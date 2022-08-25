Строить оптово-распределительные центры в Казахстане не будут - Минторговли

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НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Министерство торговли и интеграции РК отказалось от идеи строительства 24 оптово-распределительных центров. Идею в правительстве признали неэффективной, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Министерстве торговли и интеграции признали идею неэффективной тратой денег. Вместо строительства оптово-распределительных центров ведомство разработает информационную систему, которая объединит все сети, хранилища и торгующие объекты для сбора оперативной информации по наличию и ценам на основные виды продовольствия, что позволит принимать продуманные решения о необходимости ввода ограничений на вывоз, импорт основных видов продуктов", - сообщает НПП "Атамекен".
По данным палаты, проблему оптово-распределительных сетей поднял владелец группы компаний DALA-FRUIT Болатбек Нажиметдин в ходе Совета отечественных предпринимателей.
Вопрос ОРЦ благополучно закрыт, правительство посчитало проект неэффективным. Нас это радует, это наша победа, которая показывает, что присутствует диалог между профессионалами, общественниками и правительством, которое нас услышало. Если бы не было критики, аналитических справок и профессиональных оценок, этот проект реализовали бы, построили, центры остались бы пустым, не достигли бы своих целей, оставшись бременем у государства как неэффективный продукт", - сказал предприниматель.