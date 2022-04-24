В результате взрыва на руднике в Оренбургской области погибли люди

ОРЕНБУРГ. 23 АПРЕЛЯ - Детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 км произошла на Гайском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Оренбургской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате погибли, по предварительным данным, три человека, сообщает ТАСС.
По факту происшествия на Гайском горно-обогатительном комбинате. По предварительным данным, сегодня около 08:50 при проведении горновзрывных работ произошла внештатная детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 км. Эвакуировано 88 рабочих. Три человека погибли", - сообщили в региональной прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что прокурор области Руслан Медведев поручил организовать проверку по факту инцидента, в рамках которой будут установлены его причины и условия.
23 апреля в 08:30 при заезде на горизонт 1205 м обнаружены трое работников подземного рудника без признаков жизни. Тела не имеют внешних повреждений. В настоящее время на месте работают горноспасатели", - сообщили в компании.
Также там уточнили, что эвакуация людей не потребовалась, так как смена закончилась.
По предварительной версии, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при проведении горновзрывных работ.