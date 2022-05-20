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В Казахстане назрела необходимость реформирования судебной системы - Токаев

19.05.2022, 19:22 4066
В Казахстане назрела необходимость реформирования судебной системы - Токаев
Фото: Pexels
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить открытое и справедливое правосудие при защите частной собственности и интересов бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Для этого, по его мнению, необходимо решить два вопроса. 
 

Первый вопрос - кадровый, поскольку без совершенствования принципов отбора судей все усилия в этом направлении по умолчанию будут малоэффективными. Сейчас в судебной системе работает более двух тысяч судей. С начала года судьями стали около 50 юристов-практиков не из судебной системы, пришедших из других сфер. Прогресс есть, но он недостаточен. Необходимо серьезно ускориться", - заявил глава государства. 

 
Второй важный аспект - принципы правосудия. По словам президента, гарантия судебной защиты частной собственности и интересов является базовым условием для развития экономики и привлечения инвестиций, а значит - обеспечения общего прогресса страны. 
 

В Казахстане признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность - это положение закреплено в Конституции. Однако зачастую на практике у нас в приоритете защита интересов отдельных государственных органов, которые иногда ошибочно понимают как интересы государства. С внедрением административной юстиции мы смогли переломить данную тенденцию, но работы еще много", - подчеркнул Токаев. 

 
Он подчеркнул, что в Казахстане назрела необходимость реформирования судебной системы. 
 

Мы слышим эти призывы от иностранных инвесторов, наших предпринимателей и сограждан. Поэтому в ближайшее время мною будут объявлены конкретные масштабные меры в данном направлении", - резюмировал президент. 

 

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Результаты проверок госаудита становятся основанием для уголовного преследования предпринимателей - Токаев

19.05.2022, 19:05 4566
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Результаты проверок госаудита становятся основанием для уголовного преследования предпринимателей-поставщиков. При этом система выстроена так, что предпринимателям невозможно ни обжаловать результаты госаудита, ни уйти от необоснованного уголовного преследования, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на сегодняшней встрече с представителями бизнес-сообщества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Следует внедрить механизм, который не позволит начать уголовное дело, пока не будут исчерпаны все возможности обжалования итогов госаудита в гражданском порядке", - заявил президент.

 
Он поручил Генеральной прокуратуре совместно с Национальной палатой предпринимателей и бизнес-омбудсменом в срочном порядке разработать механизмы разграничения сфер уголовной и гражданско-правовой ответственности. 
 
По словам президента, необходимо выстроить более эффективную систему выявления и реагирования на вышеуказанные факторы давления на бизнес.
 

Верховному суду следует периодически делать обзор уголовных дел в отношении предпринимателей. Предстоит наладить учет, систематизацию, анализ и выработку рекомендаций. При необходимости рекомендации должны оперативно оформляться в нормативно-правовые акты. К этой работе надо активно привлекать бизнес-сообщество. Система сдержек и противовесов плюс общественный контроль - вот формула успеха в этой реформе", - подчеркнул Токаев.

 
Он отметил, что каждый выявленный факт рейдерства или необоснованного давления со стороны правоохранительных органов должен быть на личном контроле генерального прокурора, причем все подобные дела требуется доводить до конца.
 

Токаев о защите бизнеса: необходимо снизить репрессивный характер деятельности контролирующих органов

19.05.2022, 18:52 4891
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Снизить репрессивный характер деятельности контролирующих органов предложил президент Касым-Жомарт Токаев сегодня на встрече с бизнесменами, озвучивая меры по защите бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам главы государства, за последние пять месяцев прокуроры защитили права около 100 тысяч предпринимателей - это почти столько же, сколько за весь 2021 год. 
 

Данные факты означают, что следственные органы настойчиво втягивают бизнес в орбиту уголовного преследования", - отметил президент. 

 
Он отметил, что любое зарегистрированное заявление сегодня автоматически означает возбуждение уголовного дела. 
 

Это парализует деятельность предпринимателя, останавливает инвестиции, бросает тень на деловую репутацию. Причем досудебное расследование может растянуться на долгие годы. Это не случайность, а система, работающая на интересы нечистых на руку сотрудников правоохранительных органов. Таких примеров немало", - подчеркнул глава государства.

 
Генеральной прокуратуре нужно обеспечить строжайший контроль за недопущением фактов незаконного проведения контрольно-надзорных, и особенно следственных, действий в отношении субъектов предпринимательства. Масштабной также является практика признания предпринимателей в качестве подозреваемых, тогда как на деле это лишь имущественные споры. 
 
Токаев поручил Генпрокуратуре рассмотреть подобные дела начиная с 2021 года, а также на постоянной основе проводить анализ дел на предмет обоснованности уголовного преследования предпринимателей. Информацию вносить в администрацию ежеквартально.
 

