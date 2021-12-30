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Как смогут подрабатывать казахстанские чиновники в нерабочее время, рассказали в Агентстве по делам госслужбы

29.12.2021, 14:48 2521
Как смогут подрабатывать казахстанские чиновники в нерабочее время, рассказали в Агентстве по делам госслужбы
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Глава агентства по делам госслужбы Казахстана Анар Жаилганова рассказала, как смогут подрабатывать казахстанские чиновники в свободное от работы время, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сейчас в законодательстве такой поправки нет. Но в будущем она будет предусмотрена", - сообщила Жаилганова на брифинге в СЦК. 

 
По ее мнению, подработка, например, частный извоз, поможет чиновникам заработать деньги на содержание своей семьи. 
 
Как сообщает телеканал "Настоящее время", в среднем работник госаппарата в Казахстане зарабатывает лишь около 180 тысяч тенге (примерно 400 долларов). Неплохой доход лишь у крупных чинов. так, глава региона, к примеру, получает около 2 миллионов тенге (4,5 тыс. долларов). При этом чиновники параллельно с основной работой могут преподавать, заниматься научной и творческой деятельностью: это не запрещено законом. 
 
В агентстве отметили, что под эти категории не попадают госслужащие, обладающие уникальными навыками и знаниями, а также свободным временем. 
 

Так, врач, работающий на госслужбе, может в свободное от работы время заниматься лечебной практикой по найму в медицинских организациях, успешные спортсмены - передавать свой опыт подрастающему поколению, сертифицированные юристы - проводить экспертизы договоров или контрактов, вождением транспорта, а также иными видами работ по найму", - отметили в ведомстве. 

 
Однако неоднозначная инициатива вызвала критику у юристов. 
 
Так, президент палаты юридических консультантов Жангельды Сулейманов замечает, что поправки идут вразрез с действующим законодательством. 
 

Постоянный доход в нерабочее время можно получить двумя законными способами: по трудовому договору и как предприниматель. Больше нет комбинаций. Если чиновник будет таксовать сам, то он уже предприниматель и обязан встать на учет в налоговые органы", - подчеркнул Сулейманов. 


 

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Атамекен ставит под сомнения законность писем от КГД предпринимателям

22.12.2021, 18:02 13371
Атамекен ставит под сомнения законность писем от КГД предпринимателям
Фото: qamshy.kz
НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - Казахстанские предприниматели получают копии писем Комитета государственных доходов министерства финансов о том, что количество пробитых чеков не соответствует количеству людей, прошедших через Ashyq. В НПП "Атамекен" законность писем поставли под сомнения и посоветовали не предпринимать никаких действий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили пресс-службе Национальной палаты предпринимателей, 21 декабря, после первой жалобы из Костанайской области Нацпалата провела переговоры с двумя министерствами - цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, финансов и проверила законность разосланных КГД писем.
 

Юристы "Атамекена" убедились, что письма не имеют законную силу и не должны были рассылаться предпринимателям. Сейчас из-за сложившейся ситуации предприниматели находятся в растерянности. Дело в том, что письмо не является уведомлением или извещением. Бизнес может игнорировать полученные письма, они не имеют обязательной нормативной основы, так как налоговый контроль осуществляется в форме налоговой проверки или иных формах госконтроля", - сообщил заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" Олжас Ордабаев.

 
Более того, Национальная палата предпринимателей готовит официальное обращение в Генеральную прокуратуру, где просит разобраться в правомерности действий КГД.
 

Проект Ashyq - это инструмент мониторинга и помощь предпринимателям не допускать в свои заведения посетителей с "красным" и "желтым" статусами, чтобы обезопасить гостей и продолжить работу в период ограничений. Никаких иных функций нет. Применение Ashyq как инструмента выявления нарушений контрольно-кассовой дисциплины недопустимо, так как данная система не дает прозрачной картины вменения нарушений и не предназначена для такой цели", - отметил зампред НПП.

 
Он добавил, что Национальная палата озвучит проблему сегодня, 22 декабря на заседании межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции.
 

