Более 2,5 тысячи требований к бизнесу не соответствуют базовым условиям - омбудсмен

Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - В ходе анализа 454 регуляторных актов установлено, что 2630 (16,3%) требований к бизнесу из 16 142 не соответствуют базовым условиям, рассказал у себя на странице в Facebook казахстанский омбудсмен Рустам Журсунов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В настоящее время анализ регуляторных актов и содержащих в них требований к бизнесу завершен в 5 сферах: торговой деятельности, общественного питания, услуг проживания, операций с недвижимым имуществом и транспорта. В общей сложности по итогам пересмотра регуляторных актов определено и проанализировано 454 регуляторных акта, установлено 16 142 требования, из которых 2630 (16,3 %) не соответствуют базовым условиям", - сообщил Журсунов.
По остальным 39 сферам работа еще ведется.
Омбудсмен напомнил о вчерашнем заявлении Касым-Жомарта Токаева, в котором говорится, что для системной поддержки предпринимательства все должно быть регламентировано "с чистого листа".
Действительно, многократные исправления ни к чему не приведут. В ходе пересмотра мы часто сталкиваемся с абсурдными, устаревшими требованиями практически во всех сферах", - подчеркнул Журсунов.
По его словам, необходимо установить новые понятные для всех правила в отраслях, где анализ требований к бизнесу уже завершен.
В этих сферах в рамках следующего пакета поправок внести изменения в правила разработки законодательных норм, а также написать "новые правила игры" с учетом международного опыта", - пояснил омбудсмен.
Напомним, вчера в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что недофинансирование отечественного бизнеса составляет около 42 млрд долларов.
Он также озвучил приоритеты нового экономического курса, в числе которых назвал стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику.