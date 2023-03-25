24.03.2023, 13:51 11201
Около 70% казахстанцев не хотят уезжать из своей страны
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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Около 70% казахстанцев не намерены уезжать из своей страны. В топ стран с жителями, не желающими мигрировать, также вошли Индия, Япония и Вьетнам.
Всего было опрошено 54 329 респондентов в 57 странах. Оператором по Казахстану выступил центр социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia, сообщается на сайте центра.
Привязанность казахстанцев к своей стране заметно сильнее, чем в целом по опрошенным странам. В мире лишь 59% респондентов хотели бы жить там, где живут сейчас, а 36% испытывают желание покинуть страну нынешнего проживания. При этом охота к перемене мест пропадает с возрастом респондентов", - говорится в исследовании.
Желание остаться в своей стране или уехать из нее также сильно связано с уровнем благосостояния респондентов.
Сраны с низким уровнем доходов населения резко выделяются миграционными настроениями. Больше всего респондентов желали бы уехать из Съера-Леоне (84%), Ганы (81%), Нигерии (71%). Однако если дальше рассматривать показатели отдельных стран, то жесткой закономерности мы не увидим. В числе стран, которые хотели бы покинуть более половины респондентов, и бедные Филиппины, и Камерун, и не очень бедная, но измученная гражданской войной Сирия, и совсем не бедная Аргентина", - пишет сайт.
Желание попытать счастья за рубежом не чуждо и значительной части государств Европейского союза. Хотели бы жить в другой стране 46% респондентов из Венгрии, 44% из Словакии, 40% из Греции, 38% из Румынии, 37% из Польши и Италии, 36% из Великобритании и Ирландии.
В целом же в большинстве стран Европы, а также в США и Канаде показатель желающих перебраться в другую страну составляет более трети опрошенных, то есть больше, чем в Казахстане", - говорится в отчете.
Наибольшей привязанностью к своей стране выделяются респонденты Индии (лишь 4% предпочитающих переехать в другую страну), Вьетнама (8%) и Японии (14%).
В этой тройке только Япония известна феноменально низким уровнем международной миграции. Индия же издавна, а Вьетнам в последние десятилетия формируют большие диаспоры и являются крупными поставщиками рабочей силы во многие страны. Очевидно, фактическая миграция носит здесь, безусловно, вынужденный характер и не вписывается в национальную ментальность", - сообщает источник.
По его данным, Россия вплотную примыкает к тройке стран с наиболее низким уровнем миграционных настроений. Лишь 15% российских респондентов хотели бы переехать в другую страну, 65% отвергают такое решение. Однако 20% опрошенных в РФ, больше, чем в любой другой стране, не определились со своей позицией.
Ранее сообщалось, что численность населения Казахстана на 1 января 2023 года составила 19 765 004 человек. Она выросла за счет естественного прироста на 268 791 человека, сальдо миграции отрицательное - 6946.
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08.03.2023, 08:27 44486
Каждая шестая семейная пара в Казахстане бесплодна. И это только верхушка айсберга
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В Казахстане растет официальная статистика по бесплодию. За 2021 год численность казахстанцев, которых поставили на учет с таким диагнозом, увеличилась на 21,8%, достигнув 21,4 тысячи человек. Из них 7,9 тысячи граждан - так называемые первичные пациенты, которые впервые узнали о проблемах с фертильностью, сообщает ranking.kz.
Наибольший вклад в общие официальные показатели внесли женщины - на конец периода в медучреждениях страны было зарегистрировано 19,9 тысячи казахстанок, которые не могли забеременеть из-за проблем со здоровьем (плюс 22,8%). Еще 1,5 тысячи пар не сумели стать родителями из-за бесплодия у мужчин (плюс 10,4% в сравнении с 2020 годом).
Это наиболее свежие имеющиеся данные по проблеме бесплодия в стране, они были опубликованы 28 декабря прошлого года в национальном докладе "Казахстанские семьи - 2022". Медицинская статистика по бесплодию Минздрава РК является закрытой, а те данные, что по крупицам публикуются в национальных докладах, не учитывают множество скрытых факторов в области репродуктивного здоровья. Например, такой важный момент, как постановка на учет по бесплодию. Это требование является обязательным только в случае, если пара надеется пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или получить другую медицинскую помощь за счет квоты. Те, кто не готов ждать очереди на бесплатное ЭКО и лечится от бесплодия за свой счет, не обязаны сообщать в государственные больницы о своих диагнозах.
Гипотезу о неполной статистике бесплодия подтверждают результаты сопоставления официальных данных с числом пациентов одного из крупных казахстанских центров ЭКО - Института репродуктивной медицины. В 2021 году в ИРМ с проблемой фертильности обратились 49,2 тысячи человек, то есть в два раза больше, чем указывается в официальной статистике бесплодия. Из них 29,5 тысячи граждан были первичными пациентами.
Почти 19,9 тысячи человек, или 40% всех обратившихся в ИРМ, составили мужчины, которые проходили лечение в отделении андрологии (раздел урологии, специализирующийся на сохранении репродуктивного здоровья мужчины). Разница с официальной цифрой по мужскому бесплодию по РК - в 13 раз.
Естественно, количество бесплодных пар в стране еще больше. Результаты сравнения отражают картину только по одному медцентру ЭКО, а их в Казахстане 29. Информация остальных клиник не публикуется. Кроме того, не учтены те граждане страны, которые едут за "ребенком из пробирки" за рубеж. Заметим: мы вообще не касаемся при этом тех пар, которые никуда не идут, не планируют решать проблему или, к примеру, хотели бы, но не имеют финансовой возможности, так как эти услуги весьма недешевы.
По данным Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины (КАРМ), частота бесплодия в казахстанских парах варьируется от 12% до 16%. То есть фактически каждая шестая пара сталкивается с проблемами фертильности.
Высок ли этот показатель? Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что при достижении 15-процентного уровня бесплодие становится государственной проблемой и является угрозой национальной безопасности. В европейских странах доля бесплодных пар составляет всего 10%, в США и Австралии - 15%. В России дела обстоят хуже: удельный вес бесплодных пар достигает 17,5%.