Алматинская парковочная компания продала госдолю за 5 млн тенге на аукционе

21.12.2021, 15:38 21156
Алматинская парковочная компания продала госдолю за 5 млн тенге на аукционе
АЛМАТЫ. 21 ДЕКАБРЯ - Алматинская парковочная компания Alanparking продала на аукционе 30%-ную госдолю за 5 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Учредители компании - АО "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы", чью 30%-ную долю в компании продали за цену в 24 раза ниже первоначальной, установленной на уровне 122,37 млн тенге, и ТОО RR2 с 70%-ной долей.
 
Компания была создана в 2016 году и являлась частью проекта единой автоматизированной системы платных парковок Aparking. 
 

Всего в проекте задействованы три компании: ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" - оператор платных тротуарных парковок, ТОО AlanParking - оператор платных площадочных парковок, ТОО "RR2" - компания, оказывающая ИТ поддержку операторам платных парковок. СПК "Алматы" будучи долгосрочным арендатором земельных участков по договору о совместной деятельности передала их в пользование ТОО "Alanparking", ТОО "RR2", в свою очередь, инвестировало свои средства непосредственно в деятельность компании. В 2017 году 12 земельных участков были переданы ТОО Alanparking на 10 лет, в конце 2019 года - ещё два участка, на срок до одного года. Таким образом, сроки действия договоров по этим двум участкам истекли в 2020 году. Парковки ТОО Alanparking расположены около бизнес-центра "Нурлы тау", а также возле вещевых рынков на Северном кольце. Всего в ведении компании на сегодня находится 12 земельных участков", - сообщает kapital.kz.

 
30% уставного капитала были проданы через сайт gosreestr.kz
 

Freedom Holding Corp. заключил соглашение по приобретению MKM Partners

04.12.2021, 13:51 175053
АЛМАТЫ. 4 ДЕКАБРЯ - Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) заключил соглашение по приобретению MKM Partners, LLC, согласно которому холдинг выкупит доли участников MKM Partners наличными и обыкновенными акциями FRHC, сообщили в пресс-службе Freedom Holding Corp., передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Завершение сделки зависит от определенных условий, включая одобрение со стороны FINRA, отметили в пресс-службе холдинга. 
 

MKM Partners - это респектабельная фирма в сфере торговли обыкновенными акциями, совершения сделок и проведения исследований. Благодаря крупнейшей в США команде дистрибуции и группе выдающихся стратегов и аналитиков MKM еще больше усилит международную команду Freedom Holding Corp. и расширит нашу деятельность по достижению роста в США", - сказал СЕО Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

 
После завершения сделки MKM возглавят Роберт Вотзяк (в качестве первого руководителя) и Сагар Шет, нынешний президент компании MKM Partners. 
 

Мы видим, насколько близко совпадают бизнес-траектории MKM Partners и Freedom, что обеспечит новые возможности для роста. Мы ожидаем, что интеграция компаний пройдет гладко, учитывая, что менеджмент и сотрудники MKM Partners остаются на своих местах. Freedom Holding Corp. - это динамичная история успеха, которая обеспечит потрясающие возможности для расширения команды MKM Partners", - отметил соруководитель MKM Partners Стивен Мессина.

 
Freedom Holding Corp. - это холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании Freedom Finance. Компания является профессиональным участником Казахстанской фондовой биржи (KASE), Astana International Exchange (AIX), Московской биржи (MOEX), Санкт-Петербургской биржи (SPB), Республиканской фондовой биржи "Тошкент" (UZSE) и Украинской биржи. Головной офис компании находится в городе Алматы, Казахстан, а ее административные офисы - в России и США. Компания имеет филиалы в Казахстане, России, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Германии, на Кипре, Великобритании, на Украине, в США. На сегодняшний день простые акции холдинга торгуются на Nasdaq Capital Market, Казахстанской фондовой бирже, Санкт-Петербургской бирже и Украинской бирже. 
 
