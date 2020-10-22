Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов МФ РК сообщил о включении первой модели трехкомпонентной интегрированной системы в единый реестр, передает Kazakhstan Today.

Трехкомпонентная интегрированная система (ТИС) - это интегрированная система, состоящая из контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и передачи данных, системы для приема безналичных платежей, а также оборудования, оснащенного системой автоматизации управления торговли, оказания услуг, выполнения работ и учета товаров, или программно-аппаратного комплекса, заменяющего все три компонента интегрированной системы.

Существуют ряд преимуществ применения ТИС для ИП применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.

Первое, порог по доходу за налоговый период, то есть за полугодие, увеличен с 24 038 МРП (66,8 миллиона тенге)до 94 086 МРП (261,4 миллиона тенге).

Второе, увеличен порог по НДС с 30 000 МРП до 144 184 МРП, то есть с 83,3 миллиона тенге до 400,5 миллионов тенге. Однако необходимо учесть, что это увеличение распространяется только на обороты, проводимые в безналичной форме (то есть расчетов с покупателями через банковские карточки) с использованием ТИС.

Таким образом, даже при ежедневном увеличении безналичных расчетов, у ИП отпадает необходимость применения различных схем для оптимизации налогов.

ТИС имеет в наличии модуль налогового учета. В этой системе отражаются движения товаров, а также элементы, позволяющие сформировать налоговую отчетность, в том числе и по заработной плате наемных работников.

Система призвана облегчить ведение учета и исполнение налоговых обязательств индивидуальными предпринимателями.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства