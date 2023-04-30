29.04.2023, 12:44 2896
Армения пригласила заинтересованные казахстанские компании к участию в тендерах
Товарооборот между странами за январь-февраль 2023 года вырос на 81,8% и составил $4,6 млн
Фото: primeminister.kz
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Ереван. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе 9-го заседание межправительственной казахстанско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству армянская сторона пригласила заинтересованные казахстанские компании к участию в тендерах, проводимых на территории Армении, сообщает пресс-служба премьер-министра.
По данным пресс-службы, в 2022 году товарооборот между Казахстаном и Арменией реализован на сумму $41,6 млн, что на 99,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($20,8 млн). Экспорт при этом увеличился с $10,3 млн до $26,9 млн, импорт - с $10,5 млн до $14,7.
В минувшем году произошло увеличение экспорта в Армению сельскохозяйственной и пищевой продукции, электрических аккумуляторов, проката плоского из нелегированной стали плакированного и других. Основу импорта в Казахстан из Армении составляют машины и оборудование, лаки и краски, лекарственные средства и другие товары.
Товарооборот между странами за январь-февраль 2023 года вырос на 81,8% и составил $4,6 млн. Экспорт из Казахстана в Армению увеличился в 2,7 раза и составил $2 млн; импорт в Казахстан из Армении вырос на 46,2% до $2,6 млн.
В ходе двусторонней встречи сопредседателей МПК было подчеркнуто, что исходя из позитивной динамики за прошлый год и 2 месяца текущего года потенциал сотрудничества между РК и РА имеет благоприятные перспективы развития.
Окна возможностей" открыты в таких отраслях, как металлургическая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, информационно-коммуникационная сфера, транспортная, энергетическая, туристическая и другие отрасли.
Кроме того, казахстанская сторона информировала партнеров о возможности экспорта из РК в РА продукции как сырьевого, так и готового ассортимента, включая товары металлургической, нефтехимической промышленности, сельскохозяйственного производства.
По итогам заседания стороны договорились о содействии деятельности компаний и деловых кругов на территории обеих стран, созданию совместных предприятий, открытию представительств и филиалов хозяйствующих субъектов на территориях Казахстана и Армении, о поддержке малого и среднего предпринимательства, продвижении экспорта и привлечении инвестиций.
МПК решено на постоянной основе дважды в год обеспечивать обмен информацией относительно экспортно ориентированной продукции, регулярно информировать о расширении транспортно-логистических возможностей обеих стран для реализации мультимодальных перевозок с целью увеличения объемов внешней торговли.
Также были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в IT-сфере, в области культурного обмена, туризма, в частности увеличения количества прямых рейсов между Арменией и Казахстаном, и возможности установления прямого авиасообщения между Астаной и Ереваном.
В целях развития сотрудничества в области финансовых технологий и электронной коммерции рассмотрены вопросы открытия филиала международного финансового центра "Астана" в городе Ереване и развития сотрудничества между АО "Казпочта" и ЗАО "Айпост".
Ранее сообщалось, что товарооборот между США и Казахстаном в прошлом году вырос почти на 40%.
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15.04.2023, 21:11 29581
Куантыров провел встречу с руководителями крупных американских компаний
Глава Миннацэкономики пригласил американских инвесторов принять участие в Астанинском международном форуме, который состоится 8-9 июня текущего года
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Вашингтон. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров принял участие в работе ежегодного круглого стола с членами казахстанско-американского делового совета (USKBZC), сообщает пресс-служба ведомства.
В мероприятии участвовали главы крупных американских компаний - Chevron, Boeing, Citi, Pfizer и другими во главе со старшим вице-президентом Торговой палаты США Хуш Чокси, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Куантыров отметил, что сотрудничество Казахстана со многими крупными американскими компаниями длится три десятилетия и с каждым годом их количество только растет.
Товарооборот между РК и США в 2022 году превысил допандемийный уровень и составил 3,1 млрд долларов США, что на 37% больше, чем в предыдущем году. Экспорт товаров из Казахстана вырос на 32% и составил 1,2 млрд долларов, при этом импорт американских товаров увеличился на 40% и составил 1,9 млрд долларов", - сообщил министр.
В результате экономических реформ, проводимых правительством РК по созданию благоприятного инвестиционного климата, количество американских инвестиций и компаний в Казахстане увеличилось на 9% за год", - сказал глава Миннацэкономики.
Также он рассказал о проводимой в стране налогово-бюджетной политике, реформах по улучшению бизнес-климата, а также пригласил американских инвесторов принять участие в Астанинском международном форуме, который состоится 8-9 июня текущего года. В это время ожидается прибытие торговой миссии США в Казахстан.