Огромная разница в официальных данных по мужскому и женскому бесплодию в Казахстане (более чем в 10 раз) обманчиво подталкивает к выводу, что чаще именно женщина "виновата" в бездетности пары. Но эксперты КАРМ говорят, что это не так. По данным президента ассоциации Вячеслава Локшина, доля женского и мужского фактора бесплодия примерно одинакова (40%-60%). Часто встречается двойной фактор, когда бесплодны оба партнера (от 30% до 48% случаев). Просто мужчины, как правило, обращаются к врачам намного реже. Это связано как с ментальностью казахстанцев, так и с физиологическими особенностями заболеваний, приводящих к бесплодию, - они не имеют явных клинических проявлений. У человека ничего не болит, а о проблемах с фертильностью становится известно только по результатам анализов.
О недообследованности мужчин свидетельствуют и результаты социологических исследований, проведенных в 2022 году экспертами Казахстанского института общественного развития. По результатам опросов выяснилось, что за последние пять лет лишь 34,4% респондентов-мужчин проходили какие-либо обследования, медосмотры в области охраны репродуктивного здоровья. Доля женщин, обращавшихся к гинекологу или репродуктологу, была выше: 53,4%.
Это говорит о наличии острой необходимости прохождения мужской частью населения обязательных скрининговых осмотров в целях сохранения репродуктивного здоровья", - считают заказчики социологического исследования, авторы национального доклада "Казахстанские семьи - 2022".
Стоит отметить, в последние два года Минздрав Казахстана значительно увеличил количество квот на ЭКО. В 2021 году их стало больше в пять раз - с 1,3 тысячи до 7 тысяч протоколов. В 2022 году процедуру ЭКО по квоте прошли 6,4 тысячи казахстанских семей. Ведущие репродуктологи страны называют решение правительства по увеличению квот беспрецедентной мерой поддержки для бездетных пар, которые не могут позволить себе такое дорогостоящее лечение, как ЭКО.
22.02.2023, 10:48 76566
Крупные международные институты развития влили в экономику Казахстана более 14 миллиардов долларов. На что мы потратили эти деньги?
Фото: Depositphotos
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Казахстан занял второе место в Евразийском регионе по объемам одобренного международного суверенного финансирования, сообщает finprom.kz.
Из общей суммы выплат для 11 государств за последние 15 лет (94,4 млрд долл. США) нашей стране было перечислено 15,2%, или 14,4 млрд долл. США. На первом месте с долей в 24,8% оказался Узбекистан, изменивший свои подходы к международным инвестициям после смены президента.
Эта информация была опубликована в середине февраля текущего года в базе данных суверенного финансирования (SFD) Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). На одном ресурсе фонд обобщил сведения о поступлении средств от 16 доноров - самых крупных международных институтов развития и агентств, работающих в регионе. В базе собрана только публичная информация о проектах с сайтов организаций-доноров. Во время презентации создатели SFD отметили, что база содержит данные только о суверенном финансировании, то есть о поступлениях правительствам, а не частному сектору. В ней не учтены суммы дотаций и гуманитарной помощи от международных организаций (таких как ООН) и частных фондов.
Объемы финансирования в Евразийском регионе очень значительны. В базе SFD собраны проекты за 15 лет более чем на 90 млрд долл. США. Это консервативная оценка, по нижней планке, потому что мы фокусируемся только на публичных данных. Мы не охватываем двустороннее финансирование между странами", - отметил во время презентации проекта базы главный экономист ЕФСР Евгений Винокуров.
За прошедшие 15 лет Казахстан регулярно получал деньги от различных международных институтов развития. Наиболее высокие объемы фиксировались в кризисные периоды - 2009-2010, 2015 и 2020 годы. Сумма пришедшей из-за границы денежной помощи за эти годы составила около 9,9 млрд долл. США. Минимальная сумма транша наблюдалась в 2018 году, когда РК получила по текущим проектам всего 2,6 млн долл. США.
В 2022-м сумма поступлений в сравнении с "тучными" годами тоже была небольшой: всего около 10 млн долл. США. 90% из них составил инвестиционный кредит Европейского банка реконструкции и развития (8,9 млн долл. США), который был потрачен на модернизацию уличного освещения Усть-Каменогорска. В сравнении с 2021 годом (626,5 млн долл. США) это колоссальное снижение странового объема финансирования (более чем в 60 раз).
Для Казахстана главными зарубежными донорами за эти годы были Всемирный банк (6,6 млрд долл. США, или 45,9%), Азиатский банк развития (4 млрд долл. США, или 27,8%), Исламский банк развития (2,8 млрд долл. США, или 19,5%) и Европейский банк реконструкции и развития (1,2 млрд долл. США, или 8,4%).
Основная часть финансирования выделялась в виде инвестиционных и стабилизационных кредитов (99,4%). Данные о процентных ставках по этим займам являются публичными лишь в единичных случаях. Помимо кредитных средств, давали Казахстану и гранты. Правда, их доля в общем объеме одобренного финансирования совсем невелика: 0,3%, или 46,4 млн долл. США. Грантовых проектов было всего три. Два из них (по 21,7 млн долл. США) выдал Всемирный банк на программу развития молодежного корпуса и проект энергоэффективности социальных объектов. Третий, в размере 3 млн долл. США, был выделен АБР для закупки лекарств в период пандемии коронавируса.
Еще одним инструментом финансирования стали так называемые программы технического содействия (0,2%). В этом случае специалисты международных организаций помогали не деньгами, а предоставляли какие-либо экспертные, консалтинговые услуги, а страна платила за них постфактум. За 15 лет Казахстан получил таких услуг содействия на 34,4 млн долл. США.
На какие цели были потрачены международные гранты и кредиты? Используя аналитику SFD по Казахстану, мы составили рейтинг секторов, в которые вливались деньги. На первом месте оказался сектор госуправления и администрирования. На обучение казахстанских чиновников управлять финансами, просчитывать риски и проводить реформы было потрачено 3,5 млрд долл. США, или 24,3% от общего объема суверенного финансирования РК.
