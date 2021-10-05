В Казахстане началось надзорное стресс-тестирование банков второго уровня

АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - Jusan Bank приобрел на казахстанской фондовой бирже (KASE) неконтрольный пакет акций сотового оператора Kcell, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Приобретение акций ведущего казахстанского сотового оператора Kcell соответствует стратегии финансовой группы компаний Jusan, направленной на развитие высокотехнологичных платформ. Данное приобретение открывает новые перспективы в развитии экосистемы Jusan путем синергии мобильных и финансовых технологий для предоставления клиентам еще более широкого перечня уникальных цифровых сервисов и продуктов", - сообщил председатель правления банка Айбек Кайып.
Ранее, в ноябре 2020 года, Jusan Bank в партнерстве с Tele2/Altel запустил проект первого в стране виртуального оператора сотовой связи Jusan Mobile.
АЛМАТЫ. 18 АВГУСТА - Руководитель управления государственных активов Алматы Серик Ибраев в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций рассказал, как исполняется поручение президента о приостановлении для малого и среднего бизнеса начисления платы за аренду объектов недвижимости, находящейся в республиканской и коммунальной собственности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По итогам первого полугодия заключено 508 договоров имущественного найма. Поступления на 1 июля составляют 299,1 миллиона тенге при плане 405,6 миллиона тенге, или 73,7%.
"Причиной недопоступления послужило внесение изменения в "Правила передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду)", в части неначисления арендных платежей в период с 20 июня 2020 года по 30 июня 2021 года для субъектов малого и среднего бизнеса", - объяснил Серик Ибраев.
С 1 января по 30 июня управлением госактивов Алматы заключено 350 дополнительных соглашений с субъектами малого и среднего бизнеса на приостановление арендных платежей. При этом доходная часть поступлений сократилась с годового плана 792,11 миллиона тенге до 360,8 миллиона тенге.
Ибраев подчеркнул, что касаемо возможного возврата приостановленной арендной платы меры принудительного взыскания к нанимателям госсобственности, заключившим допсоглашения к договорам аренды, применяться не будут.
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НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Решением совета директоров АО "Казахтелеком" от 1 июня текущего года Болат Ерекешев и Алмат Караманов избраны в состав правления, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Болат Ерекешев назначен главным техническим директором - генеральным директором дивизиона "Сеть", Алмат Караманов - главным директором по корпоративному сегменту - генеральным директором дивизиона по корпоративному бизнесу филиала АО "Казахтелеком", сообщает пресс-служба компании.
Болат Ерекешев окончил Ленинградский электротехнический институт связи. В разные годы был вице-президентом-главным техническим директором АО "Казахтелеком", генеральным директором Костанайской областной дирекции телекоммуникаций. С 2005 года занимал должность управляющего директора АО "Казахтелеком"-генерального директора объединения "Дальняя связь" (филиал АО "Казахтелеком").
Алмат Караманов в 2007 году окончил Казахстанский экономический университет имени Рыскулова (MBA), в 2014 году завершил международную программу MBA - "Общий и стратегический менеджмент" Университета Яна Каменского (Чехия) и учебу в Академии РФЦА (Россия).
С 2009 года занимал руководящие позиции в различных бизнес-структурах. В частности, отвечал за развитие региональной сети АО "Евразийский Банк", руководил направлением геологических изысканий водных ресурсов ТОО "Азат Групп", был управляющим директором-директором технического департамента АО "Estate Managment Company", являлся заместителем генерального директора - директором по производству "Дирекции Телеком-Комплект" (филиал АО "Казахтелеком"). С 2019 года занимал пост генерального директора "Сервисной фабрики" - филиала АО "Казахтелеком".
С учетом внесенных изменений правление АО "Казахтелеком" состоит из девяти человек: Куанышбек Есекеев, Марат Абдилдабеков, Батыр Маханбетажиев, Асхат Узбеков, Болат Ерекешев, Нурлан Мейрманов, Тимур Худайбердиев, Алмат Караманов и Игорь Погребицкий.