Куантыров провел встречу с руководителями крупных американских компаний   

Глава Миннацэкономики пригласил американских инвесторов принять участие в Астанинском международном форуме, который состоится 8-9 июня текущего года

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Вашингтон. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров принял участие в работе ежегодного круглого стола с членами казахстанско-американского делового совета (USKBZC), сообщает - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров принял участие в работе ежегодного круглого стола с членами казахстанско-американского делового совета (USKBZC), сообщает пресс-служба ведомства.





В мероприятии участвовали главы крупных американских компаний - Chevron, Boeing, Citi, Pfizer и другими во главе со старшим вице-президентом Торговой палаты США Хуш Чокси, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.





Куантыров отметил, что сотрудничество Казахстана со многими крупными американскими компаниями длится три десятилетия и с каждым годом их количество только растет.





Товарооборот между РК и США в 2022 году превысил допандемийный уровень и составил 3,1 млрд долларов США, что на 37% больше, чем в предыдущем году. Экспорт товаров из Казахстана вырос на 32% и составил 1,2 млрд долларов, при этом импорт американских товаров увеличился на 40% и составил 1,9 млрд долларов", - сообщил министр.





В результате экономических реформ, проводимых правительством РК по созданию благоприятного инвестиционного климата, количество американских инвестиций и компаний в Казахстане увеличилось на 9% за год", - сказал глава Миннацэкономики.





МНЭ РК





Также он рассказал о проводимой в стране налогово-бюджетной политике, реформах по улучшению бизнес-климата, а также пригласил американских инвесторов принять участие в Астанинском международном форуме, который состоится 8-9 июня текущего года. В это время ожидается прибытие торговой миссии США в Казахстан.





Куантыров также провел встречу с главой глобального блока правительств и государственного сектора Citigroup Джули Монако. Собеседники обсудили основные вызовы и угрозы развития мировой экономики, актуальные тренды на финансовом рынке, а также проблемы банковского сектора. Госпожа Монако представила информацию по последним финансовым показателям банка, а также рассказала о дальнейшей стратегии его развития.





МНЭ РК





По итогам встречи Джули Монако выразила заинтересованность в участии в международном форуме в Астане и продолжении сотрудничества с правительством Казахстана.



