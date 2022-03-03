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Минобороны РФ: нанесен удар по объектам центра психологических операций в Киеве

02.03.2022, 13:10 7166
МОСКВА. 2 МАРТА - В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о нанесении удара высокоточным оружием по главному центру психологической операции в Киеве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В военном ведомстве РФ сообщили, что для пресечения информатак против России нанесен удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве. Из строя выведена аппаратная вещания телевышки. Разрушений жилых домов не допущено.

Также в ведомстве проинформировали об установлении полного контроля Вооруженными силами РФ над украинским городом Херсоном. Отмечается, что недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости Херсон не испытывает, сообщает РИА "Новости".
 
По информации ведомства, продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по поддержанию функционирования социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения.

 
Всего, по данным Минобороны РФ, за время операции выведены из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины, среди них 51 пункт управления и узел связи, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 51 радиолокационная станция. Уничтожены 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронемашин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 беспилотников.

Как сообщалось ранее, с началом проведения специальной военной операции многократно выросло количество информационных атак на различные госучреждения РФ
 

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Путин доводит до конца то, о чем он нас предупреждал 15 лет - полковник армии США

01.03.2022, 21:37 16061
ВАШИНГТОН. 1 МАРТА - Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор рассказал Fox News о причинах начала президентом России Владимиром Путиным спецоперации на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Владимир Путин доводит до конца то, о чем он нас предупреждал как минимум в последние 15 лет: что он не будет терпеть американские войска и ракеты на своей границе. Так же, как и мы, не будем терпеть российские войска и ракеты на Кубе. А мы игнорировали, и он в конце концов начал действовать", - сказал Дуглас Макгрегор.

 
Он подчеркнул, что президент РФ ни при каких условиях не позволит Украине вступить в НАТО. Полковник армии США в отставке утверждает, что спецоперация на востоке Украины почти закончена. Все украинские войска в основном были окружены и отрезаны, концентрация на юго-востоке - 30-40 тысяч.
 

Если они не сдадутся в течение последующих 24 часов, я подозреваю, что русские в конце концов уничтожат их", - сказал Дуглас Макгрегор.


 
Он добавил, что Зеленскому придется договориться о наилучшей сделке, которую он только сможет получить. 
 

США уже сказали ему, что, если он выберет нейтралитет для Украины, мы его поддержим", - сказал полковник в отставке.

 
Полковник армии США в отставке считает, что Путину не нужна вся Украина, его устроит ее нейтральный статус. 
 

Я не вижу абсолютно никакой причины, почему мы должны сражаться с Россией за то, о чем они говорили годами, а мы просто игнорировали", - сказал Макгрегор. 

 
24 февраля президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. 
 

Россия нанесет удары по центру информационно-психологических операций ВС Украины

01.03.2022, 19:24 18091
МОСКВА. 1 МАРТА - Россия нанесет удары по центру информационно-психологических операций ВС Украины и технологическим объектам СБУ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
 

Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома" ,- сообщили в военном ведомстве. 

 
С началом проведения специальной военной операции многократно выросло количество информационных атак на различные госучреждения РФ.
 

Непрерывно осуществляются звонки гражданам России с угрозами физического устранения, а также о минировании школ, детских садов, вокзалов, других объектов социальной инфраструктуры. Информационные атаки на Россию проводятся 72-м главным центром информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ, используя аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве", - рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

 
Ранее Минобороны РФ сообщило о блокировке выхода украинских войск к Азовскому морю.
 

Минобороны РФ сообщило о блокировке выхода украинских войск к Азовскому морю

01.03.2022, 18:50 19011
МОСКВА. 1 МАРТА - Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, выход украинских войск к Азовскому морю полностью заблокирован, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее в Донецкой Народной Республике над Харцызском сбита ракета "Точка-У", в кассетной части ее заряда мог содержаться фосфор. При падении боеприпас разделился, осколки повредили дома в Харцызске.
 
28 февраля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами России Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.
 
Также 28 февраля российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины.
 

