погибших минутой молчания", - цитирует iz.ru премьер-министра.
В результате землетрясения в Китае погибло более ста человек
На настоящий момент в результате землетрясения погибли 100 человек в провинции Ганьсу и 11 в провинции Цинхай. Повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры", - говорится в сообщении телевидения.
The 6.2-magnitude #earthquake that jolted Jishishan county in Northwest #China's Gansu province late Monday evening has killed 100 people in the province and 11 people in Qinghai province, according to official data. pic.twitter.com/QoxlVe54kb— Ifeng News (@IFENG__official) December 19, 2023
Rescue efforts are underway in earthquake-affected regions in Jishishan County, Gansu Province.— Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 19, 2023
The nighttime temperature, reaching around minus 12 degrees Celsius, coupled with the challenging plateau climate, has added difficulties to the rescue operations. pic.twitter.com/qVcKYbNmYg
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Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?