MKM Partners базируется в городе Стамфорд и специализируется на трейдинге, анализе, сделках, деривативах, событийном и рисковом арбитраже, собственных исследованиях, рынках капитала, корпоративном доступе, высокой доходности/кредитовании и оценке корпоративной устойчивости. Это одна из крупнейших трейдинговых фирм в США, занимающая лидирующие позиции в исследованиях рынка ценных бумаг.
 

Полицейских и чиновников накажут за необоснованные штрафы в отношении предпринимателей

27.11.2021, 13:27 289317
Полицейских и чиновников накажут за необоснованные штрафы в отношении предпринимателей
Фото: news.ivest.kz
НУР-СУЛТАН. 27 НОЯБРЯ - Генеральная прокуратура прекратила свыше 14 тыс. незаконных административных дел, возбужденных в отношении предпринимателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили на сайте ведомства, предпринимателей штрафовали за торговлю в не предназначенных для этого местах. 
 
Но, как отметили в Генпрокуратуре, ответственность по этой статье должна наступать лишь тогда, когда для торговли определены специальные места. Их определяют областные, городские и районные акиматы. 
 
Однако во многих регионах таких мест не было, но людям выписывали штрафы от 12 до 27 тыс. тенге.
 

К примеру, в Жезказгане (Карагандинская область) места для торговли определены не были, несмотря на это, предприниматели привлекались к ответственности. По мерам прокуратуры прекращено 38 дел, в городе определены места торговли. Аналогично в другом регионе страны - в Зерендинском районе Акмолинской области по акту прокурора определены торговые места (ранее таких не было), отменено 26 незаконных постановлений о привлечении", - сообщили в ведомстве. 

 
Всего Генпрокуратурой прекращены свыше 14 тыс. незаконных административных дел. Решениями акиматов во всех регионах страны уже определено 4126 торговых мест. 
 
За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 113 лиц - 87 полицейских и 26 сотрудников акиматов.
 
По инициативе Генеральной прокуратуры Министерство торговли и интеграции взяло этот вопрос на контроль.
 

В Акмолинской области прошел форум предпринимателей

27.11.2021, 13:01 291585
Фото: УВП Акмолинской области
НУР-СУЛТАН. 27 НОЯБРЯ - В Зерендинском районе Акмолинской области состоялся форум предпринимателей, посвященный 30-летию Независимости страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Организаторами мероприятия выступил акимат района при поддержке Палаты предпринимателей Акмолинской области, передает управление внутренней политики.
 
Как отметили в региональной Палате предпринимателей, в фойе местного Дома культуры была развернута целая экспозиция. Свои изделия и работы представили порядка 20 участников проекта "Бастау Бизнес". В числе участников - Айбар Балтабеков, прошедший обучение по проекту в 2019 году. Сегодня он уже успешный предприниматель, занимается изготовлением сувенирных изделий, выполняет и более сложные заказы. 
 

Проект дал мне многое, самое главное, заставил поверить в свои силы, что я смогу и преодолею трудности, которые стоят на пути каждого начинающего предпринимателя", - поделился выпускник проекта.

 
Участников форума приветствовал аким Зерендинского района Асен Жаксылыков.
 

Специализации Зерендинского района - прежде всего промышленность и сельское хозяйство, поэтому нам необходимо заняться развитием глубокой переработки, туризмом и обеспечением продовольственного пояса города Кокшетау и столицы, что в перспективе принесет региону большую выгоду. Обладая богатейшими сырьевыми, промышленными, природными и транспортными ресурсами Зерендинский район имеет все шансы стать бизнес-гигантом", - сказал руководитель региона.

 
Работа форума продолжилась "Часом инвестора". Участники встречи - потенциальные инвесторы и предприниматели с инвестиционной инициативой - презентовали свои проекты, планы развития, а также озвучили проблемные вопросы при реализации своих проектов. 
 

Хотелось бы подчеркнуть, что Форум предпринимателей на районном уровне в Акмолинской области проводится впервые. Сегодняшнее мероприятие играет важную роль в создании благоприятного климата для развития предпринимательской активности в регионе. При этом, немалое значение отведено и малому бизнесу. За последние 5 лет Палатой предпринимателей по программе "Бастау Бизнес" обучено более 9900 акмолинцев, в их числе 865 жителей Зерендинского района. В текущем году обучение по проекту прошли 109 зерендинцев, из них 55 получили гранты и профинансировались по государственным льготным программам", - отметил директор РПП Ерканат Мусылманбек.