Один из крупных проектов в категории был реализован в 2015-2017 годах. Всемирный банк выделил правительству РК кредит в 1 млрд долл. США для претворения в жизнь реформ, которые должны были "способствовать повышению конкурентоспособности ненефтяной экономики страны". Судя по отчетным данным Всемирного банка на конец 2017 года, цель была достигнута. Финансовые документы по проекту говорят о том, что Казахстан до сих пор рассчитывается по этому кредиту, выплачивая дважды в год транши по 28,6 млн долл. США.
Другой небезынтересный пример - валютный кредит в 500 млн долл. США под 2% годовых как помощь Казахстану в смягчении последствий глобального экономического кризиса 2009 года. Деньги, выданные Азиатским банком развития, пошли на создание антикризисного плана действий в основных секторах экономики. За помощь в борьбе с тем далеким кризисом наша страна выплачивала этот долг вплоть до середины 2022 года. Нужно ли говорить, как сильно вырос за эти годы курс доллара, а соответственно и "тело" кредита, и сколько новых кризисов случилось за это время.
На второй и третьей строчках рейтинга секторов расположились инфраструктурные (3,3 млрд долл. США) и транспортные (2,7 млрд долл. США) проекты. Международные банки помогали Казахстану строить дороги, проводить энергоаудит объектов, внедрять энергосберегающие технологии, менять тарифную политику. В пятерку самых финансируемых также вошли многосекторальные проекты и программы развития экономической политики, финансов и банковского дела. Общая сумма затрат на эти две категории составила 3,9 млрд долл. США.
А вот социальные сферы были не в приоритете. На проекты здравоохранения институты развития выделили Казахстану 84,3 млн долл. США, на образование и подготовку трудовых ресурсов - 287,3 млн долл. США, на сектор развития безопасности, закона и правосудия - 36 млн долл. США. На научные исследования ни грантов, ни кредитов в рамках суверенного финансирования последние 15 лет не выделялось.
15.02.2023, 19:25 92301
Инфляция за год выросла более чем на 20% в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Инфляция в январе 2023 года сложилась на уровне 1,1%, в годовом выражении рост цен ускорился до 20,7%. Среди продовольственных товаров продолжился рост цен на хлебобулочные изделия и крупы, в том числе на рис ввиду возросшего спроса со стороны России. Похолодание в южных регионах страны и потеря части урожая отразились на удорожании плодоовощной продукции, сообщает пресс-служба Национального банка страны.
В непродовольственной компоненте инфляции спрос на определенные товары поддерживается ростом потребительского и ипотечного кредитования. Продолжается удорожание товаров с высокой долей импорта. В условиях роста тарифов на транспортировку подорожал каменный уголь. Увеличилась стоимость автомобилей на фоне повышенного спроса и удорожания запасных частей. В структуре платных услуг выросла абонентская плата за Интернет, а также тарифы за проезд в автомобильном и железнодорожном пассажирском транспорте.
Месячная инфляция в январе 2023 года составила 1,1%, годовой рост цен на потребительские товары и услуги ускорился до 20,7% (в декабре 2022 года - 20,3%), что является самым высоким значением с апреля 1997 года.
Продолжается замедление месячной сезонно-очищенной инфляции, рост которой в январе 2023 года составил 1%. Вместе с тем, темпы роста все еще формируются выше целевых уровней. Сезонное удорожание коснулось товаров, цены на которые традиционно растут в зимний период, в частности твердое топливо, свежие овощи и фрукты.
Сезонно-очищенная базовая инфляция, рассчитанная по различным методикам, умеренно замедляется, однако также продолжает формироваться на повышенных уровнях. Это свидетельствует о сохранении затяжного высокого инфляционного фона в экономике.
Годовая инфляция продовольственных товаров в январе 2023 года ускорилась до 25,7%, г/г (в декабре 2022 года - 25,3%). Ускорился рост цен на хлебобулочные изделия и крупы. Отмечается удорожание риса на 39,6% (г/г) в условиях повышенного спроса со стороны России. По итогам января-ноября 2022 года экспорт риса в Россию вырос на 60,6% (г/г) ввиду плохого урожая данной культуры в России.
Отмечается более высокий рост цен на молочные продукты. В результате низких температур в южных регионах страны и потери части урожая значительно подорожали свежие овощи с 7,1% в октябре 2022 года до 21% в январе 2023 года, в частности огурцы (с 22,3% до 55,6%) и лук (с 13,6% до 62,4%). После отмены субсидирования цен на яйца 1 категории годовой темп роста цен ускорился с 7,9% в августе 2022 года до 25,8% в январе 2023 года. Из-за существенного роста внутреннего производства сахара пятый месяц подряд продолжается его удешевление.
В январе 2023 года отмечалось увеличение разницы между внутренними и внешними ценами на растительные масла и мясо. Основными факторами стали повышение внутренних цен ввиду роста издержек и сокращение внешних цен на фоне низкого мирового спроса на масла и широкого экспортного предложения на говядину и мясо птицы.
На рынке сахара наблюдается постепенное сокращение разрыва между мировыми и внутренними ценами по причине снижения внутренних цен в условиях повышения производства на 52,9% (г/г) в январе-ноябре 2022 года и относительной стабильности мировых цен.
Расхождение между внутренними ценами на муку и мировыми ценами на зерновые сократилось до минимальных значений, в то же время продолжается умеренный рост внутренних цен на хлебобулочные изделия и крупы в результате роста издержек и инфляционных ожиданий.
Годовой рост цен на непродовольственные товары в январе 2023 года ускорился до 20,2% (в декабре 2022 года - 19,4%). Рост цен на ряд непродовольственных товаров поддерживается спросом населения в условиях высоких темпов прироста ипотечного и потребительского кредитования. В группе товаров с высокой долей импорта отмечалось удорожание одежды и обуви (18,2%), домашних текстильных изделий (16,4%), моющих и чистящих средств (51,5%), строительных материалов (25,7%) и медикаментов (15,6%). Кроме того, более года продолжается ускорение роста цен на товары личного пользования в результате сокращения поставок из России ввиду ухода с российского рынка ключевых производителей и нарушения логистических цепочек поставок. В условиях роста тарифов на транспортировку подорожал каменный уголь. Вследствие повышенного спроса и удорожания запасных частей увеличилась стоимость автомобилей.
