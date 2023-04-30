29.04.2023, 09:45 9611
Товарооборот между США и Казахстаном в прошлом году вырос почти на 40%
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и посол США в РК Дэниел Розенблюм обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Как отметил глава правительства, товарооборот между странами в прошлом году вырос почти на 40% и составил $3,1 млрд.
При этом Казахстан видит значительный потенциал для дальнейшего увеличения объемов торговли и готов нарастить экспорт по 90 товарным позициям на $800 млн.
Вместе с тем США занимают одно из лидирующих мест по объемам прямых инвестиций в РК.
В прошлом году приток американских инвестиций вырос почти в 2 раза и превысил $5,1 млрд. Это соответствует допандемийным рекордным уровням", - отметили в пресс-службе.
Также премьер-министр подчеркнул, что Казахстан считает США стратегическим партнером как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. На сегодня в РК успешно осуществляют деятельность более 900 совместных предприятий.
Как и прежде, мы настроены на дальнейшее углубление и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Соединенными Штатами по всей повестке широкоформатного взаимодействия", - заявил Алихан Смаилов.
В свою очередь Дэниел Розенблюм подчеркнул, что есть огромный потенциал для дальнейшего развития казахстанско-американских отношений на основе общих интересов.
Мы хотим укрепить показатели по инвестициям и увеличить двусторонний торговый оборот. Компании США заинтересованы в расширении своей деятельности в Казахстане в различных сферах. Это касается горно-металлургического комплекса, сельского хозяйства, здравоохранения, информационно-коммуникационных и "зеленых" технологий, а также сферы транспорта", - сообщил Дэниел Розенблюм.
Он добавил, что порядка 20 американских компаний, представляющих большой спектр секторов, планируют сформировать деловую бизнес-миссию и посетить Казахстан летом текущего года.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность поддерживать активные контакты по всем взаимовыгодным направлениям сотрудничества.
Ранее сообщалось, что лидерами по объему инвестиций в Казахстан стали Нидерланды и США.
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29.04.2023, 17:13 6491
Минэнерго установит предельные оптовые цены на товарный газ в Казахстане
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством энергетики Казахстана подготовлен проект приказа об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан, согласно которому предельные оптовые цены повысятся в среднем на 15%, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным министерства, в настоящее время средняя розничная цена на товарный газ в Казахстане для населения составляет 22,06 тенге/кубический метр.
При повышении предельных оптовых цен на товарный газ на 15% розничные цены для населения в Казахстане вырастут в зависимости от региона от 1,1 до 3,87 тенге/кубический метр (без учета НДС), средний рост составит порядка 2,7 тенге/кубический метр (без учета НДС)", - пояснили в пресс-службе.
Подчеркивается, что повышение предельных оптовых цен на товарный газ обусловлено ростом себестоимости поставок товарного газа, снижением производства товарного газа с 33,1 млрд кубических метров в 2019 году до 27,8 млрд кубических метров в 2022 году и ростом потребления товарного газа на внутреннем рынке с 15 млрд кубических метров в 2019 году до 19,3 млрд кубических метров по итогам 2022 года.
Проект приказа предусматривает установление предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2028 года с разбивкой по годам отдельно для каждой области, города республиканского значения, столицы с учетом экономических и социальных условий газоснабжения регионов Республики Казахстан", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан повышение предельных оптовых цен не должно превышать 15% в течение одного календарного года.
Документ будет утвержден не позднее 15 мая в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Закона Республики Казахстан "О газе и газоснабжении".
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ввести дифференцированные тарифы на газ.
28.04.2023, 12:34 17896
Прибыль "Казахтелекома" за 2022 год достигла 634 млрд тенге
Чистая прибыль превысила 128 млрд тенге, увеличившись за год более чем на 32%
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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прибыль "Казахтелекома" в прошлом году увеличилась на 7% и составила 634 млрд тенге против 594 млрд тенге по итогам 2021 года, а чистая прибыль превысила 128 млрд тенге, увеличившись за год более чем на 32%, говорится в отчете компании по итогам 2022 года.