Куантыров также провел встречу с главой глобального блока правительств и государственного сектора Citigroup Джули Монако. Собеседники обсудили основные вызовы и угрозы развития мировой экономики, актуальные тренды на финансовом рынке, а также проблемы банковского сектора. Госпожа Монако представила информацию по последним финансовым показателям банка, а также рассказала о дальнейшей стратегии его развития.
По итогам встречи Джули Монако выразила заинтересованность в участии в международном форуме в Астане и продолжении сотрудничества с правительством Казахстана.
Напомним, сегодня в Вашингтоне Куантыров также встретился с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. Стороны обсудили планы по развитию и укреплению торгово-экономических связей двух стран в сфере финансов, энергетики, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, возобновляемых источников энергии, строительства, а также туризма и развития новых технологий.
24.01.2023, 19:02 155686
В КГД рассказали, кто не вправе применять специальные налоговые режимы
Если вы являетесь собственником помещения и сдаете в аренду любое помещение, кроме торгового рынка, данные ограничения вас не касаются. Основные ограничения относятся к дальнейшей субаренде помещений
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов рассказали, кто не праве применять СНР для субъектов малого бизнеса с 1 января 2023 года.
С 1 января 2023 года не вправе применять специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса (патент, упрощенная декларация, с использованием специального мобильного приложения, с использованием фиксированного вычета) налогоплательщики, осуществляющие деятельность:
- по сдаче в аренду и эксплуатации торгового рынка (ОКЭД 68 203 аренда и эксплуатация торгового рынка);
- по сдаче в субаренду торговых объектов (торговые рынки, стационарные торговые объекты) 1-й, 2-й, 3-й категории, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания.
Например, если вы являетесь собственником помещения и сдаете в аренду любое помещение, кроме торгового рынка, данные ограничения вас не касаются. Основные ограничения относятся к дальнейшей субаренде помещений", - пояснили в КГД.
К торговым объектам 1-й, 2-й, 3-й категории относятся все торговые помещения с торговой площадью свыше 500 квадратных метров.
Таким образом, если вы сдаете в субаренду такие помещения или его части, то вы не имеете права на применение специальных налоговых режимов для субъектов малого бизнеса. При этом необходимо отметить, что предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории таких объектов, данные ограничения не касаются", - добавили в комитете.
23.01.2023, 17:13 162386
Kaspi Касса - бесплатный сервис для казахстанских предпринимателей
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов и Kaspi.kz в рамках взаимодействия налоговых органов с банками второго уровня реализуют пилотный проект для казахстанского бизнеса. Этот проект позволяет предпринимателям бесплатно получить кассу и платежный PОS-терминал в рамках одного устройства, сообщает пресс-служба Kaspi.kz.
Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал:
Совместно с Министерством финансов и Комитетом государственных доходов мы смогли создать новый уникальный сервис Kaspi Касса, у которого три простых преимущества. Во-первых, Kaspi Касса - полностью бесплатный сервис. Во-вторых, сервис можно быстро подключить онлайн всего за 1 минуту прямо в приложении Kaspi Pay. В-третьих, все чеки формируются автоматически при любом способе оплаты. В прошлом году мы провели пилот и получили много восторженных отзывов от наших любимых клиентов. В этом году мы продолжаем масштабирование пилота Kaspi Касса. Еще раз спасибо коллегам из Министерства финансов и Комитета государственных доходов за совместную работу. Уверен, что с помощью этого проекта мы вместе сможем облегчить и улучшить условия ведения бизнеса для казахстанских предпринимателей, особенно компаний малого и среднего бизнеса."
Азамат Панбаев, заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК:
Комитет госдоходов проработал вопрос альтернативного варианта передачи фискальных данных на бесплатной основе. Как итог запущен пилотный проект для апробации данного механизма с банками второго уровня, направленный на сокращение расходов предпринимателей и упрощение выдачи фискального чека. Ранее ИП отдельно платил за кассовое устройство, за его подключение и обслуживание, а также за услуги оператора фискальных данных. С расширением возможности POS-терминалов предприниматели могут сэкономить на таких расходах. Все это осуществляется в рамках реализуемой комитетом концепции сервисной модели."
Асхат Кабдулов, индивидуальный предприниматель, барбершоп LOFT:
Раньше мы использовали онлайн-кассу другого провайдера. Сначала мы ее долго подключали, вводили пароли ЭЦП, там постоянно что-то "слетало". Потом кассир пробивала все чеки вручную, это отнимало много времени. И за этот сервис приходилось платить. Kaspi Кассу мы подключили бесплатно за несколько секунд и также ничего не платим за ее использование. А когда наши клиенты платят с Kaspi Gold или Kaspi QR, Kaspi Касса сама формирует чеки и автоматически отправляет их клиентам в приложение Kaspi.kz. Это значит, что наши трудозатраты по приему платежей сократились ровно на 80%!"