Инфляция платных услуг для населения в январе 2023 года незначительно ускорилась до 14,2% (в декабре 2022 года - 14,1%). Отмечается продолжение роста цен на амбулаторные услуги и услуги в сфере культуры и отдыха в условиях удорожания средств производства, промежуточных материалов. Выросла абонентская плата за доступ к сети Интернет. В разрезе коммунальных регулируемых услуг выросли тарифы на центральное отопление в городе Шымкент. Повысилась стоимость проезда пассажирским железнодорожным транспортом на 24,7% и проезда в такси на 12,2% (г/г).
- Ускорение роста цен производителей в обрабатывающей промышленности в результате более высокого роста цен на средства производства, при этом наблюдается тенденция замедления инфляции производителей продуктов питания.
- Замедление роста цен производителей в сельском хозяйстве, главным образом благодаря замедлению роста цен на пшеницу по причине достаточных запасов.
Индекс цен производителей в обрабатывающей промышленности в январе 2023 года ускорился до 11%, г/г (в декабре 2022 года - 10,5%) на фоне некоторого ускорения роста цен на средства производства (до 16,8%, г/г). Между тем, рост цен производителей продуктов питания имеет тенденцию к замедлению, в том числе на рынках мяса, масел и жиров, сахара, мукомольно-крупяных и хлебобулочных продуктов. При этом ускоряется рост цен производителей молочной продукции. Вместе с тем, вследствие удорожания запасных частей и расходных материалов отмечается ускорение роста цен предприятий по сборке автомобилей.
В сельском хозяйстве рост цен производителей в январе 2023 года замедлился до 8,5% (в декабре 2022 года - 9%). В растениеводстве благодаря существенному увеличению запасов отмечается более низкий рост цен на пшеницу. Среди продукции животноводства ускорился рост цен на домашнюю птицу в живом весе и сырое коровье молоко ввиду удорожания кормов и электричества. Также стоит отметить резкое ускорение роста цен на яйца из-за смены категории субсидирования.
09.02.2023, 18:32 108461
Макрообзор ЕАБР: глобальный разворот инфляционных трендов будет способствовать замедлению инфляции в регионе операций ЕАБР
Фото: Depositphotos
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Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) представили очередной выпуск макроэкономического обзора по 6 государствам - участникам банка. Макроэкономический обзор является регулярной публикацией ЕАБР, в которой представлен оперативный срез макроэкономической ситуации в странах - участницах банка и даны оценки ее развития в краткосрочной перспективе. Обзор также содержит детальную статистическую информацию об основных макроэкономических показателях.
Динамика мировой экономики в прошлом году определялась 3 ключевыми трендами: 1) беспрецедентным за много лет разгоном инфляции в развитых странах, 2) быстрым повышением процентных ставок и 3) охлаждением экономической активности. К настоящему моменту накапливается уверенность, что первые 2 тренда - взлет инфляции и стремительное поднятие процентных ставок - близятся к завершению.
В макрообзоре отмечено, что пик инфляции в развитых странах с очень высокой вероятностью пройден в конце прошлого года. К концу 2022 года рост потребительских цен в США замедлился до 6,5% г/г с пика 9,1% г/г в июне, а в еврозоне - до 9,2% г/г с пика 10,6% г/г в октябре. Во многом такая ценовая динамика является следствием коррекционного снижения стоимости сырьевых товаров. Кроме того, глобальные цепочки поставок постепенно возвращаются к нормальному функционированию. На это, к примеру, указывает снижение стоимости морских перевозок до уровней, последний раз наблюдавшихся до начала пандемии.
На фоне ослабления инфляционного давления несколько смягчается ястребиная риторика крупнейших центробанков. Аналитики ЕАБР считают, что в США ставка уже достигла предельного уровня в текущем цикле, и допускают ее понижение к середине этого года ФРС из-за торможения деловой активности. Спустя некоторое время за ФРС подтянутся и центральные банки других развитых экономик.
В макрообзоре отмечено, что ослабление экономической активности в мире пока еще в повестке дня и говорить о переломе тренда не приходится. Отказ Китая от политики нулевой толерантности к COVID-19 улучшает перспективы всей глобальной экономики в текущем году. То же самое касается и довольно мягкой зимы в ЕС, которая снизила остроту проблемы поставок энергоресурсов в европейские страны. В то же время индикаторы PMI по-прежнему показывают слабость деловой активности в крупнейших экономиках.
Между развитием экономической ситуации в мире и в регионе операций ЕАБР имеются значимые взаимосвязи. Глобальный разворот инфляционных трендов, наряду с внутренними факторами, способствует замедлению темпов роста потребительских цен в регионе. Так, согласно оценкам аналитиков ЕАБР, инфляция в государствах - участниках Банка в декабре прошлого года снизилась до 12,5% г/г, в то время как в сентябре оценивалась в 13,9% г/г. Аналитики ЕАБР полагают, что ее уровень может сократиться в 2 раза к концу текущего года (до 6,2%) при отсутствии новых негативных шоков.
Влияние фактора ослабления глобальной деловой активности на экономики государств региона операций Банка в прошлом году оказалось не столь очевидным. Агрегированный ВВП государств-участников, по предварительным расчетам аналитиков ЕАБР, сократился на 1,7-2% в прошлом году, однако это стало следствием рестрикционных мер западных государств в отношении России и Беларуси. В Армении, Кыргызской Республике и Таджикистане рост ВВП, напротив, сильно ускорился в результате наращивания внутреннего спроса. Сильный результат - прирост на 3,1% - показал ВВП Казахстана, несмотря на ухудшение динамики у ключевых торговых партнеров - России и Китае.
