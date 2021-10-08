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Прекращено действие лицензии АТФБанка

07.10.2021, 19:23 10450
АЛМАТЫ. 7 ОКТЯБРЯ - АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank") сообщило о прекращении действия лицензии банка на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В соответствии с приказом первого заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка "О прекращении действия лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной АО "АТФБанк" (Дочерний банк АО "First Heartland Jusan Bank")" от 5 октября 2021 года прекращено действие лицензии АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank") на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в связи с добровольным возвратом", - говорится в сообщении банка, опубликованном на сайте KASE.

 
Напомним, в начале сентября Jusan Bank и АТФБанк подписали передаточный акт. В рамках реорганизации АТФБанка в форме его присоединения к Jusan Bank подписанный сторонами передаточный акт стал юридическим оформлением передачи АТФБанком в Jusan Bank всего имущества, а также всех его прав и обязательств. 
 

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    В Казахстане началось надзорное стресс-тестирование банков второго уровня

    04.10.2021, 17:48 28702
    НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка начало проведение надзорного стресс-тестирования банков второго уровня в пилотном режиме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Как сообщает пресс-служба финрегулятора, надзорное стресс-тестирование с участием ограниченного количества банков будет проведено в пилотном режиме в целях отработки методологии, статистических моделей, внутренних процедур агентства и процессов в банках, и продлится почти полгода - с 4 октября 2021 года по март 2022 года.
     

    Надзорное стресс-тестирование как один из инструментов риск-ориентированного надзора позволит оценивать на регулярной основе достаточность капитала банков, с учетом возможных негативных сценариев развития экономики. Внедрение данного инструментария осуществляется в соответствии с Основными приоритетами надзорной политики банковского сектора на 2021 год и нацелено на повышение прозрачности и доверия к банковскому сектору через выстраивание комплексной модели оценки устойчивости финансового сектора", - сообщает пресс-служба ведомства.

     
    За основу принята двухэтапная модель надзорного стресс-тестирования, применяемая ведущими финансовыми регуляторами в мире. В рамках первого этапа банки проводят расчеты стресс-тестов с использованием внутренних моделей в соответствии с инструкциями и сценариями регулятора - bottom-up (снизу - вверх). В рамках второго этапа агентство проводит top-down (сверху - вниз) стресс-тестирование на основе собственных моделей с использованием надзорной информации по каждому банку. Применение двухэтапного подхода позволит повысить точность стресс-теста путем учета индивидуальных особенностей бизнес моделей, стратегий и управленческих решений отдельных банков, пояснили в пресс-службе агентства.
     
    Как сообщает финрегулятор, проведение полномасштабного надзорного стресс-тестирования по расширенному списку банков запланировано с 2022 года на ежегодной основе после доработки подходов и моделей по итогам пилотного проведения в 2021 году. Полноценное внедрение надзорного стресс-тестирования улучшит внутренние процессы управления рисками в банках, а также начиная с 2023 года позволит формировать требования по капиталу на уровне, достаточном для покрытия возможных убытков в случае реализации стрессовых сценариев развития экономики.

     

    Jusan Bank приобрел акции Kcell

    30.09.2021, 15:46 48601
    АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - Jusan Bank приобрел на казахстанской фондовой бирже (KASE) неконтрольный пакет акций сотового оператора Kcell, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    Приобретение акций ведущего казахстанского сотового оператора Kcell соответствует стратегии финансовой группы компаний Jusan, направленной на развитие высокотехнологичных платформ. Данное приобретение открывает новые перспективы в развитии экосистемы Jusan путем синергии мобильных и финансовых технологий для предоставления клиентам еще более широкого перечня уникальных цифровых сервисов и продуктов", - сообщил председатель правления банка Айбек Кайып.

     
    Ранее, в ноябре 2020 года,​ Jusan Bank в партнерстве с​ Tele2/Altel​ запустил проект​ первого в стране виртуального оператора сотовой связи Jusan Mobile.
     
     

    Акимат Алматы заключил 350 допсоглашений с МСБ на приостановление арендных платежей

    18.08.2021, 19:45 68473

    АЛМАТЫ. 18 АВГУСТА - Руководитель управления государственных активов Алматы Серик Ибраев в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций рассказал, как исполняется поручение президента о приостановлении для малого и среднего бизнеса начисления платы за аренду объектов недвижимости, находящейся в республиканской и коммунальной собственности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

    По итогам первого полугодия заключено 508 договоров имущественного найма. Поступления на 1 июля составляют 299,1 миллиона тенге при плане 405,6 миллиона тенге, или 73,7%.

    "Причиной недопоступления послужило внесение изменения в "Правила передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду)", в части неначисления арендных платежей в период с 20 июня 2020 года по 30 июня 2021 года для субъектов малого и среднего бизнеса", - объяснил Серик Ибраев.

    С 1 января по 30 июня управлением госактивов Алматы заключено 350 дополнительных соглашений с субъектами малого и среднего бизнеса на приостановление арендных платежей. При этом доходная часть поступлений сократилась с годового плана 792,11 миллиона тенге до 360,8 миллиона тенге.

    Ибраев подчеркнул, что касаемо возможного возврата приостановленной арендной платы меры принудительного взыскания к нанимателям госсобственности, заключившим допсоглашения к договорам аренды, применяться не будут.

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