В ДНР сбили ракету "Точка-У" с фосфорным зарядом

01.03.2022, 16:47 20591
Фото: telegram/ШТАБ ТерО ДНР
ДОНЕЦК. 1 МАРТА - В Донецкой Народной Республике над Харцызском сбита ракета "Точка-У", в кассетной части ее заряда мог содержаться фосфор, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

При падении боеприпас разделился, осколки повредили дома в Харцызске", - сообщает в Телеграм штаб территориальной обороны ДНР. 


По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета была направлена на территорию России.



 

 

Российская и украинская делегации завершили первый раунд переговоров и договорились о следующем

28.02.2022, 22:42 34201
Российская и украинская делегации завершили первый раунд переговоров и договорились о следующем
Фото: Depositphotos
ГОМЕЛЬ. 28 ФЕВРАЛЯ - Переговоры России и Украины по урегулированию ситуации завершились в Гомельской области Беларуси, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам переговоров, длившихся почти пять часов, стороны договорились провести новый раунд, сообщает РИА Новости

Как сообщил на брифинге член российской делегации, советник президента России Владимир Мединский, участники подробно прошли всю повестку. По его словам, найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Он добавил, что новая встреча состоится в ближайшие дни и пройдет на польско-белорусской границе.


Еще один представитель России на переговорах, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что "разговор получился", а что будет дальше — покажут ближайшие дни.


В свою очередь член украинской делегации Михаил Подоляк сообщил, что основной целью переговоров сегодня было обсуждение прекращения огня на территории Украины.


Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения", - подчеркнул советник украинского президента. 


Сейчас делегации вернутся в свои столицы для консультаций. Подоляк добавил, что во втором раунде переговоров, если он состоится, сегодняшние темы получат развитие.

Напомним, Россию на переговорах представляли: Владимир Мединский, Леонид Слуцкий, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

В состав украинской делегации вошли: министр обороны Украины Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, депутат Рустем Умеров, первый заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин. 







 

В ВМС Украины официально признали ложь Зеленского

28.02.2022, 22:05 35191
СИМФЕРОПОЛЬ. 28 ФЕВРАЛЯ - ВСУ признали, что украинские пограничники и военные с острова Змеиный живы, хотя ранее Киев сообщил о гибели всех, кто держал оборону. Соответствующее заявление размещено в Facebook, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Касательно морских пехотинцев и пограничников, которых взяли в плен на острове Змеиный. Мы очень рады узнать про то, что наши побратимы живы и с ними все хорошо", - говорится на странице ВМС ВС Украины.

 
Киев поспешил обвинить Россию в том, что о судьбе пограничников и военных не было ничего известно, якобы силы РФ "уничтожили всю инфраструктуру на острове", в том числе антенны, отвечающие за связь, сообщает РИА Новости Крым.

 
Напомним, в рамках спецоперации ВС России, проводимой на Украине, в районе острова Змеиный выполнял задачи флагман ЧФ, гвардейский ракетный крейсер "Москва" и другие корабли флота. 24 февраля украинским военнослужащим, дислоцированным на острове, было предложено сдаться. Позже министр обороны Украины сообщил, что все они погибли. Президент Украины Владимир Зеленский поспешил сообщить о гибели всех, кто находился на острове и даже присвоил каждому "погибшему" звание Героя Украины.
 
После этого военнослужащие с острова Змеиный приняли решение сложить оружие. Однако вскоре все 82 человека живыми и невредимыми были доставлены в Севастополь.
 

РФ закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран

28.02.2022, 21:43 35971
РФ закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 28 ФЕВРАЛЯ - Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из тех стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
 
Ограничения распространяются на авиакомпании из таких стран, как Австрия, Албания, Ангилья, Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (+Гренландия, Фарерские острова, Территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.
 
В особых случаях Росавиация или МИД могут выпустить специальное разрешение на полеты из указанных государств.
 

"Ядерная триада" РФ начала боевое дежурство усиленным составом

28.02.2022, 18:04 37906
"Ядерная триада" РФ начала боевое дежурство усиленным составом
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
МОСКВА. 28 ФЕВРАЛЯ - РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, а также дальняя авиация начали нести боевое дежурство усиленным составом, заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами России Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом, сообщает РИА Новости.
 
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины.
 

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