Подробнее с содержанием макроэкономического обзора можно ознакомиться на сайте банка.
01.02.2023, 19:50 130081
Состояние финансового рынка Казахстана на 1 января 2023 года
Фото: Depositphotos
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Банковский сектор
По состоянию на 1 января 2023 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 12 банков с иностранным участием, в том числе 9 дочерних банков.
Совокупные активы банковского сектора за 2022 год увеличились на 18,4%, до 44,6 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 3,5%), в основном за счет роста ссудного портфеля на 20,1%.
По итогам 2022 года высоколиквидные активы банков второго уровня составили порядка 13,5 трлн тенге, или 30,3% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.
Обязательства банковского сектора увеличились за 2022 год на 18,9%, до 39,3 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 4,0%), в основном за счет роста вкладов населения на 26,0%. В структуре обязательств банковского сектора основную долю - 80,3%, или 31,6 трлн тенге, занимают вклады клиентов.
По состоянию на 1 января 2023 года банковский сектор имеет достаточный запас капитала. Коэффициент достаточности основного капитала (к1) - 18,5%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) - 21,7%, что в среднем по системе существенно превышает установленные законодательством нормативы.
Кредиты экономике увеличились за 2022 год на 23,3%, до 22,8 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 2,7%).
Объем кредитов в национальной валюте за 2022 год увеличился на 26,4%, до 21,0 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 2,7%), объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 3,1%, до 1,9 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 2,8%). В результате удельный вес кредитов в тенге за 2022 год увеличился с 89,7% до 91,9%.
За 2022 год всего было выдано новых кредитов на 24,2 трлн тенге, что на 12,8% больше по сравнению с 2021 годом. При этом в декабре 2022 года выдано 2,6 трлн тенге, что на 7,3% больше, чем месяцем ранее.
Кредиты юридическим лицам за 2022 год увеличились на 11,5%, до 8,7 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 4,0%).
Совокупные кредиты субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, выросли за 2022 год на 13,9%, до 9,6 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 4,0%). При этом займы субъектам МСБ выросли на 15,2%, до 6,0 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 2,8%), займы крупному бизнесу увеличились на 11,8%, до 3,6 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 6,1%).
Всего в 2022 году субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, было выдано новых займов на сумму 12,7 трлн тенге, что на 7,0% больше по сравнению с 2021 годом. При этом в декабре 2022 года выдано 1,5 трлн тенге, что на 27,3% больше, чем месяцем ранее.
Кредиты физическим лицам увеличились за 2022 год на 31,8%, до 14,2 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 1,9%).
В результате продолжения льготных государственных жилищных программ и использования пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий ипотечное кредитование в 2022 году увеличилось на 42,5%, до 4,7 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 3,9%), превысив показатель 2021 года, равный 39,3%.
Потребительские кредиты выросли за 2022 год на 25,3%, до 7,7 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 1,0%), замедлившись по сравнению с ростом на 39,9% в 2021 году.
В декабре 2022 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 19,2% (в декабре 2021 года - 12,2%), физическим лицам - 17,4% (в декабре 2021 года - 17,5%). Рост процентных ставок по кредитам в 2022 году обусловлен ростом инфляции до 20,3% и, как следствие, повышением базовой ставки до 16,75%, а также нарастанием кредитных рисков заемщиков в условиях усиления геополитических рисков.
Качество кредитного портфеля по итогам 2022 года продолжает оставаться на достаточно высоком уровне. Так, на 1 января 2023 года доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила 3,4%, или 815 млрд тенге, незначительно увеличившись с 3,3%, или 669 млрд тенге, на начало 2022 года.
В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 3,0%, или 321 млрд тенге (на 1 января 2022 года - 3,4%, или 316 млрд тенге). В портфеле физических лиц - 3,7%, или 493 млрд тенге (на 1 января 2022 года - 3,5%, или 353 млрд тенге).
Покрытие провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней сохраняется на высоком уровне и составляет 76,9%.
По итогам 2022 года на депозитном рынке продолжена положительная динамика, несмотря на оттоки, наблюдавшиеся в марте-мае 2022 года (-8,9%). Так, в 2022 году депозиты резидентов в депозитных организациях выросли на 14,1%, до 30,9 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 4,8%) При этом депозиты юридических лиц увеличились на 10,5%, до 15,3 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 2,3%), депозиты физических лиц - на 18,0%, до 15,6 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 7,3%).
Депозиты в национальной валюте в 2022 году увеличились на 22,0%, до 21,1 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 8,9%), в иностранной валюте выросли на 0,2%, до 9,8 трлн тенге (за декабрь 2022 года снижение на 3,0%). В результате уровень долларизации на 1 января 2023 года составил 31,6% по сравнению с 36,0% на начало 2022 года.
При этом на фоне роста инфляции и рыночных ставок в 2022 году повысилась стоимость привлечения депозитов. Так, средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в декабре 2022 года составила 14,4% (в декабре 2021 года - 7,4%), по депозитам физических лиц - 13,3% (в декабре 2021 года - 8,0%).
По итогам 2022 года чистая прибыль банков составила 1,5 трлн тенге, что на 13,7% больше, чем за 2021 год. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 января 2023 года составила 3,7% (на 1 января 2022 года - 3,8%), рентабельность капитала (ROE) - 30,4% (на 1 января 2022 года - 30,6%).
Страховой сектор
По состоянию на 1 января 2023 года страховой сектор Республики Казахстан представлен 26 страховыми организациями, из которых 9 - по страхованию жизни.
За 2022 год активы страховых (перестраховочных) организаций увеличились на 13,0%, до 2,1 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 0,2%). Увеличение активов в основном происходит за счет роста доходов по страховой деятельности. В структуре активов наибольшую долю (74,1% от активов) занимают ценные бумаги - 1,5 трлн тенге, которые за 2022 год увеличились на 16,2% (за декабрь 2022 года рост на 1,8%).
Обязательства страховых (перестраховочных) организаций за 2022 год увеличились на 18,8%, до 1,3 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 1,6%). Увеличение обязательств произошло в основном за счет роста страховых резервов на 23,1%, до 1,1 трлн тенге.
