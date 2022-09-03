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В афганской провинции Герат взорвали мечеть

02.09.2022, 18:00 3771
КАБУЛ. 2 СЕНТЯБРЯ - Взрыв произошел в мечети в афганской провинции Герат, в результате чего погиб имам мечети, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Причиной взрыва на данный момент называют атаку террориста-смертника, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News. 
 
Представитель талибов* Забиулла Муджахид выразил соболезнования в связи с гибелью имама, а также пообещал наказать виновных. 
 
Позже агентство Khaama Press со ссылкой на местные источники сообщило, что число погибших в результате взрыва в мечети в провинции Герат возросло до 20 человек. 
 
*Действующая в Афганистане группировка "Талибан" - запрещена в РФ, РК. 

 

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Поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля кубов в час

31.08.2022, 09:36 12441
МОСКВА. 31 АВГУСТА - Поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля кубометров в час, работа магистрали приостановлена на три дня из-за планового ремонта на компрессорной станции (КС) "Портовая", свидетельствуют данные операторов газотранспортных сетей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно информации оператора газопровода Opal, принимающего топливо из "Северного потока", поставки по балтийской магистрали прекратились с 4.00 по московскому времени, как и анонсировал "Газпром". В менее мощный принимающий газопровод Nel газ перестал поступать еще раньше - с 3.00 утра, сообщает РИА Новости.
 
Приостановка работы "Северного потока" связана с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60. Их проведут специалисты "Газпрома" и Siemens. Немецкой компании в соответствии с технической документацией каждые 1000 часов надо проводить обслуживание агрегата: осматривать и очищать корпус, проверять предохранительные клапаны и настраивать систему регулирования расхода воздуха.
 
Трехдневная остановка магистрали лишит Европу почти 100 миллионов кубометров российского газа - это соответствует двум дням заполнения в регионе подземных хранилищ. После завершения работ при отсутствии технических неисправностей агрегата транспортировка газа восстановится до уровня 33 миллиона кубометров в сутки.
 
На прошлой неделе биржевые цены на газ перевалили за отметку 3500 долларов за тысячу кубометров - рекордного показателя с марта этого года. Такое подорожание на европейских рынках связано с неопределенностью по поводу поставок.
 

Северный поток" с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

 

Скончался Михаил Горбачев

31.08.2022, 08:50 12986
МОСКВА. 31 АВГУСТА - Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", - сообщили РИА Новости в Центральной клинической больнице.

 
Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края. В 1955 году закончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1967 году - заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института. После окончания университета его по распределению направили в распоряжение Ставропольской краевой прокуратуры, затем будущий глава государства занимался партийной работой.
 
В 1985 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС Горбачева избрали генеральным секретарем, с 1 октября 1988 года он также занимал и пост председателя президиума Верховного Совета СССР, таким образом совмещая высшие должности государства и партии.
 
Тогда же Горбачев объявил о программе реформ, которую позже назвали перестройкой. В Советском Союзе объявили политику гласности, в результате которой в 1990 году упразднили государственную цензуру. Узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили "новое мышление".
 
Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно: по мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР. К концу 1980-х - началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.
 
В Коммунистической партии Греции считают, что политика Михаила Горбачева была политикой свержения социализма, а с его именем связан последний акт контрреволюции в Советском Союзе.
 

С его именем связан последний акт контрреволюции в Советском Союзе. Он возглавил политику перестройки, которая, по сути, была политикой свержения социализма, проводимой "изнутри и сверху", - говорится в кратком комментарии на новостном портале 902.gr греческой компартии.

 

Его ценные заслуги ему оплатили тем, что он заслужил похвалу капиталистов внутри и за пределами России, а сам Горбачев неоднократно признавался, что его целью было максимально способствовать свержению социализма. Спустя более 30 лет после временного поражения социализма "вклад" Горбачева отождествляется с идущими одна за другой драмами, которые реставрация капитализма принесла народам и рабочему классу бывшего СССР и всего мира", - говорится в комментарии.

