Сергей Пронь о создании джаз-клуба EverJazz в Алматы

Фото: Gettyimages.ru / © Julian Parker/UK Press

В четверг, 13 октября, в сети была представлена песня Face It Alone, записанная группой Queen вместе с Фредди Меркьюри. Работа над композицией шла в конце 1980-х, однако тогда трек не вышел и в итоге был забыт. Большинство поклонников в восторге от песни. Они признаются, что она заставила их прослезиться, и радуются возможности снова услышать голос Фредди Меркьюри. Впрочем, некоторые сочли Face It Alone слишком сырой и назвали её не самой удачной работой Queen.

В четверг, 13 октября, британская рок-группа Queen впервые представила песню Face It Alone, записанную в конце 1980-х при участии солиста Фредди Меркьюри, сообщает RT

Мы как-то забыли об этой записи, а она была, эта жемчужинка. Это чудесно, настоящее открытие! Очень эмоциональная композиция", - заявил барабанщик коллектива Роджер Тейлор.

Работа над композицией велась в период подготовки к выпуску альбома The Miracle. В него вошли песни The Invisible Man и Was It All Worth It, на которые по звучанию похожа Face It Alone. Долгое время о композиции никто не вспоминал, однако Queen запланировала перевыпуск пластинки в конце 2022-го. Подняв старые материалы, музыканты обнаружили и эту песню.

Рад, что нашей команде удалось найти этот трек. Спустя все эти годы здорово слышать, как мы все вчетвером (да, и Дикон там тоже есть) работаем в студии над замыслом замечательной песни, который так и не удалось полностью реализовать... до сегодняшнего дня", - приводит слова гитариста Брайана Мэя портал Far Out.

Сингл стал первой за более чем восемь лет новой песней с участием Фредди Меркьюри. До этого Queen включила в альбом Forever 2014 года три ранее неизданных трека с Меркьюри - Let Me in Your Heart Again, Love Kills и There Must Be More to Life Than This.





Большинство поклонников с восторгом приняли неизвестную ранее работу. Кто-то из блогеров называет её мелодию одновременно прекрасной и грустной, а текст - красивым и полным смысла, другие признаются, что Face It Alone заставила их прослезиться.

Песня полностью оправдала мои ожидания - шедевр, чёрт подери! Просто необыкновенно во всех смыслах, очень понравилось", - говорится в одном из комментариев.

Какая классная композиция! Мурашки по коже и слёзы на глазах на протяжении всей песни. Всего за четыре минуты его голос передаёт столько, что просто невероятно. Это наполнило моё сердце", - пишет другой блогер.

Некоторые пользователи соцсетей отмечают, что Face It Alone, возможно, не лучшая работа Queen, однако признают, что им очень приятно снова слышать голос Фредди Меркьюри.

Хотя я и не могу назвать Face It Alone одной из моих любимых песен Queen, она станет частью моей жизни просто потому, что вышла на моём веку", - пишет слушатель.

Фредди всегда жив в наших сердцах. Я очень рад, что даже спустя столько лет группа не распалась окончательно, создав Queen Extravaganza (трибьют-коллектив. - RT ). Рад, что эта прекрасная музыка продолжает жить и находить своих слушателей в новых поколениях", - говорится в ещё одном сообщении.

Однако среди пользователей есть и такие, кто не пришёл в восторг от представленной песни, хотя и они отмечают, что композиция как минимум неплоха.

Что ж, сойдёт. Явно полусырая вещь со старой сессии звукозаписи. Удивительно, что её не отполировали и не сделали мощнее - можно было легко добиться грандиозного квиновского припева, добавив величественную подпевку на словах You have to face it all alone. Но нет, со звуком не мудрили. Тоже справедливо", - заявил один из слушателей.

Другой отметил, что Face It Alone отличается от других работ Queen: "Это ни в коем случае не винтажная группа Queen. Странная динамика, она просто ни во что не выливается. Но, конечно, это не худшее из того, что они делали. Да-да, Delilah, я про тебя. Тем не менее всегда приятно слышать Фредди в деле".

Музыкант и певец Фредди Меркьюри прославился в 1970-х как солист рок-группы Queen. При его участии записаны композиции Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, We Will Rock You, I Want to Break Free, The Show Must Go On, Killer Queen и многие другие хиты. Артист скончался 24 ноября 1991 года в возрасте 45 лет. После его смерти Queen продолжила музыкальную деятельность, однако её последующие работы не были так популярны, как во времена Меркьюри. Сейчас в составе группы остаются Брайан Мэй и Роджер Тейлор, стоявшие у её истоков. В качестве приглашённых вокалистов с ними в разное время сотрудничали Пол Роджерс и Адам Ламберт.

В 2018 году Брайан Сингер снял фильм "Богемская рапсодия", который получил четыре премии "Оскар" - за лучшую мужскую роль (Рами Малек) и в трёх технических номинациях. В ленте прозвучали 22 песни легендарного коллектива.