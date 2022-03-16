В Jusan Bank назначен новый председатель правления

НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Совет директоров АО "First Heartland Jusan Bank" назначил нового председателя правления, им стал Нурдаулет Айдосов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нурдаулет Айдосов имеет большой профессиональный опыт работы на руководящих должностях как в международных, так и в отечественных финансовых компаниях", - отметил председатель совета директоров Шигео Катсу.

Нурдаулет Айдосов сменил на этом посту Айбека Кайыпа, руководившего банком с 2019 года.

Айбек Кайып обратился к совету директоров с просьбой освободить его от текущей управленческой деятельности и перевести на другую позицию, требующую меньшего вовлечения, в связи с намерением продолжить дальнейшее профессиональное развитие, и совет принял его заявление", - прокомментировал Шигео Катсу.

Ранее Нурдаулет Айдосов возглавлял направление Jusan Private Banking и инвестиционное подразделение группы Jusan Invest, где он успешно внедрил уникальные финансовые продукты и онлайн-решения, тем самым выведя группу на лидирующие позиции на рынке инвестиционных услуг в короткие сроки. За значительный вклад в развитие финансового сектора был отмечен общественным орденом "Заслуженный финансист" от Ассоциации финансистов Республики Казахстан. Его профессиональные компетенции охватывают сферы банковского, инвестиционного и кастодиального управления.

По итогам 2021 года Jusan Bank вошел в топ-5 по объему активов в банковском секторе Казахстана. В результате интеграции с "АТФБанком" по итогам прошлого года активы банка выросли на 59% и составили 2,6 трлн тенге. По состоянию на 1 января 2022 года ссудный портфель составил 1,06 трлн тенге (рыночная доля - 5,3% при годовом приросте +38%), а портфель вкладов превысил 1,48 трлн тенге (рыночная доля - 5,7%, при годовом приросте +59,7%). Среди двух десятков БВУ по объемам кредитного и депозитного портфелей Jusan Bank занимает шестую позицию.

Финансовая устойчивость Jusan Bank подтверждена международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service, присвоившим банку летом 2021 года долгосрочный рейтинг по депозитам в национальной и иностранной валюте на уровне B1 с прогнозом "стабильный".