Увеличение выручки было достигнуто как в фиксированном, так и в мобильном сегментах услуг, предоставляемых группой компаний. Кроме того, показатель EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) в 2022 году также увеличился по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 3% (285 млрд тенге за 2022 год при 278 млрд тенге за 2021 год). Рентабельность по EBITDA сохраняется на уровне не ниже 45%", - сообщили в компании.
Там отметили, что 2022 год был непростым как для страны в целом, так и для компании в частности, но, несмотря на различные трудности, компании удалось добиться существенных результатов по всем показателям финансово-хозяйственной деятельности.
В планах "Казахтелекома" - строительство волоконно-оптических линий связи в более чем 2200 многоквартирных жилых домах по республике и обеспечение высокоскоростным интернетом и другими современными цифровыми услугами и сервисами порядка 110 тысяч квартир.
Помимо развития оптической сети, планируем по традиции наращивать инвестиции в строительство, модернизацию и реконструкцию других сегментов своей инфраструктуры. Мы всегда оставались верными своему курсу и миссии: быть надежным и доверенным партнером государства и казахстанцев в стратегически важных направлениях - связи и цифровизации", - отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев.
Одним из важнейших проектов компании в текущем году станет строительство сети 5G: в декабре прошлого года консорциум операторов ТОО "МТС" и АО "Кселл" стал победителем аукциона по распределению соответствующих частот.
По условиям конкурса эти компании должны до 2027 года развернуть по всей стране более 7 тысяч базовых станций стандарта связи пятого поколения, и 486 из них в Астане, Алматы и Шымкенте будут введены в эксплуатацию уже в текущем году. "Казахтелеком" как материнская компания обоих участников консорциума держит этот проект на постоянном контроле", - подчеркнули в компании.
Кроме того, "Казахтелеком" в текущем году продолжит работу над международным сложным проектом строительства волоконно-оптической линии по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан - Казахстан в кооперации с "AzerTelecom".
В портфель проектов компании на текущий год вошел также проект по масштабному переводу казахстанских абонентов с устаревших технологий передачи данных ADSL на оптику, который затронет более 25 тысяч пользователей в 9 городах республики.
Также крупнейший телеком-оператор продолжит наращивать свою сетевую инфраструктуру, обеспечивая жителей многоэтажных домов высокоскоростным интернетом по технологии GPON, жителей частного сектора и близлежащих населенных пунктов по технологии FWA - фиксированной беспроводной связи: в планах "Казахтелекома" строительство в течение ближайших двух лет более 300 базовых станций для подключения к современным телеком-услугам и сервисам по FWA около 160 тысяч частных домов по всей республике. В компании уверены, что достигнутые в прошлом году финансовые успехи станут надежной основой для реализации данных планов.
Обеспечение казахстанцев, государства и бизнеса всеми современными телекоммуникационными услугами и сервисами - всегда было и остается приоритетной задачей нашей компании, и менеджмент понимает всю важность намеченных на текущий год проектов, поскольку считает, что от успешной их реализации зависит не только развитие нашей отрасли, но и страны в целом. Уверена, что качественные телеком-услуги способны придать новый импульс трансформационным процессам в экономике, промышленности, медицине, образовании за счет ускоренной цифровизации. И в 2023 году мы направим все наши усилия на то, чтобы оставаться лучшим провайдером телекоммуникационных услуг для наших абонентов во всех сегментах, и достигнутые в прошлом году финансовые успехи станут надежной основой для реализации данных планов", - сообщила главный финансовый директор АО "Казахтелеком" Людмила Атамуратова.
В компании отметили, что "Казахтелеком" является безусловным лидером телекоммуникационного рынка Казахстана, предоставляя широкий спектр услуг и сервисов во всех сегментах внутреннего рынка телекоммуникаций.
