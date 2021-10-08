В соответствии с приказом первого заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка "О прекращении действия лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной АО "АТФБанк" (Дочерний банк АО "First Heartland Jusan Bank")" от 5 октября 2021 года прекращено действие лицензии АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank") на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в связи с добровольным возвратом", - говорится в сообщении банка, опубликованном на сайте KASE.
Прекращено действие лицензии АТФБанка
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В Казахстане началось надзорное стресс-тестирование банков второго уровня
Надзорное стресс-тестирование как один из инструментов риск-ориентированного надзора позволит оценивать на регулярной основе достаточность капитала банков, с учетом возможных негативных сценариев развития экономики. Внедрение данного инструментария осуществляется в соответствии с Основными приоритетами надзорной политики банковского сектора на 2021 год и нацелено на повышение прозрачности и доверия к банковскому сектору через выстраивание комплексной модели оценки устойчивости финансового сектора", - сообщает пресс-служба ведомства.
Jusan Bank приобрел акции Kcell
Приобретение акций ведущего казахстанского сотового оператора Kcell соответствует стратегии финансовой группы компаний Jusan, направленной на развитие высокотехнологичных платформ. Данное приобретение открывает новые перспективы в развитии экосистемы Jusan путем синергии мобильных и финансовых технологий для предоставления клиентам еще более широкого перечня уникальных цифровых сервисов и продуктов", - сообщил председатель правления банка Айбек Кайып.
Акимат Алматы заключил 350 допсоглашений с МСБ на приостановление арендных платежей
АЛМАТЫ. 18 АВГУСТА - Руководитель управления государственных активов Алматы Серик Ибраев в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций рассказал, как исполняется поручение президента о приостановлении для малого и среднего бизнеса начисления платы за аренду объектов недвижимости, находящейся в республиканской и коммунальной собственности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По итогам первого полугодия заключено 508 договоров имущественного найма. Поступления на 1 июля составляют 299,1 миллиона тенге при плане 405,6 миллиона тенге, или 73,7%.
"Причиной недопоступления послужило внесение изменения в "Правила передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду)", в части неначисления арендных платежей в период с 20 июня 2020 года по 30 июня 2021 года для субъектов малого и среднего бизнеса", - объяснил Серик Ибраев.
С 1 января по 30 июня управлением госактивов Алматы заключено 350 дополнительных соглашений с субъектами малого и среднего бизнеса на приостановление арендных платежей. При этом доходная часть поступлений сократилась с годового плана 792,11 миллиона тенге до 360,8 миллиона тенге.
Ибраев подчеркнул, что касаемо возможного возврата приостановленной арендной платы меры принудительного взыскания к нанимателям госсобственности, заключившим допсоглашения к договорам аренды, применяться не будут.
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