 
Работу панельной сессии продолжили бизнес-тренинг с участием известных тренеров и бизнес-коучей. 
 
Мероприятие по традиции завершилось награждением лучших предпринимателей региона. По итогам года премией "Бизнес-признание" Аруана" среди женщин-предпринимателей решением Совета деловых женщин НПП "Атамекен" отмечена индивидуальный предприниматель Зерендинского района Айшат Яндиева.
 

Предприниматели Алматы смогут работать с меньшими ограничениями в "желтой" зоне с помощью Ashyq

04.11.2021, 16:38 394320
Предприниматели Алматы смогут работать с меньшими ограничениями в "желтой" зоне с помощью Ashyq
АЛМАТЫ. 4 НОЯБРЯ - В Алматы вступили в силу ограничения, предусмотренные для "желтой" зоны. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций заместитель директора Палаты предпринимателей города Алматы Салтанат Лесбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Благодаря улучшению эпидобстановки предприниматели Алматы смогут работать с меньшими ограничениями. По информации Салтанат Лесбаевой, в городе действуют следующие ограничения:
 
- объекты общественного питания по типу ресторана, кафе и кофейни при заполняемости до 50%, не более 60 мест; фуд-корты при заполняемости до 20%, но не более 30 мест; банкетные залы для проведения поминок при заполняемости не более 30% и при обеспечении площади не менее 4 квадратных метров на одного человека, но не более 50 человек - по сравнению с "красной" зоной заполняемость увеличена до 10 человек;
 
- проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) и ночные клубы - при заполняемости до 50%, не более 70 мест - по сравнению с "красной" зоной заполняемость увеличена до 20 человек;
 
- театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии - заполняемость увеличена от 30% - до 40%;
 
- межобластные нерегулярные (туристические) перевозки, городские нерегулярные (туристические) перевозки - количество пассажиров увеличено с 15 до 25 человек;
 
- бильярдные, компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (допускаются только лица, достигшие 12 лет и старше), боулинг, караоке, лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, детские развлекательные центры (крытые) площадью до 1000 квадратных метров включительно, букмекерские конторы - заполняемость в процентном соотношении увеличена до 50%, а количество человек - до 50;
 
- детские развлекательные центры (крытые) площадью свыше 1000 квадратных метров могут теперь принять до 100 человек;
 
- конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей при заполняемости до 50%, но не более 70 мест, то есть на 20 мест больше, чем в "красной" зоне;
 
- выставки - заполняемость увеличена с 200 до 300 человек;
 
- марафоны (на открытом воздухе) - посещаемость увеличена с 500 до 800 человек;
 
- спортивные мероприятия со зрителями - при заполняемости не более 70%, на 20% больше, чем в "красной" зоне;
 
- религиозные объекты (проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях) - заполняемость увеличили на 10%, то есть до 30%.
 
В ходе пресс-конференции Салтанат Лесбаева призвала бизнес-сообщество мегаполиса организовывать свою деятельность в соответствии с Постановлением. Кроме того, очень важным является ответственное отношение к работе в рамках проекта Ashyq.
 
По данным спикера, в Алматы насчитываются 23 214 участников проекта, за несколько месяцев их количество увеличилось в 13 раз. Наибольшая популярность Ashyq наблюдается среди объектов общественного питания, салонов красоты, парикмахерских, рынков, ТРЦ, объектов образования.
 
В настоящее время в Алматы Лидерами проекта являются 479 объектов. За весь период 3044 участника исключены из проекта за нулевые чекины по результатам двухнедельной выгрузки.
 