Касымхан Али, индивидуальный предприниматель, преподаватель:
Когда мне сказали, что бесплатную кассу можно подключить моментально и больше не надо выбивать чеки вручную, я не поверил. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой! Я сразу начал звонить нашему бухгалтеру, в Kaspi.kz, в налоговую. Оказалось, что это реально! Подключили, пользуемся, очень удобно. С Kaspi Касса мы все свои платежи автоматизировали, и это не может не радовать!"
Kaspi Касса - это бесплатный сервис в мобильном приложении Kaspi Pay, который формирует фискальные чеки после приема оплаты через Kaspi POS, POS-терминал другого банка и наличными. Подключить сервис можно полностью онлайн за 1 минуту. С помощью нового сервиса Kaspi Касса можно принимать оплату QR, наличными, картой или удаленную оплату. Онлайн-чеки по всем видам денежных расчетов формируются и отправляются в Комитет государственных доходов автоматически, и все это бесплатно. Предпринимателям это упрощает работу и экономит расходы. Комитету государственных доходов помогает бороться с "серой" экономикой и повышать доходы бюджета.
На первом этапе пилота Kaspi Кассу могут подключить предприниматели, работающие в категории "Услуги". В ближайшее время с добавлением номенклатуры товаров Kaspi Касса будет доступна для всех предпринимателей.
Более подробно о сервисе смотрите в Kaspi Гид.
19.01.2023, 17:09 183316
Предпринимателям Акмолинской области разъяснили изменения в закон о языках
Фото: УВП Акмолинсокй области
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Кокшетау. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокшетау прошло совещание с индивидуальными предпринимателями "Қазақ тілінде қызмет көрсетемін!", сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.
Совещание было организовано с целью предоставления предпринимателям широкой информации по внесенным изменениям и дополнениям в Закон РК "О языках в Республике Казахстан", наружной визуальной рекламе и функциям контрольно-кассовых машин", - говорится в информации.
В совещании приняли участие предприниматели областного центра и районов через платформу ZOOM, заместитель руководителя управления внутренней политики Акмолинской области Гульмира Каримова, руководитель отдела "Контакт-центр" департамента государственных доходов по Акмолинской области Шынар Мусина, руководитель департамента по защите прав потребителей по Акмолинской области Светлана Занегина и руководитель ТОО "ІТ. Expert" Кристина Артемова.
На совещании предпринимателям раздали листовки с разъяснением того, что объявления, реклама, прейскуранты, ценовые показатели, меню, указатели и другая визуальная информация размещаются на государственном языке, при необходимости на русском и (или) других языках.
Сегодняшнее совещание было полезным для предпринимателей. Каждый гражданин страны должен говорить на государственном языке и требовать оказания услуг на казахском языке в любом месте. Государственный язык является важнейшим фактором консолидации народа Казахстана. Это указано в законе. Поэтому организация таких встреч способствует профилактике нарушений", - говорит индивидуальный предприниматель, член комитета по торговле и услугам Данияр Ерденов.
В завершение совещания предпринимателям было предложено усилить ответственность за соблюдение требований законодательства в своей деятельности, а также была предоставлена информация о горячей линии, созданной при управлении внутренней политики Акмолинской области. Горячая линия предоставляет бесплатные консультаций предпринимателям и рекламным агентствам области по вопросам оформления текстов реклам в соответствии с нормами казахского языка перед их размещением. Телефон горячей линии 25-81-09.
05.01.2023, 17:42 212111
Бренд McDonald’s официально прекращает работу в Казахстане
Фото: mcdonalds.kz
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Рестораны быстрого обслуживания под управлением ТОО "Food Solutions KZ" перестают работать в Казахстане под брендом McDonald’s.
Как сообщается на сайте McDonald’s, работа бренда прекращается из-за ограничений в поставках.
О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. Мы ответим на все интересующие вопросы, связанные с продолжением работы компании после даты перехода. После открытия сети ресторанов, посетителям будут предложены продукты высокого качества, разнообразное меню и гостеприимный сервис. Рестораны быстрого обслуживания продолжат работу в соответствии с действующими высокими стандартами, ценностями и принципами ведения бизнеса", - говорится в информации.
Первый ресторан под брендом McDonald’s в Казахстане был открыт в 2016 году. За это время под управлением ТОО "Food Solutions KZ" компания успела стать одним из лидеров индустрии ресторанов быстрого обслуживания.
24 ресторана McDonald’s были открыты в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. В них работали около 2000 человек.
За период своей деятельности ТОО "Food Solutions KZ" уплатило более 3 млрд тенге налогов в бюджет страны и активно участвовало в помощи обществу, перечислив на благотворительность более 80 млн тенге.
Ранее корпорация сообщала о своем намерении покинуть Казахстан из-за проблем с поставками мяса.
