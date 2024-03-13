ЧС в энергетике. Власти Кыргызстана вытаскивают систему из глубоко кризиса
Власти Кыргызстана приступают к реализации плана спасения энергетической системы Кыргызстана. Более четверти века после распада СССР из отрасли выжимали последние соки, а выделяемых из бюджета средств хватало лишь на то, чтобы подлатать физически изношенное и морально устаревшее оборудование. О запуске дополнительных мощностей речь не шла в принципе. С таким подходом, рано или поздно республика должна была столкнуться с тем, что мы получили сейчас - это дефицит электроэнергии, поломки на генерирующих станциях и аварии в распределительных сетях. Это тяжелое наследие того, что в течение 30 лет отрасль финансировалась по остаточному принципу и была поражена коррупцией, сообщает ИАЦ "Кабар".
Энергосистема в тяжелом положении, скрывать это бесполезно и бессмысленно. Взрыв на теплоэлектроцентрали Бишкека наглядно демонстрирует то, до какого состояния доведено оборудование, часть которого была введена в эксплуатацию в 60-70-е годы прошлого века. Министерство энергетики Кыргызстана привело официальные данные по износу оборудования - на каскаде Токтогульских ГЭС оно превышает 57%, на ТЭЦ Бишкека 64%, а на ТЭЦ Оша более 77%.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров доходчиво объяснил, почему отечественная энергетика оказалась в столь плачевном положении.
Нам всем нужно хорошо понять одну вещь: за 30 лет не было построено ни одной дополнительной ГЭС. Население увеличилось почти вдвое. Потребности в энергии растут с каждым годом. Строятся дома, школы, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры - все они в разной степени требуют дополнительной мощности. Кроме того, зимой мы импортируем 3 млрд кВт·ч электроэнергии из соседних стран. Жаль, что мы, обладая огромными запасами воды, вынуждены импортировать электроэнергию. Об этом следовало позаботиться еще 30 лет назад, думая о чести. По крайней мере, если бы мы строили ГЭС по 50 МВт в год, то сегодня такой проблемы не возникло. Сейчас я тоже мог бы провести свой президентский срок и сказать, что дальше "хоть трава не расти". Но совесть не позволила. Я готов к тому, что в глазах людей буду выглядеть плохим, но я полон решимости навести во всем порядок. Уже два года мы строим более 50 средних и малых ГЭС" - рассказал Садыр Жапаров.
План спасения энергосистемы запущен, но те проблемы, что копились десятилетиями невозможно решить быстро и сразу. Постройка даже небольших гидростанций требует времени, серьезной подготовки, проектирования и инвестиций. Но эта работа ведется постоянно. Как отметил глава государства, только в прошлом году в Кыргызстане, из более чем полусотни заложенных, были сданы в эксплуатацию около десяти малых ГЭС.
Остальное введем в эксплуатацию в 2025-2026 годах. Скоро, в конце этого месяца, мы запустим ГЭС "Бала-Саруу". Мощность составляет 25 МВт. Это означает, что Таласскую область летом будут обеспечивать электроэнергией", - подчеркнул Садыр Жапаров.
А в Нарынской области при поддержке Евразийского банка развития и Российско-Кыргызского фонда ведется строительство ГЭС "Куланак". Ее мощность оставит 100 МВт. Во-первых, это позволит значительно сократить внутренний энергодефицит. Во-вторых, плотина станции даст возможность подать воду на несколько сотен гектаров багары, которые станут орошаемыми землями сельскохозяйственного назначения. До запуска Куланакской гидростанции, на строительной площадке которой идут работы, не останавливающиеся даже в суровых зимних условиях высокогорья, остается менее двух лет.
А в планах еще и строительство крупной ГЭС "Камбар-Ата -1". По этому проекту готовится новое технико-экономическое обоснование и это тот самый объект, который должен стать флагманом не только энергетической отрасли, но и объектом, который будет иметь стратегическое значение для развития в Центральной Азии, как в сфере сельского хозяйства, так и в секторе энергоемких производств.
Поэтому к проекту "Кабар-Ата-1" у президента Кыргызстана особое отношение.
Уже как 2 года ведем подготовительную работу, выделяя средства из собственного бюджета. Это дороги, мосты, тоннели и другие работы. Как только закончим, начнем строительство самой ГЭС. Когда эта ГЭС будет построена, она станет одной из крупнейших ГЭС в Центральной Азии и даст возможность решить не только электроэнергетическую проблему Центральной Азии, но и водную. Кроме того, готовится технико-экономическое обоснование многих крупных ГЭС. Мы не сидим сложа руки. Мы строим планы и принимаем меры на будущее. Наша цель - стать в будущем страной, которая не импортирует, а экспортирует электроэнергию. Более того, мы будем экспортировать "зеленую" электроэнергию" - рассказал Садыр Жапаров.
Проекты и преобразования в энергетике Кыргызстана действительно масштабные. Председатель правительства Акылбек Жапаров, выступая еще на втором Народном курултае, рассказал делегатам, что руководство страны поставило перед собой амбициозную цель - к 2026 году нарастить мощности в энергосекторе настолько, что это позволит не только удовлетворить внутренние потребности, но и начать экспорт электроэнергии.
Системный аналитик Бактыбек Саипбаев говорит, что ближайшие 7-8 месяцев это то время, которое отводится правительству на проведение реанимационных мероприятий в энергетике. Необходимо успеть не только запустить какие-то новые мощности, но провести обслуживание и ремонт на объектах с сильно изношенным оборудованием. Прежде всего, это пострадавшая от взрыва ТЭЦ Бишкека, по факту в значительной степени ее нужно успеть перестроить и подготовить к зиме. Требуют реконструкции агрегаты на ряде ГЭС, в том числе на Токтогульской. Это действительно чрезвычайная ситуация, которую мы сейчас только преодолеваем.
Пришло время всерьез заняться всем этим хозяйством. Энергетика очень важная отрасль, без которой мы жить не сможем. Это критически важная инфраструктура для жизнедеятельности государства. А это значит, что учитывая то состояние, в котором оказалось все это хозяйство, ему сейчас требуется повышенное внимание. Необходим текущий ремонт энергогенерирующих объектов, восстановление всей сети передающей инфраструктуры. Если сейчас, когда уже достаточно тепло, стоит вопрос об отключении электроэнергии на несколько часов, то зимой какие-то недоделки могут обернуться серьезными авариями и полным блэкаутом. Это такие вещи, на которых совершенно не стоит сейчас спекулировать. Я очень надеюсь, что граждане это понимают", - говорит Бактыбек Саипбаев.
В экспертном сообществе так же достаточно выдержанно относятся к новостям о падении уровня воды в водохранилище Токтогульской ГЭС. Действительно, из-за взрыва на ТЭЦ Бишкека расход воды на этой станции был повышенным, это и позволило избежать паралича энергосистемы. Но есть достаточно обнадеживающие прогнозы по водности горных рек в весенне-летний период. Этой зимой в горах выпало достаточно осадков, поэтому стратегический запас влаги, прежде всего в Токтогулке, будет восполнен.
Автор: Кирилл Степанюк, ИАЦ "Кабар"
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