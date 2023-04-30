Армения пригласила заинтересованные казахстанские компании к участию в тендерах

Товарооборот между странами за январь-февраль 2023 года вырос на 81,8% и составил $4,6 млн

Фото: primeminister.kz

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Ереван. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе 9-го заседание межправительственной казахстанско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству армянская сторона пригласила заинтересованные казахстанские компании к участию в тендерах, проводимых на территории Армении, - В ходе 9-го заседание межправительственной казахстанско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству армянская сторона пригласила заинтересованные казахстанские компании к участию в тендерах, проводимых на территории Армении, сообщает пресс-служба премьер-министра.





По данным пресс-службы, в 2022 году товарооборот между Казахстаном и Арменией реализован на сумму $41,6 млн, что на 99,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($20,8 млн). Экспорт при этом увеличился с $10,3 млн до $26,9 млн, импорт - с $10,5 млн до $14,7.





В минувшем году произошло увеличение экспорта в Армению сельскохозяйственной и пищевой продукции, электрических аккумуляторов, проката плоского из нелегированной стали плакированного и других. Основу импорта в Казахстан из Армении составляют машины и оборудование, лаки и краски, лекарственные средства и другие товары.





Товарооборот между странами за январь-февраль 2023 года вырос на 81,8% и составил $4,6 млн. Экспорт из Казахстана в Армению увеличился в 2,7 раза и составил $2 млн; импорт в Казахстан из Армении вырос на 46,2% до $2,6 млн.





В ходе двусторонней встречи сопредседателей МПК было подчеркнуто, что исходя из позитивной динамики за прошлый год и 2 месяца текущего года потенциал сотрудничества между РК и РА имеет благоприятные перспективы развития.





Окна возможностей" открыты в таких отраслях, как металлургическая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, информационно-коммуникационная сфера, транспортная, энергетическая, туристическая и другие отрасли.





Фото: primeminister.kz





Кроме того, казахстанская сторона информировала партнеров о возможности экспорта из РК в РА продукции как сырьевого, так и готового ассортимента, включая товары металлургической, нефтехимической промышленности, сельскохозяйственного производства.





По итогам заседания стороны договорились о содействии деятельности компаний и деловых кругов на территории обеих стран, созданию совместных предприятий, открытию представительств и филиалов хозяйствующих субъектов на территориях Казахстана и Армении, о поддержке малого и среднего предпринимательства, продвижении экспорта и привлечении инвестиций.





МПК решено на постоянной основе дважды в год обеспечивать обмен информацией относительно экспортно ориентированной продукции, регулярно информировать о расширении транспортно-логистических возможностей обеих стран для реализации мультимодальных перевозок с целью увеличения объемов внешней торговли.





Также были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в IT-сфере, в области культурного обмена, туризма, в частности увеличения количества прямых рейсов между Арменией и Казахстаном, и возможности установления прямого авиасообщения между Астаной и Ереваном.





В целях развития сотрудничества в области финансовых технологий и электронной коммерции рассмотрены вопросы открытия филиала международного финансового центра "Астана" в городе Ереване и развития сотрудничества между АО "Казпочта" и ЗАО "Айпост".



