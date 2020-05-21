США не примут положения резолюции ВОЗ о доступе к вакцине от вируса для бедных стран

Вашингтон. 20 мая. Kazakhstan Today - США намерены отказаться от принятия положений резолюции Всемирной организации здравоохранения, предоставляющей бедным странам доступ к вакцине и другой медицинской продукции от коронавируса без приобретения соответствующего патента, передает Kazakhstan Today.
Американские дипломаты связывались с находящимися в Женеве представителями ряда африканских стран, правительства которых обеспокоены тем, что не сумеют позволить себе приобретение медицинских патентов. Целью таких переговоров было убедить африканцев поддержать смягчение формулировок в резолюции, которую планируется принять по итогам 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Эти переговоры не увенчались успехом, однако США по-прежнему находятся в процессе обсуждения положений резолюции, сообщает ТАСС.
18 мая на сайте ВОЗ в преддверии форума был опубликован проект резолюции, получивший поддержку около 100 государств, соавторами которого стали, в частности, Россия, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Индия, Япония, ряд африканских и латиноамериканских стран, а также стран Евросоюза. В нем говорится о намерении Всемирной ассамблеи здравоохранения зафиксировать руководящую роль ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса.
Также подчеркивается необходимость "в качестве одного из глобальных приоритетов обеспечить всеобщий, своевременный и равноправный доступ ко всем необходимым для борьбы с пандемией COVID-19 качественным, безопасным, эффективным и доступным по цене основным медицинским технологиям и продукции".
Во Всемирной ассамблее здравоохранения, являющейся руководящим органом ВОЗ, принимают участие представители 194 стран организации. В течение двух дней они обсудят борьбу с пандемией коронавируса и наметят дальнейшие шаги в этой области.
Ранее глава Министерства здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил об участии во Всемирной ассамблее здравоохранения.
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