Собственный капитал страховых (перестраховочных) организаций в 2022 году вырос на 4,5%, до 775 млрд тенге (за декабрь 2022 года снижение на 2,0%).
В 2022 году заключено 12 314 599 договоров страхования по физическим и юридическим лицам, что на 3,9% больше по сравнению с 2021 годом (за декабрь 2022 года - 1 143 902 договора). Данный рост в основном обусловлен увеличением количества заключенных договоров страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на 7,7%, или 441 916 штук, и страхования туриста на 58,7%, или 301 641 штуку.
Объем страховых премий, принятых по договорам страхования (перестрахования) за 2022 год, составил 772 млрд тенге, что на 10,5% больше, чем за 2021 год (за декабрь 2022 года - 74 млрд тенге).
По обязательному страхованию за 2022 год объем принятых страховых премий составил 170 млрд тенге, что на 28,6% больше по сравнению с 2021 годом (за декабрь 2022 года - 17 млрд тенге). Увеличение в основном произошло по страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей на 55,3%, или 22,6 млрд тенге.
По добровольному личному страхованию за 2022 год объем принятых страховых премий составил 278 млрд тенге, что на 7,4% меньше по сравнению с 2021 годом (за декабрь 2022 года - 23 млрд тенге). Снижение в основном связано с уменьшением сбора страховых премий по договорам пенсионного аннуитета на 63,4%, или 38 млрд тенге.
По добровольному имущественному страхованию страховые премии, принятые по договорам страхования (перестрахования) за 2022 год, составили 267 млрд тенге, что на 21,6% больше по сравнению с 2021 годом (за декабрь 2022 года - 34 млрд тенге). Увеличение в основном обусловлено ростом собранных премий по страхованию имущества от ущерба на 13,1%, или 19 млрд тенге, и страхованию автомобильного транспорта на 51,9%, или на 18 млрд тенге.
Объем страховых выплат за 2022 год составил 191 млрд тенге, что на 50,4% больше, чем за 2021 год (за декабрь 2022 года - 26 млрд тенге). Всего осуществлены 916 926 выплат.
Чистая прибыль страхового сектора, в основном полученная за счет доходов от страховой деятельности, за 2022 год составила 137,5 млрд тенге, что на 16,2% больше, чем в 2021 году (за 2021 год - 118,4 млрд тенге).
Рынок ценных бумаг
Капитализация фондового рынка по итогам 2022 года снизилась на 19,4%, до 35,6 трлн тенге (за декабрь 2022 года снижение на 4,7%) под влиянием глобальных тенденций, связанных с обострением геополитической ситуации, повышением инфляции и ростом ставок вознаграждения ввиду ужесточения денежно-кредитной политики.
Капитализация рынка акций уменьшилась за 2022 год на 26,4%, до 21,2 трлн тенге (за декабрь 2022 года снижение на 6,5%).
По состоянию на 1 января 2023 года в торговых списках АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее - KASE) находились 114 акций 100 эмитентов. В секторе KASE Global находились акции 46 наименований. По итогам 2022 года Индекс KASE снизился на 11,5%, до 3 251,64 пункта, в результате снижения цен акций, находящихся в представительском списке KASE.
Объем торгов акциями в 2022 году составил 307,3 млрд тенге, уменьшившись на 27,3% по сравнению с 2021 годом. Объем торгов в декабре 2022 года составил 198,3 млрд тенге, увеличившись в 17 раз по сравнению с предыдущим месяцем. Увеличение активности на фондовом рынке в декабре 2022 года связано с IPO АО "НК "КазМунайГаз", по итогам которого в торговой системе KASE привлечено 137,5 млрд тенге, или 89% от общего объема удовлетворенных заявок инвесторов.
Рынок корпоративных облигаций за 2022 год уменьшился на 6,3%, до 14,4 трлн тенге (за декабрь 2022 года снижение на 1,9%) в результате удорожания стоимости фондирования на фоне ужесточения денежно-кредитных условий, а также погашения действующих выпусков на данном рынке.
На 1 января 2023 года в торговых списках KASE находились 346 выпусков корпоративных облигаций 83 эмитентов.
Объем торгов корпоративными облигациями на KASE за 2022 год вырос на 25,6% по сравнению с 2021 годом и составил 2,5 трлн тенге.
Объем привлеченного финансирования за 2022 год вырос на 30,5%, до 1,5 трлн тенге. Наибольшая доля в совокупном объеме привлеченного финансирования приходится на компании квазигосударственного сектора - 95%, или 1,4 трлн тенге, тогда как доля субъектов частного сектора составила 5%, или 86 млрд тенге.
Государственный долг, торгуемый на KASE, за 2022 год вырос на 21,0%, до 21,5 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 5,2%).
Совокупный объем торгов государственными ценными бумагами на KASE за 2022 год составил 6,0 трлн тенге, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 67,9%.
Объем торгов на первичном рынке ГЦБ вырос в 2022 году на 53,5%, до 4 145,7 млрд тенге. Из них 176,4 млрд тенге привлекли акиматы 12 областей, г. Алматы, г. Астаны и г. Шымкента. Министерство финансов привлекло 3 969,2 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 10,21-16,58% годовых. Объем торгов в декабре 2022 года составил 575 млрд тенге.
В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю банков пришлось 14,5%, брокеров-дилеров - 0,7%, других институциональных инвесторов - 74,4%, доля прочих юридических лиц составила 10,4 %, физических лиц - менее 0,1%.
В 2022 году продолжился рост количества инвесторов. Количество открытых счетов инвесторов выросло на 149,3%, до 550,2 тысячи, что обусловлено принятыми мерами по развитию систем удаленного доступа к брокерским услугам, а также выходом на рынок брокерских услуг крупных казахстанских банков.
На рынке коллективного инвестирования на 1 января 2023 года действовало 47 паевых инвестиционных фондов, из которых 24 интервальных, 22 закрытых и 1 открытый.
