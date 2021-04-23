Антимонополисты начали проверку деятельности филиала китайской компании в Актау

АКТАУ. 22 АПРЕЛЯ - Расследование начали в отношении Актауского филиала Пекинского общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Янгуантяньчуан", занимающегося нефтяным оборудованием, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом региональному изданию " Лада " сообщили в антимонопольном департаменте Мангистауской области. Антимонопольный департамент региона начал расследование субъекта рынка, осуществляющего деятельность в сфере нефти.

Предварительно было установлено, что организатор закупок - акционерное общество (АО) "КМК Мунай", ограничив доступ на товарный рынок или устранив с него других субъектов рынка, заключил договор с Актауским филиалом Пекинского ООО по нефтяному оборудованию "Янгуантяньчуан".

Расследование ведется по подпункту 5 пункта 3 статьи 169 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (антиконкурентные соглашения).

Если эти действия не содержат признаков уголовного наказуемого деяния, а именно - предусмотренного статьей 221 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Монополистическая деятельность"), то санкция предусматривает штраф в размере 3-5% от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности. Нарушителям также грозит конфискация монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности не более чем за один год", - пояснили в ведомстве.

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