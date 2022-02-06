В Алматы получили компенсации за ущерб свыше 200 предпринимателей

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АЛМАТЫ. 20 ЯНВАРЯ - В Алматы пострадавшие от погромов субъекты малого и среднего бизнеса будут освобождены от коммунальных платежей сроком на три месяца, сообщил на брифинге аким города Бактыжан Сагинтаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Акимат со своей стороны дополнительно окажет финансовую и не финансовую поддержку: освободим пострадавшие субъекты МСБ от коммунальных расходов на три месяца и от аренды по коммунальным объектам сроком на шесть месяцев", - заявил Сагинтаев.

По последним данным, в Алматы пострадало порядка 1 600 субъектов бизнеса на 67,4 млрд тенге. Из них 95,4% (1586) - субъекты МСБ, с суммой ущерба 42,9 млрд тенге. Правительственная комиссия утвердила механизм возмещения ущерба.

Предприниматели должны направить заявление с подтверждающими документами для рассмотрения через портал infokazakhstan.kz . Возмещение будет производиться по трем направлениям: недвижимость, движимое имущество, оборудование и товары. Для рассмотрения заявок по возмещению создается региональная комиссия под председательством моего заместителя. Работа будет вестись в тесном взаимодействии с НПП "Атамекен", профессиональными ассоциациями (палата независимых оценщиков, профсоюз по защите МСБ и др.)", - сообщил аким.

Он также подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры с частными арендодателями по льготам пострадавшему бизнесу.

В целом, большинство собственников поддержали наше обращение. Подтвердили готовность освободить пострадавших от уплаты аренды - ТЦ "Silk way", ТЦ "Пассаж", ТЦ "ЦУМ", ТЦ "Москва", - добавил Сагинтаев.

В числе прочих мер поддержки МСБ Сагинтаев назвал:

· Внедрение продукта кредитования до 10 млн тенге на пополнение оборотных средств под 2%, сроком до 12 месяцев, под залог и/или частичную гарантию СПК "Алматы".

· Внедрение отсрочки по погашению основного долга, а также освобождение от штрафов и пени до 180 дней перед Almaty Finance и МФО Almaty, по обращениям.

· Увеличение максимальных сроков кредитования на полгода, т.е. до 90 месяцев (с 7 лет до 7,5), снижение ставки по беззалоговому кредитованию с 12% до 9%.

Для оценки ущерба работает комиссия во главе с заместителем акима Ильясом Усеровым. В ее состав вошли депутаты маслихата, представители палаты предпринимателей, сотрудники полиции и ДЧС.

На ежедневной основе председатель комиссии проводит пресс-брифинг по вопросам восстановления имущества и компенсации ущерба, возникающие у населения и бизнеса.

Кроме того, на базе общественной приемной Open Almaty работает горячая линия: 13-08 с мобильных телефонов, городской номер - 338-33-88.