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В Jusan Bank назначен новый председатель правления

15.03.2022, 14:34 2171
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Совет директоров АО "First Heartland Jusan Bank" назначил нового председателя правления, им стал Нурдаулет Айдосов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Нурдаулет Айдосов имеет большой профессиональный опыт работы на руководящих должностях как в международных, так и в отечественных финансовых компаниях", - отметил председатель совета директоров Шигео Катсу.

 
Нурдаулет Айдосов сменил на этом посту Айбека Кайыпа, руководившего банком с 2019 года.
 

Айбек Кайып обратился к совету директоров с просьбой освободить его от текущей управленческой деятельности и перевести на другую позицию, требующую меньшего вовлечения, в связи с намерением продолжить дальнейшее профессиональное развитие, и совет принял его заявление", - прокомментировал Шигео Катсу. 

 
Ранее Нурдаулет Айдосов возглавлял направление Jusan Private Banking и инвестиционное подразделение группы Jusan Invest, где он успешно внедрил уникальные финансовые продукты и онлайн-решения, тем самым выведя группу на лидирующие позиции на рынке инвестиционных услуг в короткие сроки. За значительный вклад в развитие финансового сектора был отмечен общественным орденом "Заслуженный финансист" от Ассоциации финансистов Республики Казахстан. Его профессиональные компетенции охватывают сферы банковского, инвестиционного и кастодиального управления.
 
По итогам 2021 года Jusan Bank вошел в топ-5 по объему активов в банковском секторе Казахстана. В результате интеграции с "АТФБанком" по итогам прошлого года активы банка выросли на 59% и составили 2,6 трлн тенге. По состоянию на 1 января 2022 года ссудный портфель составил 1,06 трлн тенге (рыночная доля - 5,3% при годовом приросте +38%), а портфель вкладов превысил 1,48 трлн тенге (рыночная доля - 5,7%, при годовом приросте +59,7%). Среди двух десятков БВУ по объемам кредитного и депозитного портфелей Jusan Bank занимает шестую позицию.
 
Финансовая устойчивость Jusan Bank подтверждена международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service, присвоившим банку летом 2021 года долгосрочный рейтинг по депозитам в национальной и иностранной валюте на уровне B1 с прогнозом "стабильный".
 

новости по теме

В Казахстане в связи с паводками ограничено движение большегрузов

01.03.2022, 16:17 21166
В Казахстане в связи с паводками ограничено движение большегрузов
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - В нескольких областях Казахстана с целью сохранения дорожного полотна в весенний паводковый период введено ограничение движения для грузового и крупногабаритного автотранспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Движение большегрузов ограничат с 1 марта по 1 апреля на дорогах Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областей, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК. 

Также с 23 марта по 1 мая движение будет ограничено в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (Карагандинский регион), Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях", - сообщили в пресс-службе МИИР. 


 

 


 

1 марта стартует акция по бесплатной печати кодов маркировки обуви

28.02.2022, 20:43 27611
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - С 1 марта стартует акция по бесплатной печати кодов маркировки для остатков обуви. Разовую акцию запускает единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров АО "Казахтелеком", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Решение о проведении акции принято по обращениям предпринимателей, сообщает пресс-служба МИИР РК.
 
Акция направлена на поддержку малого бизнеса. Заявки принимаются до 1 июня включительно. Таким образом, предприниматели получают эмиссию и печать кодов маркировки в рамках акции бесплатно.
 
Напомним, с 1 ноября 2021 года в Казахстане стартовала обязательная цифровая маркировка обуви. До 1 апреля 2022 года предпринимателям разрешается продавать немаркированную обувь, после этой даты на прилавках должна быть только оцифрованная обувь. До 1 ноября 2022 года допускается хранение и транспортировка, а также осуществление маркировки остатков обувных товаров, используемых в обороте и выводе из оборота на территории Республики Казахстан. 
 

