Театрализованное представление в Лотосовом парке в Сиане

"Анна Каренина" балет Бориса Эйфмана по роману Л. Н. Толстого на музыку П. И. Чайковского.

Декорации: Зиновий Марголин

Костюмы: Вячеслав Окунев

Свет: Глеб Фильштинский

"Балет - это особая область реализации психологических драм, возможность проникнуть в подсознание. Каждый новый спектакль – поиск неведомого. Роман "Анна Каренина" всегда интересовал меня. Когда читаешь Толстого, чувствуешь невероятное понимание автором психологического мира его героев, удивительную чуткость и точность отражения жизни России. В романе "Анна Каренина" есть не только погружение в психологический мир героини, но и настоящее психоэротическое осмысление ее личности. Даже в сегодняшней литературе мы не найдем подобных страстей, метаморфоз, фантасмагорий. Все это стало сутью моих хореографических размышлений. Размеренный ритм жизни семьи Карениных - государственная служба главы, строгое соблюдение светских условностей - создавали иллюзию гармонии и покоя.

Страсть Анны к Вронскому разрушила привычное. Искренность чувств влюбленных отвергалась, пугала откровенностью. Лицемерие Каренина было приемлемо для всех, кроме Анны. Она предпочла всепоглощающее чувство к любимому мужчине долгу матери перед сыном. И обрекла себя на жизнь изгоя. Не было счастья ни в путешествиях, ни в привычных светских увеселениях. Присутствовало ощущение трагической несвободы женщины от чувственных отношений с мужчиной. Эта зависимость, как и любая другая, - болезнь и страдание.

Анна покончила с собой, чтобы освободиться, оборвать свою страшную и мучительную жизнь. Для меня Анна была оборотнем, потому что в ней жило два человека: внешне - светская дама, которая была известна Каренину, сыну, окружающим. Другая – женщина, погруженная в мир страстей.

Что важнее - сохранить общепринятую иллюзию гармонии долга и чувств или подчиниться искренней страсти?.. Имеем ли мы право разрушить семью, лишить ребенка материнской заботы ради буйства плоти?..

Эти вопросы не давали покоя в прошлом Толстому, не уйти от них и сегодня. И нет ответов! Есть неутолимая жажда быть понятым и в жизни, и в смерти…"

Борис Эйфман

О спектакле

Балет Бориса Эйфмана "Анна Каренина" полон внутренней психологической энергии и удивительно точен по своему эмоциональному воздействию. Убрав все второстепенные линии романа Льва Толстого, хореограф сосредоточился на любовном треугольнике "Анна - Каренин - Вронский".

Пластикой тела Эйфман в своем спектакле передал драму переродившейся женщины. По мнению хореографа, именно страсть, "основной инстинкт» привели к преступлению против общественных норм, уничтожили материнскую любовь и разрушили внутренний мир Анны Карениной. Женщина, поглощенная и раздавленная чувственным влечением, готова пойти на любые жертвы.

Хореограф отмечает, что его балет - о сегодняшнем дне, а не о минувшей эпохе: неподвластное времени эмоциональное наполнение спектакля и прямые параллели с действительностью не оставляют равнодушными современных зрителей. Высочайшего уровня исполнительская техника труппы и хореография Бориса Эйфмана передают все психологические перипетии романа Толстого.

19 марта, 19:00

Анна - Мария Абашова. Заслуженная артистка России, Лауреат международных конкурсов, Лауреат премии "Золотая Маска", Лауреат премии "Золотой Софит".

Каренин - Сергей Волобуев. Заслуженный артист России, Лауреат премии Президента РФ, Лауреат премии "Золотой Софит".

Вронский - Артем Лепков.



20 марта, 19:00

Анна - Елизавета Хохлова.

Каренин - Дмитрий Фишер. Заслуженный артист России, Лауреат премии Президента РФ, Лауреат премии "Золотой Софит".

Вронский - Игорь Субботин.

Труппатеатра балета Бориса Эйфмана: Мария Абашова, Любовь Андреева, Виктория Мокроусова, Дарья Резник Сергей Волобуев, Олег Габышев, Дмитрий Крылов, Артем Лепков, Игорь Субботин, Дмитрий Фишер, Владимир Афоничкин, Алина Петровская, Анжела Прохорова, Мара Тудосе, Елизавета Хохлова, Марианна Чебыкина Юлия Адликовская, Полина Алферова, Рената Аюпова, Елизавета Булах, Алина Гадиева, Лолита Головачева, Полина Дикова, Таисия Ермолаева, Валентина Иванова, Елизавета Кузнецова, Данута Мазурова, Злата Марченкова, Ирина Марченкова, Мираслава Назарова, Полина Павленко, Полина Петрова, Анна Половинкина, Элина Полякова, Дарья Попова, Анна Смекалова, Валентина Титкова, Алена Угрюмова, Алина Фишер, Арина Че, Юлия Шункова, Даниил Афоничкин, Василий Ванжула, Роберт Васильев, Евгений Грачев, Иван Дергунов, Александр Иванов, Лев Конев, Иван Котельников, Илья Новоселов, Денис Пестряков, Яков Попков, Артем Постников, Даниил Римша, Константин Савченко, Евгений Сергеев, Иван Сидельников, Александр Филимонов, Илья Шинкаренко, Михаил Шинкаренко, Рафаэль Якшигулов.