В завершение Лесбаева призвала как жителей Алматы, так и предпринимателей ответственно подходить к проекту Ashyq, так как благодаря ему предпринимателям разрешено работать в менее строгих карантинных условиях. Она также призвала представителей бизнес-сообщества поддержать массовую прививочную кампанию, чтобы поскорее вернуться к привычному образу жизни и работы. Спикер напомнила о необходимости всем на рабочих местах соблюдать масочный режим.
 
 

Собственный капитал казахстанских банков за год вырос на 14%

03.11.2021, 09:03 316452
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Банковский сектор РК располагает значительным объемом собственных средств: собственный капитал казахстанских банков за год вырос на 14%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Последствия пандемии расшатывают экономику РК и всего мира второй год подряд. Несмотря на это, финансовый рынок страны, в том числе банковский сектор, демонстрирует устойчивость. Ситуация в банковской сфере Казахстана остается стабильной и характеризуется ростом всех основных финансовых показателей, сообщают аналитики Ranking.kz.
 
По данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), активы БВУ РК увеличились на 18,9% за год и к 1 октября текущего года составили 35,6 трлн тенге. Увеличение произошло в основном за счет роста ссудного портфеля - плюс 18,2% за год.
 
Также, по сообщению АРРФР, на текущий момент банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющий порядка 12,2 трлн тенге, или 34,2% от совокупных активов. Такой объем высоколиквидных активов позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном размере без ощутимых проблем.
 
Помимо этого, БВУ РК имеют достаточный запас собственного капитала, что также отражает финансовую стабильность и способность ответить по своим обязательствам. Так, к 1 октября регуляторный собственный капитал банков составил 5,2 трлн тенге - на 13,7% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. В свою очередь, коэффициенты достаточности капитала также демонстрируют устойчивый рост из года в год. Коэффициент достаточности основного капитала (k1) достиг 20,3%, в то время как пять лет назад показатель составлял всего 13,4%. Коэффициент достаточности собственного капитала (k2) достиг 25,0%, против 16,5% пять лет назад. Текущие показатели существенно превышают установленные законодательством нормативы.
 
В целом достаточность собственного капитала и объем высоколиквидных активов являются ключевыми индикаторами способности банков принимать качественные кредитные решения. Рост собственного капитала оказывает значительное влияние на финансовую устойчивость БВУ РК и, соответственно, на рост кредитования экономики.
 
По данным АРРФР, совокупный объем кредитования банками экономики РК по состоянию на 1 октября текущего года составил 17 трлн тенге, увеличившись на 18,3% за год. Рост в рассматриваемом периоде является максимальным за последние десять лет.
 
Рост кредитования, по данным агентства, в основном связан с ускорением темпов роста экономики (до 3,4% по итогам девяти месяцев 2021 года, в сравнении с 3,0% роста за восемь месяцев 2021 года) и активной выдачей кредитов в рамках государственных программ. Так, за сентябрь 2021 года в рамках программ "Экономика простых вещей", "Льготное кредитование" и "ДКБ-2025" было выдано кредитов на 399,6 млрд тенге, или 42,8% всех кредитов юридическим лицам, выданных за сентябрь 2021 года. Для сравнения: месяцем ранее объем кредитов, выданных в рамках госпрограмм, составил 190,2 млрд тенге.
 
Аналитики отмечают, что на фоне существенного роста кредитования экономики качество выданных кредитов с каждым годом улучшается. Особенно выделяются рекордные значения текущего года. Так, по сведениям АРРФР, к концу сентября 2021 года доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила всего 4,3% (или 775,1 млрд тенге), уменьшившись за месяц на 30,3 млрд, или на 3,8%. Это в разы меньше, чем установленный регулятором норматив в 10%.
 
Устойчивость и стабильность банковского сектора РК подтверждается и международными рейтинговыми агентствами.
 
Так, агентство Moody's Investors Service в конце апреля этого года улучшило прогноз по банковской системе Казахстана с "негативного" до "стабильного". Кроме того, директор группы "Финансовые институты" S&P Global Ratings Ирина Велиева во время ежегодной конференции отметила, что операционная эффективность банков в Казахстане, как правило, выше, чем в странах ЕС. Казахстанские банки отличаются способностью генерировать прибыль и более высоким уровнем процентной маржи даже в сравнении с банками на зрелых развитых рынках.
 