Разграблены несколько фур: в НПП "Атамекен" рассказали, как решается вопрос с застрявшими на Украине дальнобойщиками

28.02.2022, 17:58 28506
Разграблены несколько фур: в НПП "Атамекен" рассказали, как решается вопрос с застрявшими на Украине дальнобойщиками
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 28 ФЕВРАЛЯ - Национальная палата предпринимателей "Атамекен" прокомментировала ситуацию касательно казахстанских дальнобойщиков, которые застряли на территории Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
25 февраля НПП направила письма в министерства иностранных дел, торговли и в Министерство индустрии и инфраструктурного развития с просьбой проработать с российской, белорусской, украинской, польской и другими сторонами вопрос об обеспечении "зеленого коридора" для выезда казахстанских перевозчиков с территории Украины.
 
По словам управляющего директора - директора департамента логистики и перевозок НПП "Атамекен" Мурата Амрина, несмотря на то что сейчас проходит эвакуация казахстанцев, дальнобойщики не могут бросить свои автомобили, груз. Многие из них не могут добраться до пунктов пропуска, поскольку где-то разрушены мосты, где-то идут бои. 
 
По информации НПП "Атамекен", на территории Украины находился 51 перевозчик, восемь из них выехали вчера ночью. Список был передан уполномоченным госорганам Казахстана, чтобы они поспособствовали со стороны дипканалов для эвакуации транспорта и водителей.
 

Буквально вчера выехали четыре водителя на своих автомобилях на пункте пропуска Бачевск - Троебортное. С водителями все хорошо. Им пришлось оставить машины близ пункта пропуска Бачевска на украинской стороне, и отправили людей без машин на территорию Украины. Буквально ночью они пункт пропуска проходили, все машины разбомблены, груз разворован. Водители нам объясняют, что, возможно, били кувалдой по рулю, чтобы вывести из строя автомобили. Водители кое-как из четырех машин одну завели, отремонтировали и на этой машине вывезли еще три с территории Украины", - рассказал Мурат Амрин.

 
НПП "Атамекен" продолжает собирать данные о наших водителях и оперативно направлять их в ведомства. Если вы или водитель вашей компании не можете выехать с Украины, направьте свои данные на номер +7 778-870-1432 (call-центр НПП).
 
27 февраля 50 казахстанских водителей большегрузов направили в НПП "Атамекен" данные о своем местонахождении на Украине.
 

В Алматы получили компенсации за ущерб свыше 200 предпринимателей

05.02.2022, 15:10 62851
В Алматы получили компенсации за ущерб свыше 200 предпринимателей
АЛМАТЫ. 5 ФЕВРАЛЯ - В Алматы получили компенсационные выплаты за ущерб свыше 200 предпринимателей, сообщает пресс-служба акимата города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На очередном заседании региональной комиссии по возмещению ущерба субъектам МСБ, пострадавшим в результате трагических январских событий, одобрено 204 заявки на сумму 337,4 млн тенге", - заявили в акимате.

 
В частности, 111 заявок на сумму 208,3 млн тенге направлены через благотворительный фонд "Жана Алатау" (для предпринимателей с суммой ущерба до 3 млн тенге, не имеющих оборотов по данным ДГД), 93 предпринимателям на сумму 129,1 млн тенге компенсации будут выплачены из бюджета (на полную сумму заявленного ущерба согласно официальным данным по обороту, по упрощённой формуле расчетов). 
 
Всего с начала работы комиссии одобрена 221 заявка на сумму 370,3 млн тенге.
 

Уволены начальники двух железнодорожных станций на границе с Китаем

27.01.2022, 17:03 81151
Уволены начальники двух железнодорожных станций на границе с Китаем
Фото: КТЖ
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев и председатель правления АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" Нурлан Сауранбаев проинспектировали работу сухого порта KTZE-Khorgos Gateway и пунктов пропуска "Нур жолы" и "Алтынколь", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По итогам поездки от занимаемых должностей освобождены начальники приграничных железнодорожных станций "Достык" и "Алтынколь", - сообщили в пресс-службе КТЖ. 

 
Также в ходе рабочей поездки проведена встреча с участниками внешнеэкономической деятельности, на которой обсуждались вопросы повышения прозрачности ведения бизнеса на казахстанско-китайской границе. 
 
