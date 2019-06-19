Fitch Ratings подтвердило рейтинг "Казахтелекома" на уровне ВВ+

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг АО "Казахтелеком" на уровне ВВ+ и сохранило "Пересмотр на повышение".

В рейтинговом агентстве заявили, что приобретение контрольного пакета акций АО "Кселл" , второго по размеру мобильного оператора в стране, а также получение полного владения в совместном предприятии Tele2/Алтел позволит АО "Казахтелеком" стать лидером в мобильном сегменте рынка с абонентской базой, составляющей более 60% и наиболее широкой зоной покрытия сети. По мнению аналитиков, тесная сетевая интеграция должна способствовать достижению значительного синергетического эффекта и обеспечить безусловное стратегическое преимущество в конкурентной борьбе", - сообщили в пресс-службе "Казахтелекома".

Также отмечается, что рейтинги "Казахтелекома" эксперты агентства связывают с сильной рыночной позицией компании в ключевых сегментах фиксированных услуг, генерацией существенного положительного свободного денежного потока, низким уровнем долговой нагрузки, а также благоприятным регулированием.

Позиции "Казахтелекома" в мобильном сегменте Казахстана будут значительно сильнее, чем у российских операторов, таких как ПАО "МТС" (BB+/ "Стабильный"), ПАО "Мегафон" (BB+/ "Стабильный") и ПАО "Таттелеком" (BB/ "Стабильный")", - говорится в пресс-релизе Fitch Ratings.

Наряду с этим, оценка операционного профиля компании в данном случае может находиться в инвестиционной категории "BBB".

Аналитики агентства ожидают возможное улучшение прогноза со "Стабильный" на "Позитивный" с подтверждением рейтинга АО "Казахтелеком" на уровне "BB+" после завершения сделки по приобретению доли 49% в совместном предприятии Tele2/Алтел. В агентстве также отметили планы компании по снижению долговой нагрузки, начиная с 2020 года, что в свою очередь может привести к положительному рейтинговому действию в будущем, при соответствии другим критериям на повышение.

Напомним, в конце декабря прошлого года Fitch Ratings поставило рейтинг компании на пересмотр, отметив, что приобретение контрольного пакета акций АО "Кселл" значительно улучшило операционный профиль и рыночные позиции "Казахтелекома", благоприятно отразившись на стабильности в долгосрочной перспективе.

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