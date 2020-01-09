Новый председатель правления Сбербанка Казахстан приступил к обязанностям

Алматы. 8 января. Kazakhstan Today - Новый председатель правления ДБ АО "Сбербанк" Ельдар Тенизбаев, который ранее занимал должность первого заместителя председателя правления банка и курировал корпоративный блок финансового института, приступил к своим обязанностям, передает Kazakhstan Today.

Ельдар Амантаевич с отличием окончил Республиканскую физико-математическую школу, а также Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, является стипендиатом международной образовательной программы "Болашак", выпускником школы бизнеса Cass Business School и программы London Business School для руководителей высшего звена", - сообщили в пресс-службе банка.

Ельдар Тенизбаев имеет обширный опыт работы в производственном и финансовом секторах. Карьеру в финансовом секторе начал в 2005 году в структуре Банка развития Казахстана, где прошел путь от менеджера до управляющего директора. В 2012 году был приглашен в Сбербанк Казахстан, где курировал работу корпоративного блока банка.

"Сбербанк Казахстан за свою 13-летнюю историю сумел добиться высоких результатов. Теперь перед нами стоит ответственная задача не просто удержать лидирующие позиции на казахстанском финансовом рынке, но и дальше улучшать показатели банка через создание и предоставление инновационных и удобных продуктов, а также сервисов для наших клиентов. Я уверен в нашей команде и в том, что совместными усилиями мы достигнем всех поставленных целей", - отметил Ельдар Тенизбаев.

ДБ АО "Сбербанк" входит в международную группу Сбербанк. Банк 13 лет успешно работает на финансовом рынке Казахстана, по состоянию на 1 декабря 2019 года занимает 2-е место по объему активов среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО "Сбербанк" имеет филиальную сеть, состоящую из 100 структурных подразделений, 17 из которых являются филиалами. Центральный офис банка находится в Алматы.

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