Напомним, ранее казахстанские операторы выступили против отмены роуминга в странах ЕАЭС Свою позицию они объяснили тем, что введение справедливого тарифа в роуминге повлияет на снижение их доходов.
26.04.2023, 18:26 38501
Казахстан поставит в Иран удобрения и мясо на 60 млн долларов
Товарооборот между странами за 2022 год составил 528 млн долларов
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Тегеран. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках торгово-экономической миссии подписаны экспортные контракты на поставку в Иран казахстанских удобрений, масложировой продукции, мяса КРС и МРС на сумму свыше 60 млн долларов, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Товарооборот между Казахстаном и Ираном за 2022 год составил 528 млн долларов, что на 19,8% выше, чем за аналогичный период 2021 года.
При этом казахстанские компании в среднесрочной перспективе готовы дополнительно нарастить поставки в Иран.
Иранские компании проявили высокий интерес к казахстанским производителям фосфорных удобрений, ферросплавов, а также пищевой продукции. Достигнуты договоренности о дальнейшем развитии взаимовыгодных отношений.
Напомним, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Иран. В Тегеране Алихан Смаилов проведет встречу с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, в ходе которой стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества двух стран. По итогам переговоров ожидается подписание ряда межведомственных и коммерческих документов.
26.04.2023, 13:21 42606
На сколько вырастут тарифы на комуслуги, рассказали в Миннацэкономики
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров сообщил, что повышение тарифов на коммунальные услуги ожидается летом этого года.
По словам Куантырова, повышение тарифов ожидается в пределах от 10 до 30%. Повышение будет зависит от объекта естественной монополии.
Например в Экибастузе запросили повышение тарифов на 108%. Мы на это пойти не можем. Соответственно, мы в несколько раз снижаем и обсуждаем. Потому что тарифы должны быть комфортными для населения", - сказал Куантыров.
Министр пояснил, что необходимость повышения тарифов именно в этом году вызвана потребностью повышать зарплату сотрудникам ЖКХ, а это несколько сотен тысяч человек. Из-за низкой зарплаты работники уходят из сферы.
Напомним, в Казахстане повышение тарифов на комуслуги будет производиться постепенно с учетом социально-экономической ситуации в регионах.
26.04.2023, 09:56 46266
Вопросы реализации новых инвестпроектов в энергетике обсудили премьер-министр РК и вице-президент CNPC
Компания является одним из важных стратегических партнеров РК в энергетической отрасли
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы реализации новых инвестиционных проектов в энергетической отрасли обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и вице-президент компании CNPC Хуан Юнчжан, сообщила пресс-служба правительства.
Премьер-министр подчеркнул, что CNPC свыше 25 лет успешно осуществляет деятельность на территории Казахстана, являясь одним из важных стратегических партнеров в энергетической отрасли.
За годы совместной работы у нас сложились доверительные партнерские отношения при реализации крупных проектов во всех секторах нефтегазовой отрасли. Правительство Казахстана настроено на углубление нашего стратегического сотрудничества", - сказал Алихан Смаилов.
В свою очередь Хуан Юнчжан отметил, что ранее был успешно реализован ряд совместных проектов, многие из которых считаются образцом взаимовыгодного сотрудничества, и обозначил заинтересованность компании в расширении своей деятельности в РК.
Китай и Казахстан являются хорошими соседями. CNPC готова внести свой вклад в дальнейшее укрепление двусторонних отношений между нашими странами", - сказал Хуан Юнчжан.
В ходе встречи стороны также обсудили вопросы экспорта нефти, улучшения условий труда работников CNPC в Казахстане, а также ряд других актуальных тем.
26.04.2023, 09:11 47446
В Казахстане с 1 июля курьеры и таксисты будут платить налоги
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 июля казахстанские курьеры и таксисты будут платить налоги. Такой пилотный проект запускает Министерство финансов.