Правоохранительные органы должны направить усилия прежде всего на раскрытие фактов мошенничества, отмывание средств, незаконное обналичивание, строительство финансовых пирамид. Нужно решительно бороться с теневой экономикой", - заявил Токаев.  

 
Уголовные дела, рожденные в фантазиях сотрудников правоохранительных органов, должны быть прекращены Генеральной прокуратурой в срочном порядке, добавил президент. 
 
По его мнению, необходимо повысить ответственность руководителей силовых структур, сотрудники которых дискредитируют политику государства по созданию благоприятных условий для бизнеса.
 

Прошу Генеральную прокуратуру совместно с Верховным судом и правительством подготовить пакет конкретных поправок в законодательство", - резюмировал президент.

 

Токаев: в стране не должно быть никаких крыш и рейдерства

19.05.2022, 18:07 5321
Токаев: в стране не должно быть никаких крыш и рейдерства
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Продолжить политику формирования прозрачной экономики с честными правилами игры для всех пообещал президент Касым-Жомарт Токаев на начавшейся в Акорде встрече с казахстанскими бизнесменами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Я знаю, что сейчас имеются нарекания по работе правоохранительных органов - в ходе наведения порядка они могут, работая по старинке, так сказать, зацепить порядочный бизнес. Поэтому открыто заявляю: принцип «лес рубят - щепки летят» тут неприемлем. Если такие факты будут выявлены - по каждому случаю будут проведены специальные проверочные мероприятия, дана квалифицированная оценка", - заявил глава государства. 


Токаев напомнил о своей речи в послании 2019 года, в которой говорилось, что незаконное воспрепятствование работе бизнеса должно рассматриваться как преступление, направленное против интересов государства, сообщает telegram-канал Борт№1


Бороться надо с мошенниками, подчеркиваю - именно с мошенниками, аферистами. Но нельзя допустить, чтобы лекарство оказалось горше болезни», - подчеркнул президент. 


По мнению президента, в стране не должно быть никаких так называемых крыш и рейдерства.

Если бизнес готов работать честно, если он креативен, по-современному привлекателен, нужно поддержать его, помочь ему встроиться в новую модель национальной экономики», - добавил глава государства.


По словам Токаева, следует строго выдерживать баланс между интересами бизнеса и государства.

По итогам встречи президентом будут приняты конкретные решения.
 


 

Токаев: у турецких бизнесменов большие перспективы в Казахстане

11.05.2022, 15:25 15321
Токаев: у турецких бизнесменов большие перспективы в Казахстане
Фото: Акорда
АНКАРА. 11 МАЯ - Касым-Жомарт Токаев, выступая в Анкаре перед представителями турецкого бизнеса, заявил, что Турция - братская страна, важный стратегический партнер, а также один из крупнейших внешнеэкономических партнеров Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Объем прямых инвестиций из вашей страны за последние 16 лет составил более 4,2 млрд долларов. Турецкие инвестиции продолжали расти, несмотря на пандемию, когда мировые объемы иностранных инвестиций сокращались. Безусловно, нас радует это свидетельство высокого доверия турецких братьев к нашей стране. В 2021 году зафиксирован рекордный уровень прямых иностранных инвестиций из Турции, который достиг 680 млн долларов. Сейчас в Казахстане успешно работают порядка 4 тысяч компаний с турецким капиталом", - заявил на встрече глава Казахстана.

 
По словам президента, у турецких бизнесменов большие перспективы в Казахстане. 
 

С участием турецкого бизнеса в Казахстане уже реализован 61 крупный проект на сумму более 2 млрд долларов. Сегодня осуществляется 25 проектов на сумму более 2,5 млрд долларов. На стадии реализации - 54 перспективных проекта стоимостью более 1,3 млрд долларов. Таким образом, наше торгово-экономическое сотрудничество динамично развивается", - отметил президент.

 
Он также сообщил о глубокой модернизации национальной экономики в Казахстане.
 

Сегодня перед нами открываются новые горизонты сотрудничества. Это открывает перспективы не только для крупных турецких холдингов, компаний, но и для представителей малого и среднего бизнеса", - заявил Токаев. 


Напомним, в рамках визита в Турецкую Республику Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и ознакомился с крупными инвестпроектами турецких бизнесменов.
 

Токаев ознакомился с крупными инвестпроектами турецких бизнесменов

11.05.2022, 13:18 15951
Токаев ознакомился с крупными инвестпроектами турецких бизнесменов
Фото: Акорда
АНКАРА. 11 МАЯ - Второй день государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Турцию начался со знакомства с крупными инвестиционными проектами, которые реализуют турецкие бизнесмены в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О совместных проектах главе государства рассказал на специализированной выставке посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев, сообщает Акорда. 
 