Активы под управлением на рынке коллективных инвестиций на 1 января 2023 года составили 125 млрд тенге, уменьшившись за 2022 год на 74,2%, в основном за счет изъятия активов клиентами 1 паевого инвестиционного фонда в декабре 2022 года (снижение за декабрь 2022 года на 69,8%).
Институциональная структура рынка ценных бумаг на 1 января 2023 года представлена 38 брокерами и дилерами (15 банков и 23 небанковские организации), 10 банками-кастодианами, 20 управляющими инвестиционным портфелем, 3 трансфер-агентами, а также 2 инфраструктурными организациями: АО "Казахстанская фондовая биржа" и АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", также выполняющим функции единого регистратора и торгового репозитория. Кроме того, на базе АО "Казахстанская фондовая биржа" функционирует центральный контрагент.
Активы брокеров и (или) дилеров, а также управляющих инвестиционным портфелем за 2022 год увеличились на 14,6%, до 579,1 млрд тенге (за декабрь 2022 года рост на 6,8%).
За 2022 год совокупная прибыль брокеров и (или) дилеров, а также управляющих инвестиционным портфелем составила 9,4 млрд тенге (за 2021 год - 87,5 млрд тенге).
Защита прав потребителей финансовых услуг
За 2022 год Агентством рассмотрено 35 337 заявлений физических и юридических лиц касательно деятельности финансовых, микрофинансовых организаций, коллекторских агентств и субъектов рынка ценных бумаг, что на 18% меньше, чем за 2021 год. За декабрь 2022 года было рассмотрено 6 506 заявлений, что в 2,1 раза больше в сравнении с ноябрем 2022 года.
Основными вопросами заявлений в декабре 2022 года являлись оказание содействия и принятие мер для снижения долговой нагрузки заемщиков.
Основная доля заявлений граждан и субъектов предпринимательства в 2022 году приходилась на банковский сектор (банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций), которая в отчетном периоде составила 65% от общего количества заявлений.
Доли по остальным секторам финансового рынка распределились следующим образом: по вопросам деятельности микрофинансовых организаций - 19,8%, субъектов страхового рынка -1,7%, коллекторских агентств - 1,2%, а также иных организаций - 12,3% от общего количества рассмотренных обращений.
За 2022 год по установленным нарушениям законодательства Республики Казахстан к субъектам финансового рынка в рамках защиты прав потребителей финансовых услуг применено 235 мер и 176 административных взысканий на общую сумму 120,7 млн тенге.
В рамках первой части Программы рефинансирования ипотечных займов, направленной на сохранение единственного жилья заемщиков, получивших ипотечные займы в период с 2004 по 2009 годы, банками на 01.01.2023 г. рефинансировано 31,4 тысячи займов на сумму 187,9 млрд тенге, из них в 2022 году рефинансировано 2,6 тысячи займов на сумму 6,4 млрд тенге.
Всего в рамках второй части Программы, направленной на конвертацию валютных ипотечных займов, выданных до 01.01.2016 г., банками проведена конвертация 13,8 тысячи валютных ипотечных займов на сумму 132,2 млрд тенге. В октябре 2022 года срок конвертации/рефинансирования валютных ипотечных займов продлен до 1 июля 2023 года.
В рамках третьей части Программы банками до 1 июля 2023 года проводится работа по оказанию дополнительных мер финансовой поддержки ипотечным заемщикам, относящимся к СУСН. Меры поддержки оказываются в виде уменьшения задолженности заемщика, установления льготных графиков погашения, а также возврата в собственность заемщика единственного жилья, числящегося на балансе банка. На 01.01.2023 г. дополнительные меры поддержки оказаны 9,6 тысячи заемщикам на сумму 63,0 млрд тенге.
26.01.2023, 18:33 143836
Количество медицинских уголовных правонарушений растет
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Рост количества правонарушений в секторе наблюдается впервые после трехлетнего спада, сообщает finprom.kz.
За январь-декабрь 2022 года в стране зарегистрировали 223 медицинских уголовных правонарушения - на 6,2% больше, чем годом ранее. Рост количества правонарушений в секторе отмечается впервые после трех лет сокращения показателей в 2019-2021 годах.
Для сравнения: в аналогичном периоде предыдущего года число правонарушений показывало спад на 18%, до 210 случаев.
В региональном разрезе больше всего подобных правонарушений зарегистрировали в Алматы: 26 случаев - на 36,8% больше, чем годом ранее.
В тройке антилидеров также оказались столица (21 случай, годовой рост - в 2,1 раза) и Алматинская область (20 случаев, минус 47,4%). Меньше всего правонарушений в секторе зарегистрировали в Жетысуской, Улытауской и Актюбинской областях.
Почти все медицинские уголовные правонарушения (96,4%) пришлись на ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками: 215 случаев, плюс 5,4% за год.
Еще 6 случаев пришлось на незаконную медицинскую и фармацевтическую деятельность и незаконную выдачу либо подделку рецептов, по 1 случаю - на незаконное производство аборта и обращение с фальсифицированными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения или медицинской техникой.
В Минздраве РК тем временем обсуждали вопросы формирования позитивного имиджа госоргана, соблюдения норм служебной этики и ограничений для госслужащих, предусмотренных в законе.
Уполномоченные по этике МЗ РК акцентировали внимание на необходимости соблюдения норм служебной этики в социальных сетях, при ведении телефонных переговоров с гражданами, при оказании государственных услуг, при осуществлении контрольно-надзорных функций, при выездах в командировки, а также подняли вопрос выработки навыков антикоррупционного поведения в случае конфликта интересов.
17.01.2023, 23:52 162931
Казахстан стал ведущим "поставщиком абитуриентов" в образовательной миграции ЕАЭС
Фото: Depositphotos
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Образовательная миграция в ЕАЭС. 2017-2022
Аналитики Евразийской экономической комиссии оценили вклад каждой страны-участницы ЕАЭС в образовательную миграцию внутри союза. Судя по цифрам ЕЭК, Казахстан получил статус главного "поставщика студентов". Доля страны в общем "экспорте" учащихся составила 65%, сообщает ranking.kz.
