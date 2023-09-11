Экспорт угля сократился на 20% в натуральном выражении и на 19% - в денежном

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Казахстан занял 104-е место в мире в рейтинге по затратам жителей на продукты питания и вошел в число мировых антилидеров по этому показателю. Всего сравнение проводили по данным из 110 государств. Судя по расчетам аналитиков международной компании по исследованию рынков Euromonitor International и сервиса Picodi.com, почти половину (49,4%) потребительских расходов казахстанцев составляет покупка еды. В сравнении с развитыми странами это очень много. Например, в США доля затрат на продовольствие составляет всего 6,7%, в большинстве европейских странах показатель колеблется в пределах 9%-19%. Даже в некоторых бедных странах Африки траты жителей на продовольствие меньше, чем у казахстанцев: в Уганде - 44,2%, в Камеруне - 45,2%, в Эфиопии - 41,3%, сообщает ranking.kz





При сравнении месячных расходов в денежном выражении среди государств Европы и Центральной Азии Казахстан оказался примерно в середине списка (сравнивались показатели 41 страны). Оказалось, что жители РК в месяц тратят на продуктовую корзину 213 долл. США. Это 98 тыс. тг по курсу Нацбанка на 28 августа. Казалось бы, общий чек казахстанцев на продовольственные товары ненамного больше, чем у жителей Великобритании (202 долл. США) или Испании (190 долл. США). Но в этих странах 200 долл. США гораздо меньше бьют по семейному бюджету граждан. К примеру, в Туманном Альбионе 202 долл. США составляют лишь 8,7% от общих потребительских расходов, в Испании - 13,1%.









Обнародованная международными аналитиками сумма расходов казахстанцев в два раза превышает цифры, которые указывает национальная служба статистики. Судя по отчетам Бюро национальной статистики АСПиР РК, в январе-марте текущего года затраты жителей на продукты составляли 134 тыс. тг в квартал, или 44,7 тыс. тг в месяц. В сравнении с первыми тремя месяцами прошлого года казахстанцы стали тратить на эту обязательную статью на 21,9% больше. Рост был постепенным, по 4%-7% в квартал, но в итоге разница оказалась существенной.









Сыграли свою роль два фактора, один из них - общая продовольственная инфляция, которая в конце прошлого года и в начале 2023-го побила рекорды последних лет. С ноября до января общее подорожание продуктов было на уровне 24,1%-25,7%, в феврале цены подскочили на 26,2%.





Второй фактор связан с тем, что рост доходов казахстанцев не успевал компенсировать взлетающие цены на продукты. Это хорошо видно по разнице в динамике номинальной и реальной зарплат. Например, в первом квартале текущего года средняя номинальная зарплата казахстанцев выросла на 19,3%, а ее покупательная способность уменьшилась на 0,6%. В апреле-июне индекс реальной зарплаты был хоть и в плюсе, но этот плюс был настолько крошечным (1,2%), что, думается, казахстанцы его вряд ли заметили.









Согласно данным БНС АСПиР РК, доля затрат на продуктовую корзину за последний год увеличилась с 50,4% в первом квартале прошлого года до 51,2% в январе-марте текущего года. Незначительное отличие от данных Euromonitor International (49,4% в августе) объясняется как разными рассматриваемыми периодами, так и возможной разницей в методиках.





Чтобы компенсировать растущие затраты на продовольствие, казахстанцы стали делать меньше покупок в других категориях. Например, в первом квартале текущего года с 26,3% до 24,4% уменьшилась доля расходов на непродовольственные товары. Люди экономили на одежде и обуви, мебели и предметах домашнего обихода, материалах для ремонта. Чуть меньше стали также покупать алкоголя и сигарет: удельный вес этих трат сократился на один процентный пункт.





Примечательно, что в сложные времена казахстанцы не стали экономить на питании вне дома. Доля затрат на походы в кафе, гриль-бары и пиццерии даже немного выросла: с 1,7% до 2,2%.









В деньгах рост в категории "Питание вне дома" составил 57,3% за год. Если в начале 2022-го среднестатистический казахстанец тратил на фастфуд, кофе на вынос и ужин в ресторане 3,4 тыс. тг в квартал, то в январе-марте текущего года сумма увеличилась до 5,3 тыс. тг. Эта цифра кажется невероятно маленькой. Однако нужно учесть, что это математически вычисленная сумма, среднее арифметическое, и здесь мы ее приводим только ради расчета динамики.





Детализированная информация статистиков по отдельным продуктовым категориям дает понять, что у казахстанцев выросли затраты на все продукты, и рост этот был в среднем в пределах инфляционных показателей: плюс 20%-27%. Но самый большой вклад в растущие расходы на продовольствие внесли мясные и молочные продукты, крупы и мучные изделия.



