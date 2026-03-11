03.03.2026, 13:06 1041
В Алматы состоялось чествование участников XXV зимних Олимпийских игр
В Алматы прошла торжественная встреча с атлетами, представлявшими Казахстан на Олимпиаде-2026. Официальное мероприятие, состоявшееся на льду спортивного комплекса, было посвящено подведению итогов выступлений и чествованию шестерых спортсменов из Алматы, соревновавшихся в четырех дисциплинах в составе национальной сборной.
Алматинцы, заполнившие трибуны ледового дворца, горячо приветствовали олимпийцев. Особое внимание было уделено историческому достижению Михаила Шайдорова, завоевавшего золотую медаль в мужском одиночном фигурном катании.
"Наконец-то я дома! Это был долгий период, и вот я вернулся в Алматы - свой любимый город, где я родился и живу. Меня переполняют эмоции. Спасибо всем, кто меня ждал и кто пришёл сегодня, мне очень приятно, это не описать словами. Впереди большой путь, и я хочу, чтобы как можно больше детей приходило в этот вид спорта, чтобы они знали - у нас нет границ", - обратился чемпион к болельщикам с приветственной речью со сцены.
Также в ходе мероприятия были отмечены результаты Евгения Кошкина (топ-10 в конькобежном спорте) и Ильи Мизерных, занявшего рекордное для страны 8-е место в прыжках с большого трамплина.
Программа включала официальную церемонию награждения и праздничный концерт. Особым моментом вечера стало выступление Оксаны Тен, матери прославленного фигуриста Дениса Тена, подчеркнувшее преемственность поколений и неразрывную связь достижений казахстанского спорта.
02.03.2026, 20:30
В Алматы прошел 59-й городской фестиваль-конкурс юных музыкантов - учащихся детских музыкальных школ и школ искусств
Фото: Kazakhstan Today
При поддержке управления образования города Алматы состоялся городской конкурс юных музыкантов - значимое событие в культурной жизни города, объединившее около 1000 учащихся и педагогов детских музыкальных школ и школ искусств, передает корреспондент.
Управление образования города Алматы уделяет большое внимание развитию системы дополнительного образования и созданию условий для раскрытия творческого потенциала детей, что находит практическое воплощение в проведении подобных масштабных проектов.
Данное событие объединило учащихся детских музыкальных школ и школ искусств и стало значимым этапом в развитии системы дополнительного образования. Конкурс продемонстрировал высокий уровень подготовки участников и разных направлениях. Высокий статус конкурсу обеспечил профессиональный состав жюри. В течение нескольких дней юные исполнители демонстрировали свое мастерство в фортепианном и хоровом направлениях.
Хоровые выступления состоялись в актовом зале гимназии № 18. Важно подчеркнуть: организатором данного конкурса выступила детская музыкальная школа № 1 (хоровая). Данная школа располагается в здании гимназии № 18, что стало удобной площадкой для проведения масштабных конкурсных выступлений. Сотрудничество двух организаций образования обеспечило высокий уровень проведения конкурса, техническую готовность сцены и комфортные условия для выступления хоровых коллективов.
Организатор конкурса - детская музыкальная школа № 1 (хоровая) продемонстрировала высокий уровень управленческой и творческой координации: профессиональное сопровождение участников и слаженную работу педагогического коллектива. Ярким подтверждением системной работы школы стала победа старшего хора "Көктем", удостоенного Гран-при конкурса. По итогам прослушиваний старший хор "Көктем" детской музыкальной школы № 1 (хоровой) получил право представлять город Алматы на республиканском этапе конкурса, что является показателем высокого исполнительского уровня и эффективности образовательной модели школы.
Фортепианные прослушивания прошли в стенах детской музыкальной школы № 3 имени С.Прокофьева. Атмосфера в зале была наполнена особой сосредоточенностью - той самой тишиной, в которой возникает первый звук рояля. Здесь каждый исполнитель не только демонстрировал свое мастерство, но и воплощал индивидуальную интерпретацию произведений, осознавая личную ответственность перед слушателем. Каждый выход на сцену становился для участников не просто исполнением программы, а настоящим экзаменом на глубину художественного восприятия и уровень профессионального мастерства.
По итогам фортепианных прослушиваний лучшие исполнители были удостоены права представлять город Алматы на республиканском конкурсе:
Павленко Богдан, Ермолаева Василиса - детская музыкальная школа № 3 имени С.Прокофьева;
Абирхан Адия, Амиргумаров Ален - детская музыкальная школа № 5 имени М. Тулебаева;
Никонов Дмитрий - Школа искусств;
Калифолданов Искадер - детская музыкальная школа при гимназии № 83.
