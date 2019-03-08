Пекин. 7 марта. Kazakhstan Today - США вернули Китаю 361 культурную реликвию. Бесценные предметы относятся к периоду от неолита до династии Цин, передает Kazakhstan Today.

28 февраля в американском городе Индианаполис прошла церемония передачи утерянных культурных реликвий и произведений искусства Китая. Представители Государственного комитета по охране культурного наследия КНР и Федеральное бюро расследований США подписали и обменялись сертификатом по возвращению культурных реликвий, пишет газета "Жэньминь жибао".

США в общей сложности вернули Китаю 361 памятник культуры, которые по времени относятся к периоду от неолита до династии Цин. Среди памятников имеются каменные, нефритовые, бронзовые, керамические, деревянные изделия и деньги, большинство из этих предметов были погребальными принадлежностями. Переданные Китаю культурные памятники были найдены в апреле 2014 года отделением ФБР в Индианаполисе.

Государственный комитет по охране культурного наследия КНР придал огромное значение этому делу, организовал группу экспертов для проведения идентификации. Китайское правительство в соответствии с международными договорами выдвинуло требование американской стороне, а также приложило усилия для возвращения этих культурных реликвий.

Благодаря совместным усилиям Государственного департамента США, ФБР, Государственного комитета по охране культурного наследия КНР, посольства и консульства Китая в США американская сторона согласилась на передачу всех изделий.

Стоит отметить, что на церемонии передачи были продемонстрированы более 20 памятников.

Издание отмечает, что в январе 2009 года правительства Китая и США подписали меморандум о взаимопонимании по ввозу китайских памятников культуры в США. В марте 2011 года Министерство внутренней безопасности США впервые передало китайскому правительству 14 культурных памятников, конфискованных в 2010 году, большинству из которых было от 1500 до 2000 лет.

В январе 2019 года США и КНР вновь подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании по ограничению импорта памятников культуры из Китая. Правоохранительные органы США в третий раз вернули культурные реликвии Китаю. Вплоть до настоящего времени это самая масштабная передача, которая свидетельствует о результатах сотрудничества между правоохранительными ведомствами двух стран.

В последнее время Китай благодаря дипломатическим каналам, сотрудничеству в правовой области, дружественным консультациям вернул в страну более 4000 утерянных памятников культуры, в том числе 12 медных голов зверей по китайскому гороскопу парка Юаньминъюань, золотые украшения горы Дабаоцзы и другие.

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