Художественный руководитель - народный артист России, лауреат Государственных премий Борис Эйфман.

Театр балета Бориса Эйфмана

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета создан Борисом Эйфманом в 1977 году (первоначальное название труппы - Ленинградский "Новый балет"). Концепция коллектива была достаточно смелой: он создавался как авторский, режиссерский театр, экспериментальная лаборатория одного хореографа.

Уже первые спектакли труппы - "Двухголосие" и "Бумеранг" - принесли театру зрительский успех и заставили критиков говорить о новых тенденциях в российском балетном искусстве. Однако последователи традиционной школы не спешили признав ат ь авторите т молодого хореог рафа . Нов аторс т во в выборе драматургического материала и музыки, смелость пластических решений надолго закрепили за Борисом Эйфманом репутацию "хореографического диссидента".

В период конца 1970-х - начала 1980-х годов в театре Эйфмана вырабатывается собственный подход к формированию репертуара. В афише появляется всё больше балетов, драматургической основой которых становятся произведения мировой классической литературы. Хореограф и его характеризующаяся особым пластическим мышлением труппа осваивают новые жанры. Создаются спектакли, отличающиеся остротой хореографического рисунка, который передавал предельный накал страстей героев: "Идиот", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Легенда", "Двенадцатая ночь", "Поединок", "Мастер и Маргарита", "Убийцы" и другие.

Сегодня Театр балета Бориса Эйфмана известен любителям танцевального искусства Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Австралии своими спектаклями "Красная Жизель", "Русский Гамлет", "Анна Каренина", "Евгений Онегин", "Роден, ее вечный идол", "По ту сторону греха", "Реквием", "Up & Down", "Чайковский. PRO et CONTĆ", "Эффект Пигмалиона", "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана", "Чайка. Балетная история". Эти снискавшие всеобщее признание работы не только представляют на самом высоком художественном уровне достижения современного российского балета, но и приобщают аудиторию к бессмертному духовному наследию отечественной и мировой культуры, вдохновляющему хореографа и его артистов. Стремление труппы Бориса Эйфмана вовлечь своих зрителей в неисчерпаемый мир человеческих страстей, установить с публикой живые духовные связи, ошеломить ее яркостью и динамизмом пластического языка - все это определило тот успех, который на протяжении уже нескольких десятилетий сопровождает выступления театра на ведущих сценических площадках мира.

Эйфман - хореограф-философ. Его волнуют проблемы современности и тайны творчества. Художник откровенно говорит со зрителем о самых сложных и волнующих сторонах человеческого бытия, определяя жанр, в котором он работает, как "психологический балет". Газета ĉe New York Times называет Бориса Эйфмана лидером среди ныне живущих балетмейстеров: "Балетный мир, находящийся в поиске главного хореографа, может прекратить поиск. Он найден, и это – Борис Эйфман".

Труппа театра отличается безупречным исполнительским мастерством, уникальной самоотдачей и высоким сценическим интеллектом. Сегодня замыслы Бориса Эйфмана реализуют прекрасные артисты - лауреаты международных конкурсов, престижных театральных премий "Золотая Маска" и "Золотой Софит", премии Президента РФ для молодых деятелей культуры и премии Правительства РФ в области культуры: М. Абашова, Л. Андреева, С. Волобуев, О. Габышев, Д. Фишер и другие.

Важный этап в жизни театра начался в 2011 году, когда Правительством Санкт-Петербурга было принято решение о начале строительства Академии танца Бориса Эйфмана, инициатором создания которой выступил хореограф. В сентябре 2013 года Академия начала свой первый учебный год. В 2019 году был открыт Театр Академии танца – уникальная сцена для проведения фестивалей, конкурсов, спектаклей.

Также в ближайшем будущем в Санкт-Петербурге должен появиться Дворец танца Бориса Эйфмана, который призван стать одним из мировых центров танцевальных искусств.

Создание оригинального балетного репертуара современной России на базе традиций отечественного психологического театра, поиск и развитие новых форм хореографического искусства XXI века – основные составляющие творческой миссии Бориса Эйфмана и его труппы.