59-й городской фестиваль-конкурс юных музыкантов стал важным событием в культурной жизни Алматы, предоставив юным талантам возможность продемонстрировать свои достижения и продвигаться на республиканский уровень. Этот конкурс стал ярким подтверждением высокого уровня подготовки учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, а также свидетельством успешной работы системы дополнительного образования города.
Слаженная работа детской музыкальной школы № 1 (хоровой), детской музыкальной школой № 3 имени С. Прокофьева, а также профессиональное сопровождение участников на всех этапах конкурса обеспечили организационный и технический успех мероприятия. Победители, удостоенные Гран-при и I мест, получили возможность представить Алматы на республиканском конкурсе, что является результатом не только их личного труда, но и высокого уровня преподавания и воспитания творческих способностей.
Организация и проведение таких конкурсов на уровне города создают необходимые условия для дальнейшего роста юных музыкантов и развития культурной среды, помогая формировать новые поколения талантливых исполнителей, которые будут радовать нас своими достижениями и в дальнейшем.
23.12.2025, 13:32
Музыкальная страница КТ. Декабрьская
Музыка, стихи, исполнение - Katayama.
02.12.2025, 10:00
В архиве крупнейшего кернохранилища России. Экскурсия по Научному центру недропользования
Фото: retinoids.ru
В рамках пресс-тура, организованного представительством Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Республике Казахстан представителям ведущих СМИ Казахстана показали Научно-аналитический центр рационального недропользования имени В.И. Шпильмана и крупнейшее в России кернохранилище.
Центр был основан в 1993 года с целью аналитического и информационного сопровождения недропользования, лицензирования, геологоразведочных и ресурсных проектов. Сегодня это ведущая организация, отвечающая за построение геологических моделей региона, мониторинг недропользования, разработку рекомендаций по добыче нефти, газа и твердых полезных ископаемых, а также подготовку прогнозов и стратегий ресурсного развития.
Экскурсия проходила в лаборатории и кернохранилище - там аккумулируются образцы керна и геологических материалов, необходимые для исследований и разработки новых месторождений. Это "сердце" геолого-аналитической работы, где на базе данных создаются карты, модели недр, прогнозы запасов и рекомендации по рациональному недропользованию.
Работа центра влияет на принятие решений о лицензировании, оценке запасов, планировании добычи и обеспечивает баланс интересов государства, недропользователей и региона.
27.11.2025, 19:25
Казахстанские журналисты ознакомились с уровнем спортивной подготовки в Югре
Фото: ugrakor.ru
Представители ведущих СМИ Казахстана посетили Ханты-Мансийск в рамках пресс-тура, организованного представительством Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Республике Казахстан.
Одним из ключевых объектов программы стал Югорский колледж-интернат олимпийского резерва (ЮКИОР).
Гостям была представлена инфраструктура одного из ведущих спортивно-образовательных учреждений Югры. Делегация осмотрела спортивный и учебный корпуса, современную столовую, медицинский центр, учебные аудитории и Музей спортивной славы Югры.
Каждый из этих объектов является важным элементом комплексной подготовки будущих спортсменов: от образовательного процесса и условий проживания до восстановления и профессионального роста. Инфраструктура создана таким образом, чтобы обеспечивать полный цикл тренировочной, учебной и соревновательной деятельности.
ЮКИОР - автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, специализирующееся на подготовке спортивного резерва для сборных команд России и региона. Учреждение создает условия, позволяющие молодым талантам совмещать обучение с интенсивным тренировочным графиком, участвовать в соревнованиях и достигать высоких спортивных результатов.
Сегодня колледж выполняет важную миссию - подготовку спортсменов высокого уровня, а также отработку современных организационных и нормативных механизмов, необходимых для функционирования единой системы образования и подготовки спортивного резерва страны.
Визит казахстанской делегации стал возможностью представить опыт Югры в сфере спортивного образования, укрепить гуманитарные и информационные связи, а также обменяться практиками в развитии молодежного спорта.
22.11.2025, 22:10
Уникальная красота Ханты-Мансийского края
Фото: скриншот
В ходе визита официальной делегации представителей ведущих средств массовой информации Республики Казахстан в рамках пресс-тура представительства Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Ханты-Мансийск - столицу края удивительной природы, бескрайних лесов и северного великолепия, участники прикоснулись к его культурному наследию и истории, поразились природным богатствам.