Большинство казахстанских выпускников, которые предпочли учиться в других странах ЕАЭС, остановили свой выбор на России.
Среди остальных стран союза заметные доли в "экспорте" учащихся занимают Беларусь (12,1%) и Кыргызстан (10,8%).
Тем временем главным "импортером" абитуриентов из ЕАЭС выступает Россия. В вузах этой страны учатся 88,5% от общей доли студентов-мигрантов из Евразийского союза.
Заметим: последние четыре года численность казахстанских студентов, выбирающих российские вузы, уменьшается. Если в 2018-2019 годах в российских университетах и колледжах числились 65,7 тыс. выпускников казахстанских школ, то в текущем учебном году - 61,04 тыс. человек (минус 7%).
Много это или мало? Если сравнить с общим количеством казахстанцев, обучающихся в отечественных вузах, выходит, что доля уехавших на учебу в Россию составляет 10,3%.
В целом сальдо образовательной миграции в Казахстане остается отрицательным. По данным ЕЭК, в вузах и колледжах страны учатся 32,4 тыс. иностранных студентов. Это почти в два раза меньше, чем численность казахстанских студентов, обучающихся в России.
Для Казахстана главными "поставщиками абитуриентов" являются страны, не входящие в ЕАЭС. Судя по данным ЕЭК, в текущем году в Казахстане обучаются только 3,5 тыс. человек из стран Евразийского экономического союза и 28,9 тыс. студентов из других государств мира.
На первом месте среди стран - лидеров по "экспорту" учащихся в РК стоит Узбекистан. Из этой соседней республики в Казахстан приехали 15,6 тыс. абитуриентов.
На втором месте Индия, откуда университеты и колледжи нашей страны приняли 6 тыс. студентов.
Тройку "импортеров" замыкает Россия, откуда приехали 2,5 тыс. учащихся.
22.12.2022, 13:32 202796
Проблема дефицита ученических мест с годами лишь нарастает
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Проблема дефицита ученических мест с годами лишь нарастает: количество трехсменных школ за год увеличилось на 6%, сообщает ranking.kz
Количество школ и численность учащихся в РК. 2022
На начало 2021/2022 учебного года в стране насчитывалось 7,6 тысячи школ. Из них 2,3 тысячи расположены в городской местности и 5,3 тысячи - в сельской. В них обучаются 3,6 млн человек - на 3,3% больше, чем годом ранее. В городах ходят в школу 2,1 млн, в селах - 1,5 млн учеников.
В сфере образования РК остается целый ряд нерешенных проблем. Наиболее острой является нехватка ученических мест. Сейчас большинство школ обучают учеников в две смены, количество таких школ растет из года в год. Так, в 2021/2022 учебном году в стране работало 5,2 тысячи таких школ, в 2020/2021 учебном году - 5,1 тысячи, а пятью годами ранее, в 2017/2018 учебном году, - 4,9 тысячи двухсменных школ.
В то же время в стране растет еще и количество школ с трехсменным режимом обучения, что говорит об ухудшении и без того кризисной ситуации. Так, в 2021/2022 учебном году в Казахстане функционировало 169 трехсменных школ - на 5,6% больше, чем годом ранее (160 школ), а за три года количество таких школ увеличилось сразу на 32%.
Если рассматривать ситуацию с численностью учеников, то масштаб проблемы виден более наглядно. Так, по последним данным, в трехсменных школах обучается 291,1 тысячи учеников - на 4,9% больше, чем в предыдущем году.
В региональном разрезе наибольшее количество трехсменных школ наблюдается в Алматы (59 школ), а также в Мангистауской (18 школ), Атырауской (17 школ), Туркестанской (15 школ) и Павлодарской (10 школ) областях.
Для решения проблемы дефицита ученических мест, а также трехсменных и аварийных школ в РК по поручению главы государства запустили национальный пилотный проект "Комфортная школа", реализация которого предусмотрена с 2023-го по 2025 год. Единым оператором нацпроекта было выбрано АО "Samruk-Kazyna Construction".
Благодаря реализации нацпроекта в республике будет построена 401 новая школа, что позволит создать 842 тысячи ученических мест. В 2023 году планируется приступить к строительству 221 школы на 467,8 тысячи ученических мест. В целом на реализацию проекта будет направлено 2,6 трлн тенге государственных инвестиций.
На совещании в правительстве заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов отметил: учитывая, что в крупных городах существенна внутренняя миграция, высока рождаемость и плотность населения, мощность школ должна достигать 2,5 тысячи ученических мест. Подобные крупногабаритные школы в сравнении с типовыми позволят создать практически в 2-3 раза больше ученических мест. Это позволит решить вопросы с ликвидацией аварийных школ, трехсменным и переуплотненным режимом обучения, значительно повысить качество образования и создать благоприятные условия для обучения. Вопрос находится на контроле у главы государства.
АО "Samruk-Kazyna Construction" ведет подготовку к реализации национального пилотного проекта "Комфортная школа". Были выполнены следующие задачи:
1) Получен предварительный перечень земельных участков от местных исполнительных органов (МИО) и Министерства просвещения РК (МП РК) по 221 школе, строительство которых начнётся в 2023 году.
2) Разработаны и направлены на согласование МП РК форэскизы (концепции) по семи типам проектов школ на 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000, 2500 мест для пяти климатических зон.
3) Подбирается оптимальная информационная система по мониторингу проекта, которая обеспечит максимальную прозрачность строительства в онлайн-режиме для любого гражданина.
4) Проходят процедуры согласования проекты ЕРС-контрактов (проектирование, поставка техоборудования, строительство). Генподрядчик будет имеет возможность параллельно закупать оборудование длительного изготовления и вести строительные работы.
5) Определен предварительный перечень учебной, корпусной и мягкой мебели для оснащения школ. Ведутся переговоры с НПП "Атамекен" и Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РК по привлечению отечественных товаропроизводителей. Также с НПП "Атамекен" отрабатываются вопросы по применению строительных материалов отечественного производства.
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