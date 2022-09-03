Более 2,5 тысячи требований к бизнесу не соответствуют базовым условиям - омбудсмен

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НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Более 1,7 тысячи предпринимателей обратились в Генеральную прокуратуру с начала года с жалобами на нарушения со стороны госорганов. Каждое четвертое нарушение нашло подтверждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметили в Генпрокуратуре, для оперативного реагирования на жалобы предпринимателей в каждой прокуратуре, вплоть до районного уровня, функционируют мобильные группы по защите бизнеса.

За 7 месяцев текущего года по нарушениям в сфере предпринимательства, в том числе в рамках работы мобильных групп, внесено 893 акта надзора, защищены права свыше 143 тысяч субъектов бизнеса отменены 5,9 тысячи административных взысканий на сумму свыше 534 млн тенге, пресечено и отменено свыше 6,4 тысячи незаконных проверок и иных форм контроля, 1139 запретительно-ограничительных мер, 702 акта госорганов, к ответственности привлечено свыше 669 лиц", - сообщили в ведомстве.

Так, в Алматинской области не допущены незаконные проверки 251 частного детского сада со стороны органов образования.

В Костанайской области только после вмешательства прокуроров 15 работникам ТОО "NPO DSK" выплачена 2-месячная задолженность по заработной плате в размере 3,4 млн тенге.

В Павлодарской и Мангистауской областях прекращена незаконная практика посещения коммерческих объектов рабочими группами из госорганов. В Шымкенте приняты меры по обеспечению крестьянских хозяйств поливной водой, а в Жамбылской области благодаря принятым прокурорами мерам с субъектов бизнеса больше не взымаются деньги за аренду опор линий электропередачи.

Круг вопросов, разрешаемых мобильными группами, не ограничивается частными случаями, зачастую прокуроры борются с системными проблемами, требующими внесения изменений в правовые акты. Эта работа проводится в тесном взаимодействии с НПП "Атамекен", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Там добавили, что о нарушениях своих прав предприниматели могут сообщить в органы прокуратуры по номерам 115 (сall-центр), 30-18-30 (мобильная группа Генеральной прокуратуры) либо по номерам, указанным на сайтах областных прокуратур.