Кроме того, журналисты познакомились с современными проектами и опережающим ростом в социально-экономической сфере региона.
02.10.2025, 17:32
Большие гастроли: в Алматы пройдут спектакли Театра на Трубной
Фото: neglinka29.ru
С 3 по 5 октября в Almaty Theatre состоится грандиозное театральное событие - Большие гастроли Московского Театра на Трубной, сообщает пресс-служба генерального консульства Российской Федерации.
Это будет настоящий праздник для любителей театра! Гастролей такого масштаба много лет не было в нашем городе! В трех спектаклях одного из лучших театров Москвы заняты настоящие звезды: народные артисты РФ Ирина Алферова, Владимир Шульга, заслуженные артисты РФ Олег Царев, Вадим Колганов, Иван Мамонов, Валерия Ланская и другие. Состав гастрольной труппы более 50 человек (...) Художественный руководитель Театра на Трубной - заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан", - заявили в пресс-службе
Подчеркивается, что все показы пройдут в оригинальных декорациях спектаклей Театра на Трубной, которые будут доставлены специальным транспортом из Москвы.
Зрители увидят следующие спектакли:
- 3 октября "Дама с камелиями" по пьесе Дюма.
- 4 октября "Час тишины" по пьесе Зеллера.
- 5 октября "Толстого нет",по драме Погодиной-Кузьминой.
Сообщается, что билеты на спектакли на сайте: ticketon.kz
30.09.2025, 23:20
В Алматы с триумфальным успехом выступил балет Моисеева
Фото: moiseyev.ru
В Алматы, на сцене Дворца Республики, с триумфальным успехом прошел концерт балета Игоря Моисеева с программой "Танцы народов мира".
На сцене развернулась настоящая музыкально-танцевальная палитра: русские пляски, танцы народов Евразии и мира. В программе были представлены знаменитые "Сиртаки", "Яблочко" и "Гаучо".
Информационное агентство Kazakhstan Today приглашает ознакомиться с легендарными постановками великого хореографа Игоря Моисеева.
Как ранее сообщали в посольстве РФ в РК, ансамбль имени Моисеева - это живое наследие хореографического искусства, известное во всем мире. В репертуаре коллектива сотни постановок, которые бережно сохраняют традиции и обычаи десятков народов.
Каждое выступление балета - это яркий спектакль с национальными костюмами, живой музыкой и невероятной энергетикой, где соединяются профессиональная техника и искренние эмоции.
02.08.2025, 09:14
Край тысячи озер: чем привлекает туристов Челябинская область
Фото: instagram/rauanargyn
Обломок метеорита и шерстистый носорог, знаменитые златоустовские булатные клинки, разрубающие гвозди, и ажурное каслинское чугунное литье, известные на весь мир могучие вездеходы "Урал" и золотоносный Миасс, сказы Бажова и каменная река из авантюрина.
Города Челябинской области хоть и молоды в историческом масштабе, но могут похвастать таким количеством удивительных мест, легенд и известных личностей, что за один приезд все посмотреть и узнать совершенно невозможно, сюда хочется вернуться, и не раз.
Об интересе к региону говорит тот факт, что места в отелях бронируют за полгода, и, несмотря на то что гостиничный фонд вырос в прошлом году на 600 номеров, их все равно катастрофически не хватает. По данным Росстата, в прошлом году Челябинскую область посетило около 1,2 млн туристов. Сюда приезжают любители побродить по горам с рюкзаками и поклонники горнолыжного спорта, эзотерики и люди, интересующиеся историей предприятий. Челябинскую область называют "краем тысячи озер". В регионе их насчитывается свыше 3700. Промышленный и событийный туризм, музеи, бардовские фестивали и спортивные мероприятия - в Челябинской области путешественникам есть чем заняться в любое время года.
История городов тесно связана с развитием промышленности. Своим появлением они обязаны предприятиям, которые в большом количестве открывали российские купцы на богатой природными ископаемыми земле. В Миассе добывали медь и золото, в Златоусте ковали и инкрустировали золотом оружие, иконы и посуду, в Челябинске лили дробь и ядра для пушек, выпускали плуги и молотилки. И, конечно, и тогда и сейчас здесь добывают воспетые в сказах Павла Бажова уральские самоцветы: малахит, аметист, змеевик, авантюрин, яшму. Месторождения камней рассыпаны по всему межгорью, которое исследователи назвали самоцветной полосой Урала. В национальном парке Таганай туристов привлекает огромная каменная река длиной 5-6 километров и шириной до 700 метров, состоящая в основном из авантюрина.