В ведомстве уточнили, примут участие не все, пока только желающие. Для этого они должны зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и предоставить соответствующие документы в онлайн-платформу. Затем операторы ежемесячно у них будут изымать 1% от полугодового дохода. Если это уже действующий ИП, то он меняет налоговый режим, сообщает телеканал "Астана".
Оператор по решению индивидуального предпринимателя признается налоговым агентом в части исполнения обязательств по удержанию средств. Для участников пилотного проекта объектом обложения обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений является доход такого индивидуального предпринимателя в размере одной минимальной заработной платы, объектом обложения взносов на обязательное социальное медицинское страхование является доход в размере 1,4-кратной минимальной заработной платы", - проинформировали в Министерстве финансов РК.
По данным Минтруда, в стране более 500 тысяч курьеров. К примеру, Сергей Белов уже несколько лет работает в службе доставки. Говорит, в месяц зарабатывает почти полмиллиона тенге. По его словам, даже если их обяжут платить налоги, по карману это не ударит.
Это хорошо, с одной стороны мы будем защищенными. 400 тысяч зарабатывает курьер в месяц спокойно. Где вы сейчас заработаете? Поэтому каждый курьер, кто зарабатывает, он сможет прокормить и себя, и семью. Это по минимальному. Каждый курьер может сам отчислять за себя", - говорит он.
25.04.2023, 20:53 56711
100 тысяч тонн казахстанской нефти планируется отправить в Германию в апреле
В I квартале 2023 года АО "КазТрансОйл" транспортировало в Германию 39 897 тонн казахстанской нефти
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Берлин. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный директор АО "КазТрансОйл" Талгат Курманбаев и генеральный директор нефтеперерабатывающего завода Rosneft Deutschland GmbH (Германия) Йоханнес Бремер обсудили вопросы транспортировки казахстанской нефти в Германию и перспективы дальнейшего сотрудничества, сообщает пресс-служба компании.
В I квартале 2023 года АО "КазТрансОйл" транспортировало 39 897 тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.
В соответствии с графиком транспортировки нефти, утвержденным Министерством энергетики РК, АО "КазТрансОйл" в апреле планирует осуществить транспортировку 100 тысяч тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.
20 апреля АО "КазТрансОйл" направило в Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан заявку на изменение утвержденного тарифа на регулируемую услугу по транспортировке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по системе магистральных трубопроводов АО "КазТрансОйл" на 2021-2025 годы.
25.04.2023, 17:25 57761
Политика политикой, а экономика экономикой - Жумангарин о сотрудничестве с талибами
"Есть перспективы еще больше поставлять туда пшеницу, муку, подсолнечное масло"
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьер - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин объяснил причину развития торгово-экономического сотрудничества Казахстана с Афганистаном.
Мы сотрудничаем с Афганистаном, торгуем. И торгуем очень хорошо - на 1 млрд долларов. К примеру, это больше, чем мы сейчас торгуем с Азербайджаном, Туркменистаном. Поэтому политика политикой, а экономика экономикой. И мы это торговое сотрудничество будем наращивать. У нас есть реальные перспективы еще больше поставлять туда пшеницу, муку, подсолнечное масло. Почему мы должны отказываться от этой возможности? Это же в конечном итоге идет на пользу нашему государству", - сказал Серик Жумангарин.
Он напомнил, что Казахстан уже открыл торговый дом в Афганистане, там назначили представителя.
Он будет координировать всю эту работу, потому что Афганистан большой и разноплановый. Необходимо изучать рынок, знакомиться с местными бизнесменами. Я хочу пригласить сюда афганских бизнесменов, провести здесь бизнес-форум. Чтобы они посмотрели Казахстан, наши возможности. В последний раз мы туда повезли не только тех, кто занимается продуктами, а недропользователей. Потому что достаточно богатая страна с точки зрения недропользования. Они очень заинтересовались", - сказал Жумангарин.
Ранее в ответ на просьбу новой администрации Афганистана об аккредитации дипломатов Казахстаном было принято положительное решение.
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