В ноябре по этой же причине 4 ресторана McDonald's, принадлежащие TOO "Food Solutions KZ", приостановили свою работу. Корпорация запретила своему местному франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков. Также франчайзи не смог закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку высокие цены и расходы на транспортировку привели бы к ведению бизнеса в убыток. В McDonald's не прокомментировали ситуацию.
Напомним, владельцем франчайзи является Кайрат Боранбаев, который был задержан в марте по подозрению в хищениях.
Ранее агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало мнение, почему Казахстан не смог стать мясной державой. В материале сайта ElDala.kz говорится, что казахстанские производители не предоставляют полную и прозрачную информацию о произведенной ими продукции, что не устраивает такие рестораны как McDonald's. У производителей мяса нет мотивации тратить деньги на дорогостоящие процедуры, которые к тому же нужно подтверждать ежегодно. Все потому, что сбывать высококачественное мясо казахстанским переработчикам просто некуда. Кроме того, в стране нет современных мясокомбинатов, вокруг которых была бы выстроена вся экосистемы выращивания и откармливания скота на убой и производства конечной продукции с добавленной стоимостью.
28.12.2022, 17:00 225411
Единый платеж с зарплаты работников вводится в Казахстане со следующего года
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане со следующего года будет введен единый платеж с заработной платы работников, который упростит исчисление и уплату подоходного налога и социальных платежей, сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.
В целях упрощение исполнения обязательств по удержанию и перечислению индивидуального подоходного налога (ИПН) и социальных платежей с дохода работников вводится единый платеж с заработной платы", - сообщили в комитете.
Отмечается, что применение такого порядка носит добровольный характер.
С 1 января 2023 года для налогоплательщиков, являющихся субъектами микро- и малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы:
- на основе упрощенной декларации;
- для производителей сельхозпродукции и сельхозкооперативов;
- для крестьянских или фермерских хозяйств.
В единый платеж включаются: ИПН с дохода работников, обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателей, социальные отчисления, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.
Ставка единого платежа в 2023 году составляет 20% (в том числе доля ИПН - 9%) от фонда оплаты труда (предусмотрено поэтапное увеличение ставки: в 2024 - 21,5%, 2025 - 23,8%, 2026 - 24,8%, 2027 - 25,8% и 2028 - 26,3%). При исчислении единого платежа учитываются льготы, установленные по соцплатежам", - проинформировали в КГД.
Единый платеж перечисляется одним платежом на счет государственной корпорации "Правительство для граждан", которая и будет распределять платежи в соответствии с установленным порядком и вести учет плательщиков единого платежа.
Ранее сообщалось, что с 1 января вступят в силу изменения по налогообложению дивидендов.
28.12.2022, 08:25 226186
Более 16 млрд тенге получили пострадавшие от январских беспорядков предприниматели Алматы
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
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Алматы. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 1639 предпринимателей, пострадавших во время январских событий, получили полную компенсацию, сообщили в городском управлении предпринимательства и инвестиций.
Всего сумма выплат превысила 16 миллиардов тенге, информирует almaty.tv.
Основной бизнес, который пострадал, - это торговые магазины, торговые дома и находящиеся объекты внутри этих торговых домов. Это продовольственные и непродовольственные магазины. Это бизнес, касающийся обмена валют", - отметил заместитель руководителя городского управления предпринимательства и инвестиций Кайрат Нуркасымов.
В общей сложности специальная комиссия по возмещению ущерба провела 39 заседаний. В ее состав вошли бизнесмены, представители общественных организаций и специалисты ответственных органов.
Ранее сообщалось, что пострадавшие в результате январских событий бизнесмены получили выплаты на сумму 8,3 млрд тенге.
22.12.2022, 14:10 235191
Казахстан ведет переговоры о релокации с 362 иностранными компаниями
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан ведет переговоры о релокации с 362 иностранными компаниями, заявил в ходе брифинга центральной службы коммуникаций заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров.
Нами было определено 362 компании на сегодняшний день, которые в открытых источниках объявили о своем уходе либо сокращении своей деятельности на российском рынке. 362 компании - это иностранные компании, которые вели свою деятельность в России и для нас представляют интерес. Начиная с марта мы вышли на головные компании, то есть не российские офисы, а головные компании этих брендов, с предложением релоцироваться в Казахстан", - сообщил он.
По словам замминистра, на сегодняшний день 62 компании дали положительный ответ, что готовы рассматривать Казахстан в качестве альтернативной площадки. 21 проект уже релоцировался.
Хочу сразу же обозначить, что никаких специальных условий для релоцируемых компаний мы не предоставляем. Они будут работать в общем правовом поле", - добавил он.
Ранее сообщалось, что девятнадцать иностранных компаний переместились в Казахстан.
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