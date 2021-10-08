Прекращено действие лицензии АТФБанка

НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка начало проведение надзорного стресс-тестирования банков второго уровня в пилотном режиме, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба финрегулятора, надзорное стресс-тестирование с участием ограниченного количества банков будет проведено в пилотном режиме в целях отработки методологии, статистических моделей, внутренних процедур агентства и процессов в банках, и продлится почти полгода - с 4 октября 2021 года по март 2022 года.

Надзорное стресс-тестирование как один из инструментов риск-ориентированного надзора позволит оценивать на регулярной основе достаточность капитала банков, с учетом возможных негативных сценариев развития экономики. Внедрение данного инструментария осуществляется в соответствии с Основными приоритетами надзорной политики банковского сектора на 2021 год и нацелено на повышение прозрачности и доверия к банковскому сектору через выстраивание комплексной модели оценки устойчивости финансового сектора", - сообщает пресс-служба ведомства.

За основу принята двухэтапная модель надзорного стресс-тестирования, применяемая ведущими финансовыми регуляторами в мире. В рамках первого этапа банки проводят расчеты стресс-тестов с использованием внутренних моделей в соответствии с инструкциями и сценариями регулятора - bottom-up (снизу - вверх). В рамках второго этапа агентство проводит top-down (сверху - вниз) стресс-тестирование на основе собственных моделей с использованием надзорной информации по каждому банку. Применение двухэтапного подхода позволит повысить точность стресс-теста путем учета индивидуальных особенностей бизнес моделей, стратегий и управленческих решений отдельных банков, пояснили в пресс-службе агентства.

Как сообщает финрегулятор, проведение полномасштабного надзорного стресс-тестирования по расширенному списку банков запланировано с 2022 года на ежегодной основе после доработки подходов и моделей по итогам пилотного проведения в 2021 году. Полноценное внедрение надзорного стресс-тестирования улучшит внутренние процессы управления рисками в банках, а также начиная с 2023 года позволит формировать требования по капиталу на уровне, достаточном для покрытия возможных убытков в случае реализации стрессовых сценариев развития экономики.