В международном рейтинговом агентстве отметили: общий уровень операционной эффективности остается довольно хорошим, что также в перспективе должно улучшить кредитное качество. Кроме того, прогнозируют, что в ближайшее время уровень риска БВУ РК будет снижаться. Этому будут способствовать два основных фактора. Первый - более низкий уровень отчислений в резервы, которому предшествует улучшение качества активов. Второй фактор связан с завершением этапа "расчистки" банковского сектора, что поможет банкам РК нормально функционировать.
 

Мобильное приложение "E-Salyq Business" для предпринимателей презентовал комитет госдоходов

01.11.2021, 15:13 285007
Мобильное приложение "E-Salyq Business" для предпринимателей презентовал комитет госдоходов
Фото: пресс-служба КГД
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Комитет государственных доходов сегодня представил мобильное приложение "E-Salyq Business" для предпринимателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Приложение освободит предпринимателей, его применяющих, от расчета налогов и социальных платежей, поскольку приложение само будет производить авторасчет налогов и соцплатежей на основании доходов, определенных по чекам, сформированным предпринимателем в приложении, взамен чеков ККМ, которую теперь предприниматель, использующий такое мобильное приложение, вправе не применять. 

 
Кроме того, предприниматель, применяющий новый режим налогообложения, будет освобожден от представления налоговой отчетности", - говорится в пресс-релизе ведомства.
 
По мнению разработчиков, предпринимателей также интересует сервис выдачи чеков. 
 

Этот сервис позволит определенной части предпринимателей отказаться от применения ККМ (контрольно-кассовой машины, Прим. KAZAKHSTAN TODAY) Применение сервиса, как и самого приложения, является бесплатным. Сервис позволяет сформировать чек, направить его, например, получателю услуги с использованием мессенджеров или электронной почты. Чек можно сформировать на авансовую оплату, в уплату за прошлые периоды. Сервис по чекам в рамках пилота доступен как тем ИП, которые применяют режим патента, так и тем, кто применяет СНР на основе упрощенной декларации".

 
Приложение также формирует справки по подтверждению регистрации ИП, по полученным им доходам, в нем разработан сервис выбора и смены налоговых режимов.
 

Следующее новшество, которое предоставит предпринимателям, применяющим уже режим упрощенной декларации, возможность упростить процесс исчисления обязательств, заполнения декларации - это модуль наемных работников. Предприниматель самостоятельно указывает данные, необходимые для расчета обязательств, как за самого предпринимателя, так и за его работников, а также физических лиц, кому предприниматель выплачивает доходы (дату приема на работу, размер заработной платы, наличие права на льготы, статус - работник, физическое лицо по договору ГПХ). На основании этих данных приложение определит обязательства, которые надо уплачивать ежемесячно и заполнит их, при необходимости, в соответствующих разделах упрощенной декларации".

 
В ведомстве подчеркнули, что сейчас идут доработки в части расчета налогов и социальных платежей по предложениям и уточнениям, полученным в ходе обсуждения, в том числе с предпринимателями. Тестируются сервисы их уплаты и погашения задолженности в модуле "Налоговый кошелек", доработанные также по замечаниям и предложениям. Также тестируются сервисы передачи данных о пользователях мобильного приложение в Кабинет налогоплательщика и в ИНИС, что позволит получить в мобильное приложение точечно по таким предпринимателям уведомления, формируемые в Инис и (или) размещаемые в кабинете налогоплательщика.
 
По окончании тестирования будет проведено обновление соответствующих сервисов мобильного приложения.
 
На первоначальном этапе приложение будет доступно со всем функционалом для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе патента и упрощенной декларации. Для предпринимателей, применяющих другие режимы, функционал будет доступен в ограниченном объеме. В 2022 году будет доработан функционал по представлению расчета единого земельного налога.
 
Предполагается, что до конца года к приложению смогут подключиться порядка 100 тыс. индивидуальных предпринимателей. 
 

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