Невероятной красоты камни с рисунками на спиле, похожими на природные пейзажи, хранятся и в Государственном историческом музее Южного Урала.
Здесь же находится один из самых завораживающих экспонатов - обломок знаменитого Челябинского метеорита, упавший в 2013 году в озеро Чебаркуль, весом 505 кг. Весь метеорит весил около 7 тонн, а ударная волна от его падения была такой силы, что в домах вылетали стекла. Тогда сотни людей ранило осколками, но челябинцы сумели с юмором обыграть напугавшее всех событие. К примеру, в сувенирных лавках продают магниты с надписью "Ничего так не бодрит, как с утра метеорит".
С метеоритом соседствует могучая фигура шерстистого носорога - обитателя здешних мест в ледниковый период.
В музее также представлены шедевры каслинского чугунного литья - статуэтки, ажурные столики, скамьи. Элементы чугунного декора - перила, лесенки, балясины до сих пор используют как визитную карточку в интерьере разных зданий города.
В краю металлургов, где лили ядра, пушки и чугунные решетки, делали автомобили и оружие, экскурсоводы с огромным удовольствием и любовью демонстрируют изящные изделия мастеров. Чего стоят только знаменитые златоустовские клинки, иконы и посуда, инкрустированные золотом и драгоценными камнями.
Тончайшую и кропотливую работу мастера выполняют до сих пор на Златоустовской оружейной фабрике - первой в России. Она была основана в 1815 году по приказу императора Александра I и долгое время была единственным официальным предприятием в стране, которое изготавливало холодное оружие сначала для российской, а затем и для советской армии. В 19 веке Златоустовскую фабрику возглавил Павел Аносов. Именно ему после многочисленных экспериментов удалось создать знаменитую булатную сталь. Клинки из такой стали одинаково легко перерубали подброшенный шелковый платок или гвозди, а их гибкость была такова, что клинок сгибался в кольцо.
За годы Первой мировой войны в Златоусте было изготовлено более 600 тысяч шашек, клинков и кавалерийских пик. Во время Великой Отечественной войны на фабрике, переименованной в то время в Златоустовский инструментальный комбинат (ЗИК), изготовили военную легенду - "Черный нож", также известный как "Танковый нож" или "Нож разведчика". Этими ножами были вооружены танкисты Уральского добровольческого танкового корпуса, которых боялись солдаты Вермахта и прозвали "Дивизия черных ножей". Всевозможные ножи на фабрике делают и по сей день, и их с удовольствием покупают туристы в качестве сувениров.
Кстати, полюбоваться можно не только на готовые изделия, но и на сам процесс литья. К примеру, на экскурсии в Миассе желающие могут своими глазами увидеть, как металл нагревается до температуры плавления 1500 градусов, и сделать фото на фоне ярко-красных искр, летящих из-под многотонных прессов.
Стихию огня сменяет стихия воды - по озеру Тургояк можно доплыть на яхте до острова Веры, где находятся остатки тысячелетних капищ и древние мегалиты.
А можно прогуляться по Старгороду - старому центру Миасса, в котором сохранились купеческие дома, служащие ныне библиотекой, торговым домом или музеем.
Ну а в Челябинске туристы любят прогуливаться по огромному сосновому бору - "легким" города или по местному "Арбату" - пешеходной улице Кирова, на которой находится множество знаковых для города зданий, памятников и уличных скульптур. В их числе: памятник танкистам-добровольцам - героям Великой Отечественной войны, "Нулевая верста", городские ворота, фигуры Городового, Пожарного, Ходока и других городских персонажей. Финальным аккордом становится выход на набережную реки Миасс, с которой открывается необыкновенно красивый вид на ночной, усыпанный огнями город и поющие фонтаны.
Но главным впечатлением поездки становятся жители области: экскурсоводы, владельцы ресторанчиков, работники предприятий, продавцы в магазине и обычные прохожие. Везде: от муниципалитета и заводских цехов до вузов и музеев участникам пресс-тура из Казахстана оказывали самый теплый и дружеский прием. А люди, которые рассказывали о своем крае, делали это настолько вдохновенно и увлеченно, что в Челябинскую область захотелось обязательно вернуться.
