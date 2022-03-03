Минобороны РФ: нанесен удар по объектам центра психологических операций в Киеве

МОСКВА. 2 МАРТА - В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о нанесении удара высокоточным оружием по главному центру психологической операции в Киеве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В военном ведомстве РФ сообщили, что для пресечения информатак против России нанесен удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве. Из строя выведена аппаратная вещания телевышки. Разрушений жилых домов не допущено.
Также в ведомстве проинформировали об установлении полного контроля Вооруженными силами РФ над украинским городом Херсоном. Отмечается, что недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости Херсон не испытывает, сообщает РИА "Новости".
По информации ведомства, продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по поддержанию функционирования социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения.
Всего, по данным Минобороны РФ, за время операции выведены из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины, среди них 51 пункт управления и узел связи, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 51 радиолокационная станция. Уничтожены 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронемашин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 беспилотников.
Как сообщалось ранее, с началом проведения специальной военной операции многократно выросло количество информационных атак на различные госучреждения РФ.