В Алматы обсудили методы поддержки бизнес-сектора

Алматы. 12 марта. Kazakhstan Today - На площадке Палаты предпринимателей Алматы обсуждены вопросы о внедрении комплаенс служб в квазигосударственном и частном секторе, также о создании благоприятного инвестиционного климата, передает Kazakhstan Today.

На мероприятии приняли участие представители Палаты предпринимателей, филиала Академии государственного управления, Антикоррупционной службы и бинес-сообщества города.

В ходе встречи представители Антикоррупционной службы Алматы призвали бизнес-сообщество к заключению антикоррупционного соглашения, во избежание коррупционных рисков, как волокита, вымогательство взятки и других бюрократических нюансов.

Для этой задачи Агентством по противодействию коррупции успешно функционирует проект Антикоррупционное сопровождение инвесторов, который обеспечивает правовую защиту предпринимателей, оптимизацию бизнеса, качественное предоставления государственных услуг.

Основополагающие условия антикоррупционного сопровождения - это присоединение к соглашению, в котором инвестор обязуется вести честный бизнес. Зачастую владельцы бизнеса обращаются после того, как у них заканчиваются неформальные методы решения вопроса. Мы просим, чтобы бизнес работал по нашему соглашению изначально и оплачивал налоги полностью, без каких-либо неформальных платежей. Поэтому необходимо заложить в создание предпринимателей стремление реализовывать свою правовую защиту, отстаивать свои права", - подчеркнул первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Данияр Таумурат.

На сегодня Антикоррупционной службой Алматы заключено 40 соглашений с предпринимателями на общую сумму проектов более 200 миллиардов тенге. Защищены права 65 инвесторов и отечественных предпринимателей.

Еще одним важным направлением в защите и развитии бизнеса является внедрение антикоррупционного комплаенса в квазигосударственном и частном секторе.

Следует отметить, что на сегодня в мире основным инструментом обеспечения добропорядочности организаций является эффективная деятельность независимых служб комплаенса в рамках управления рисками и внутреннего контроля.

Выход отечественных предприятий на мировой рынок и заинтересованность иностранных компаний в заключении контрактов напрямую зависит от их доверия к компании и стране в частности. То есть, правильно построенный комплаенс контроль у компании говорит об осознанном подходе в построении бизнеса. Его цель состоит в противостоянии имеющихся как внутренних, так и внешних коррупционных рисков", - подытожил Данияр Таумурат.

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