 

XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая предложено начать 16 октября

31.08.2022, 08:40 13396
XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая предложено начать 16 октября
Фото: Генконсульство КНР
ПЕКИН. 31 АВГУСТА - 30 августа состоялось заседание Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), на котором была рассмотрена работа по подготовке к 7-му пленуму ЦК КПК 19-го созыва и XX Всекитайскому съезду КПК. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин председательствовал на заседании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На заседании было принято решение о проведении в Пекине 7-го пленума ЦК КПК 19-го созыва 9 октября 2022 года. Политбюро ЦК КПК обратится к пленуму с предложением начать работу XX Всекитайского съезда КПК 16 октября 2022 года в Пекине, сообщает "Синьхуа".
 
На заседании было подчеркнуто, что XX Всекитайский съезд КПК будет чрезвычайно важным съездом, который состоится в ключевой момент, когда вся партия и многонациональный народ страны отправляются в новый поход к намеченной к столетию КНР цели всестороннего построения модернизированного социалистического государства. Предстоящий съезд, высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, твердо придерживаясь марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей тройного представительства и научной концепции развития, всесторонне претворяя в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, тщательно подведет итоги работы за истекшее пятилетие, полностью обобщит огромные достижения и ценный опыт, которые получил ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, сплачивая и ведя за собой всех членов партии и многонациональный народ страны в отстаивании и развитии социализма с китайской спецификой с начала новой эпохи, и глубоко проанализирует международную и внутреннюю обстановку. 
 
На съезде будет подчеркнута необходимость всесторонне усвоить новые требования развития дела партии и государства и новые чаяния народа в новую эпоху и в новом походе, разработать планы действий и основные политические установки, мобилизовать всю партию и многонациональный народ страны на укрепление уверенности в собственных исторических ценностях и активизацию исторической инициативы, на основе сохранения традиционных устоев и развития инновационной деятельности смело и твердо продвигаться вперед, продолжать в едином порядке способствовать реализации общей схемы пятиединого строительства, согласованно осуществлять четырехаспектную всестороннюю стратегическую концепцию, основательно содействовать всеобщей зажиточности населения, продолжать энергично продвигать партийное строительство как новую великую программу, активно способствовать формированию сообщества единой судьбы человечества, сплоченно бороться за всестороннее построение модернизированного социалистического государства и полное содействие процессу великого возрождения китайской нации.
 
На съезде будет избран новый состав Центрального Комитета КПК и Центральной комиссии по проверке дисциплины.
 
На заседании отметили, что в данный момент успешно идут все подготовительные работы к проведению съезда и следует тщательно выполнить остальные работы в рамках организации съезда ради его успешного проведения.
 
На заседании были также изучены другие вопросы.
 

В Ираке выросло число погибших в столкновениях

30.08.2022, 11:36 18491
В Ираке выросло число погибших в столкновениях
Фото: кадр с видео МО РК
БАГДАД. 30 АВГУСТА - Число погибших в столкновениях в Ираке выросло до двадцати человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Двадцать человек погибли в столкновениях между сторонниками популярного шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженными формированиями его политических конкурентов в столице Ирака Багдаде", - сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира". 

 
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал о 14 погибших в столкновениях и свыше 300 раненых. 
 
По данным СМИ, в настоящий момент в "зеленой зоне" Багдада идут ожесточенные бои между подчиняющейся ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Стороны применяют минометы и тяжелые пулеметы. Подразделения иракской армии введены в Багдад в качестве подкрепления для сил безопасности. Кроме того, два солдата иракской армии погибли в столкновениях в "зеленой зоне" Багдада. 
 

Двадцать человек стали жертвами столкновений в "зеленой зоне" Багдада", - информирует телеканал. 

 
Ранее Муктада ас-Садр объявил о прекращении своей политической деятельности и всех офисов его партии в знак протеста против нежелания правительства страны проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать широкую коалицию шиитских сил в парламенте. 
 
Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка. 
 
Иракские силовики позднее взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный в понедельник сторонниками ас-Садра. Сообщалось, что силовиками было применено огнестрельное оружие и слезоточивый газ. 
 
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми обратился к Муктаде ас-Садру с просьбой призвать своих сторонников покинуть захваченные ими правительственные здания. 
 
Муктада ас-Садр в понедельник вечером объявил о начале голодовки, отметив, что намерен продолжать ее до прекращения насилия в Ираке. 
 

