Ученик устроил стрельбу в школе в Пермском крае

МОСКВА. 18 ОКТЯБРЯ - Ученик устроил стрельбу в школе в поселке Сарс Пермского края, пострадавших нет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Пермском крае в поселке Сарс ученик пришел в школу с огнестрельным оружием. Он успел один раз выстрелить из него в потолок. В момент происшествия в учебном заведении находилась только вахтер, она не пострадала", - рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.
Школьника задержали. Мотив его поступка выясняется. Также устанавливается тип оружия, из которого велась стрельба.
Сегодня около 08.00 в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик шестого класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия", - рассказали в ГУ МВД.
Позже выяснилось, что шестиклассник пронес в школу карабин "Сайга", который украл у отца, чтобы расправиться с обижавшей его девочкой. Обезвредить вооруженного ученика удалось директору школы, она вышла из своего кабинета и уговорила стрелка зайти к себе, пишет Lenta.ru.
В середине сентября в вузе в Перми произошла стрельба. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили.
Россия с 1 ноября приостановит работу представительства при НАТО
18.10.2021, 20:35 14716
МОСКВА, 18 ОКТЯБРЯ - С 1 ноября Россия приостановит работу своего постоянного представительства при НАТО. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам главы МИДа, свою деятельность прекратит информационное бюро Североатлантического альянса в Москве. Россия уже довела до сведения НАТО информацию об ответных шагах в связи с высылкой российских дипломатов из Брюсселя, сообщает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ответ на сокращение численности российского дипкорпуса в Брюсселе Москва сформирует список ответных мер.
6 октября в НАТО приняли решение сократить число сотрудников дипмиссии РФ при военном альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. На следующий день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылаемые работники постпредства России принадлежали к "необъявленным агентам разведки".
ВАШИНГТОН, 18 ОКТЯБРЯ - Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщила его семья в Facebook, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Генерал Колин Пауэлл, бывший госсекретарь США и председатель Объединённого комитета начальников штабов, скончался сегодня утром. Он был полностью вакцинирован", - говорится в заявлении.
Колин Пауэлл почти полвека служил на различных должностях в Пентагоне, Белом доме и Госдепе и участвовал в подготовке военных акций США.
Пожар произошел на крупном НПЗ в Кувейте
18.10.2021, 17:44 22924
Фото: apa.az
КАИР. 18 ОКТЯБРЯ - Пожар возник в понедельник утром на нефтеперерабатывающем заводе в кувейтском порту Ахмади, расположенном к югу от столицы страны Эль-Кувейта. Об этом сообщила Кувейтская национальная нефтяная компания (Kuwait National Petroleum Company, KNPC) на своей странице в Twitter, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Один из блоков НПЗ, в котором произошло возгорание, полностью изолирован, пишет ТАСС.
В результате инцидента пострадали несколько рабочих, получив легкие травмы или надышавшись продуктами горения. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.
Указывается, что пожар не повлиял на работу завода и ход операций по сбыту сырья. Никто из сотрудников предприятия не пострадал.