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что на таможенной границе с Китаем ведется активная работа по устранению барьеров и коррупционных проявлений. 
 

Токаев: сырьевое благо превратилось в проклятие

21.01.2022, 15:37 100801
Токаев: сырьевое благо превратилось в проклятие
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Задача строительства в Казахстане диверсифицированной экономики по-прежнему актуальна, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За внешним благополучием мы не заметили, как сырьевое благо превратилось в сырьевое проклятие. Мы стали менее мобильными в трансформации. Качественные преобразования наталкивались на интересы различных групп, которые противились таким преобразованиям. В результате диверсифицированную экономику мы так и не построили, это надо признать. Поэтому задача ее строительства по-прежнему актуальна", - подчеркнул президент.

 
Токаев добавил, что ни одна устойчивая экономика не может существовать без сильного производственного сектора. 

 

Почему же за десятилетие работы прорыва так и не произошло? Основная ошибка состояла в том, что этим главным образом занималось государство. На решение структурных проблем ушли огромные средства, в том числе принадлежащие квазигосструктурам", - заявил глава государства.

 
В частности, Токаев раскритиковал работу нефтеперерабатывающего сектора, сообщает "Хабар 24"
 
Президент указал, что в Казахстане не строят новые заводы по переработке нефти, лишь ремонтируют старые, работающие с советских времен, в то время как в Узбекистане, например, за последнее время построено несколько новых заводов. 
 
Глава государства поручил максимально эффективно использовать природные богатства. Для этого, по его мнению, необходимо провести ревизию всех месторождений. Неиспользуемые месторождения, по словам президента, будут изымать и передавать тем, кто готов в них вкладывать. 
 
Ранее сообщалось, что на встрече с представителями бизнеса Токаев поручил правительству смягчить карантинные ограничения в отношении МСБ, срочно разобраться с закупками фонда "Самрук-Казына", создать совет отечественных предпринимателей, установить причины жалоб бизнесменов на полицейских и т.д. 
 

Причины жалоб бизнесменов на полицейских поручил установить Токаев

21.01.2022, 14:49 103226
Причины жалоб бизнесменов на полицейских поручил установить Токаев
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Если официальные органы будут мешать вести законный бизнес предпринимателям, их действия следует расценивать как преступление против государства, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Факты нарушения прав бизнесменов все еще имеются. Только в прошлом году прокуроры рассмотрели свыше 2,5 тыс. жалоб бизнесменов на действия и решения правоохранительных органов", - цитирует Токаева "Хабар 24".

 
По его словам, в основном предприниматели жалуются на сотрудников полиции и службы экономических расследований, а также на антикоррупционное агентство. 
 
В связи с этим глава государства поручил Генеральной прокуратуре установить причины нарушений и дать оценку действиям виновных лиц.
 

Воспрепятствование законному предпринимательству со стороны официальных органов должно расцениваться как преступление против государства. В соответствии с поправками в УПК касательно привлечения субъектов бизнеса к уголовной ответственности во многих случаях это осуществляется на основании заключения экспертов и специалистов. Необходимо жестко зарегулировать процедуру привлечения частных экспертов и специалистов, не допускать аффилированности таких лиц с органами уголовного преследования либо со сторонами уголовного процесса. В случае ложного заключения следует незамедлительно рассматривать вопрос о привлечении их к ответственности", - заявил президент РК.

 
 

Токаев: разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня

21.01.2022, 14:02 104376
Токаев: разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ – В Казахстане разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня - у половины населения доходы не превышают 50 тысяч тенге, заявил на встрече с бизнесменами президент Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Международные эксперты утверждают, что всего 162 человека в Казахстане владеют половиной состояния. В то время как у половины населения доходы не превышают 50 тысяч тенге. Это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять", - подчеркнул глава государства. 

 
По его словам, уменьшение доходов населения - серьезная угроза национальной безопасности.
 

Такое расслоение и неравенство опасны. На фоне коррупции разница в доходах сыграла роль зажженной спички у пороховой бочки. Этим и воспользовались террористы, боевики и стоявшие за ними люди", - заявил президент. 

 

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