В ФСБ сообщили о еще одном члене диверсионной группы, участвовавшем в подготовке убийства Дугиной

29.08.2022, 15:00 23626
В ФСБ сообщили о еще одном члене диверсионной группы, участвовавшем в подготовке убийства Дугиной
Фото: yugopolis.ru
МОСКВА. 29 АВГУСТА - Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной готовил вместе с Натальей Вовк в Москве еще один член украинской диверсионной группы, уехавший из России за день до подрыва, заявили в центре общественных связей ФСБ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе дальнейших мероприятий установлено, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной", - говорится в сообщении ЦОС.

 
Как утверждается, Цыганенко дал Вовк поддельные автомобильные номера и документы на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также помог ей собрать самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы, информирует РИА Новости.
 

В результате изучения камер видеонаблюдения документально подтверждено, что исполнительница преступления, гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, лично осуществляла наблюдение за Дарьей Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция", - отметили в ведомстве.

 
ФСБ РФ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.
 
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом". 
 
Дарья Дугина - дочь Александра Дугина, российского философа, политолога, публициста, профессора, основателя неоевразийства - философско-политического течения. С марта 2015 года он находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия. 
 
Дарье было 30 лет, она окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и работала политическим обозревателем Международного евразийского движения. 
 

ВС Китая привели в боевую готовность из-за американских крейсеров

28.08.2022, 16:48 28836
ПЕКИН. 28 АВГУСТА - Китайская Народная Республика привела Вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности после прохода американских крейсеров через Тайваньский пролив, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О повышенной боевой готовности китайских ВС заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И, сообщает РИА Новости.
 

Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение американских крейсеров, осуществила полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети WeChat.

 
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на трех американских чиновников сообщало, что два крейсера ВМС США - Chancellorsville и Antietam 28 августа осуществили проход через Тайваньский пролив впервые после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
 
Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот шаг, увидев в нем поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
 

В Афганистане запретили криптовалюты

28.08.2022, 14:21 29771
В Афганистане запретили криптовалюты
Фото: pixabay.com
КАБУЛ. 28 АВГУСТА - В Афганистане запретили использование и обращение криптовалют, всех нарушителей запрета задерживают, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Центральный банк Афганистана ввел запрет на криптовалюты в августе на фоне того, как некоторые афганцы начали использовать криптовалюту для хранения средств, а также перевода финансов в другие страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
 

Центральный банк выдал указ остановить всех обменщиков валют, лиц и бизнесменов и не дать им торговать мошенническими цифровыми валютами наподобие тех, которые называют биткоином", - рассказал агентству глава отдела уголовных расследований в полиции афганского Герата Сайед Саадаат. 

 
По его словам, в связи с нарушением запрета было задержано не менее 13 человек, однако большинство из них были отпущены под залог. В Герате также были закрыты более 20 организаций, связанных с криптовалютой.
 

Певец из Кыргызстана рассказал о работе западных НКО

27.08.2022, 16:03 32551
ДОНЕЦК. 27 АВГУСТА - Научно-производственные объединения (НПО) и некоммерческие организации (НКО) "коллективного Запада" ведут антироссийскую пропаганду среди детей в Кыргызстане, заявил Медер Кадыров (L'zeep), известный кыргызский рэп-исполнитель, прибывший в Донецк с гуманитарной миссией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За последние 20 лет можно было понять, что им (странам Запада. - Прим. ред.) не нужен мир, им не нужна стабильность, они не будут строить здесь города или еще что-то. Нигде не будут - они устроят везде войну, потому что они зарабатывают на войне. Почему люди не обращают на это внимание, почему эти факты не берутся в оборот? И что, так скажем, "коллективный Запад" уже 100 лет по всему миру устраивает войны вот так вот вокруг России, обкладывая ее со всех сторон… И в нашей стране, в моей стране, в Кыргызстане, НПОшки, НКОшки занимаются тем же самым - они печатают учебники по истории, воспитывают детей, говорят, что во всех бедах наших виновата Россия", - сказал исполнитель РИА Новости.

 
Медер Кадыров, он же L'zeep - один из самых известных в Кыргызстане русскоязычных рэп-исполнителей. Начинал карьеру еще в 2000 году и стоял у истоков рэп-движения республики. Его песни знают не только в Кыргызстане, но и в ряде соседних стран.
 

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