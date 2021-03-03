Председатель ЕЭК встретился с казахстанскими предпринимателями

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - Председатель правления НПП РК "Атамекен" Аблай Мырзахметов и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович встретились с казахстанским бизнес-сообществом, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", в ходе встречи поднимались острые вопросы для Казахстана и Евразийского экономического союза. Это проблемы цементной отрасли, транзитные конфликты между странами (торговля санкционными товарами), применение мер защиты внутреннего рынка.

Михаил Мясникович, как отметил глава НПП, - первый председатель ЕЭК, который встретился с казахстанскими предпринимателями. На заре становления Союза со стороны бизнесменов было много критики, споров и вопросов в части таможенного регулирования, транзита, сейчас стоят вопросы общего рынка.

Сейчас мы видим, что в целом у бизнеса есть понимание, что Союз состоялся и это надолго. Понятно, что страны планировали получить выгоду от такого большого рынка, на это рассчитывали и предприниматели Казахстана. Многие вопросы решены, но бизнесу всегда хочется эффективно, оперативно решать свои проблемы и мы тесно сотрудничаем с Комиссией в этом направлении. У Нацпалаты налажен постоянный контакт с министерствами, органами Союза", - отметил Аблай Мырзахметов.

За 2020 год объем товарооборота Казахстана с ЕАЭС составил 19.7 млрд долларов, сократившись, по сравнению с 2019 годом на 9%. Экспорт за аналогичный период упал на 14%, при этом в сравнении с 2014 годом наблюдается сокращение на 23%.

Снижение наблюдается во всех странах-участницах Союза. По мнению Михаила Мясниковича, недостатки в падении объемов ВВП и жизненного уровня связаны с несколькими факторами: пандемия, снижение цен на нефть и невысокая производительность труда.

Мы в течение 6 лет развивались не очень активно и остановились на уровне 27 тыс. долларов на душу населения, и движения нет. Возникает вопрос, исчерпали ли мы возможности в рамках ЕАЭС или нужны новые точки роста? Безусловно, в наших странах недостаточно высокая производительность труда. Она невысокая не потому, что люди плохо работают. Требуются новые производства и необходима диверсификация экономик", - сказал глава ЕЭК.

Необходимо стратегическое планирование и рыночная конъюнктура, которые закреплялись бы правительственными документами.

В ходе выступления Михаил Мясникович отметил, что на сегодняшний момент комиссии удалось решить вопрос доступа стран Союза к закупочным площадкам друг друга. Предпосылкой стала разработка и утверждение правил определения страны происхождения товаров для целей госзакупок. К сведению, объем рынка госзакупок стран Союза составляет 152 млрд долларов.

Это огромные средства, и, безусловно, представители бизнес-сообщества могут свободно заходить на площадку госзакупок всех стран и участвовать в конкурсных закупках. Надеемся, что производители Казахстана зарегистрируют товары в реестре и примут участие в закупках стран, особенно России. На сегодня 126 млрд долларов - госзакупки Российской Федерации, и вы знаете, что были постановления, которые не допускали на рынок производителей из других стран. И благодаря усилиям комиссии, все производители имеют равные условия на рынке госзакупок", - сказал Михаил Мясникович.

В то же время председатель комиссии подчеркнул, что знает о претензиях предпринимателей всех стран Союза к работе комиссии.

Да, не все проходит гладко. Стараемся в работе использовать меньше лозунгов по интеграции, надо решать практические вопросы, но почему сложно решать проблемы? Зачастую закрываются рынки стран под патриотическими лозунгами защиты суверенитета. Суверенитет - это конечно дело святое, все мы должны этим руководствоваться, все мы патриоты, но при этом нельзя исходить из того, чтобы мы были суверенно бедными. Это вызывает обратную реакцию у партнеров по Союзу, которые вводят контрмеры, хотя есть и нарушения права, которые напрямую не связаны с суверенитетом", - подчеркнул он.

Глава коллегии ЕЭК напомнил, что комиссия готовит план действий по реализации Стратегии-2025, в рамках которой предполагается создание совместных евразийских компаний как производственного интеграционного ядра Союза.

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