Президенту были представлены проекты компаний Yildirim Group - по производству кальцинированной соды, Eczacibasi Holding - в геологоразведке, MFA Maske - по производству медицинских и респираторных масок, Iskefe Holding - по производству желатина, Tiryaki Holding - по производству агропромышленной продукции, YDA Group - по производству строительных материалов, медицинского оборудования и мебели, TAV Havalimanlari Holding - по строительству нового международного терминала аэропорта г. Алматы, Kayaturk Group - по строительству торгового центра, Koc Holding - по производству агропродукции, Atabay Kimya Sanayi Ve Ticaret AS - по производству фармацевтической продукции, Panelsan - по производству сэндвич-панелей, Isiklar - по выпуску бумажной продукции, Calik Holding - в геологоразведке и производстве агропродукции, Goknur Gida - по производству плодоовощной продукции.

 

Комиссия по возмещению ущерба от январских беспорядков в Алматы завершит работу в мае

03.05.2022, 15:02 23491
Комиссия по возмещению ущерба от январских беспорядков в Алматы завершит работу в мае
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
АЛМАТЫ. 3 МАЯ - В Алматы региональная комиссия по возмещению ущерба бизнесу, пострадавшему в результате январских событий, планирует завершить работу в мае, сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодняшний день комиссией одобрены 1499 заявок на общую сумму более 11 млрд тенге (11 045,9 млн тенге). Компенсацию получили порядка 95% пострадавших предпринимателей. Сегодня они вновь открыли двери для своих посетителей и вернулись к привычной деятельности. На рассмотрении комиссии остались самые сложные случаи, требующие проведения экспертизы, разработки ПСД и восстановления подтверждающих документов. Работы по возмещению ущерба бизнесу мы планируем завершить в мае текущего года", - сказал Еркебулан Оразалин.

 
По его словам, малый и средний бизнес в Алматы в силу своей мобильности и гибкости может быстро адаптироваться к новым реалиям. 
 

По итогам первых трех месяцев года мы наблюдаем хороший потенциал роста в частном предпринимательстве. Так, количество действующих субъектов МСБ выросло на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составило 217 822 единицы", - отметил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.

 
Он также подчеркнул, что по итогам первого квартала в Алматы наблюдается восстановление темпов экономического роста и деловой активности. 
 

Так, за три месяца текущего года в город привлечено более 248 млрд тенге инвестиций (РК - 2 263,1 млрд тенге, или 101,5%) с достижением роста на 19,8%. Восстанавливается после январских событий сфера торговли и услуг. По итогам первого квартала объемы розничной торговли составили 737,8 млрд тенге, оптового товарооборота - 2,4 трлн тенге", - добавил Еркебулан Оразалин.


Ранее в ходе брифинга Министерства внутренних дел РК начальник следственного департамента ведомства Санжар Адилов сообщил, что участники январских погромов возместили потерпевшим порядка 100 миллионов тенге причиненного ущерба.

Полицией на сегодня обнаружено и изъято 1499 единиц оружия и более 35,6 тысячи боеприпасов.

По данным на конец апреля акимат Алматы выплатил 258 млн тенге владельцам автомобилей, поврежденных во время январских событий.

Хроника развязанной против Казахстана террористической войны. 
 

Реестр требований к бизнесу пересмотрят до 2023 года - "Атамекен"

27.04.2022, 15:02 31796
Реестр требований к бизнесу пересмотрят до 2023 года - "Атамекен"
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Нормативные правовые акты, содержащие требования к бизнесу, будут пересмотрены до 2023 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Основной новеллой нового подхода к регулированию предпринимательской деятельности "с чистого листа" является введение реестра обязательных требований, соответствующих новой регуляторной политике", - сообщили эксперты НПП РК "Атамекен" и Министерства национальной экономики в рамках обучающего семинара по вопросам новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности. 

 
С 2024 года, если требование не включено в реестр, госорган не сможет проверить и наказать предпринимателя. 
 

Если в реестре нет требования, то нет и наказания. До 2024 года все регулирование будет переписано и оцифровано по новым принципам. Формировать и вести реестр будет МНЭ", - пояснили в НПП "Атамекен". 

 
В нацпалате добавили, что в 2021 году пересмотр требований начали с 5 отраслей с наибольшим числом предпринимателей - более 60% от общего числа (торговля, сельское хозяйство, общепит/проживание, транспорт). После ревизии 424 НПА установлено более 17 тысяч требований к бизнесу, 40% из которых не соответствуют базовым условиям.
 

Здесь важна помощь всех причастных экспертов, предпринимателей, отраслевых специалистов. Нам важно, чтобы эксперты рассказали об имеющихся проблемах излишнего, абсурдного госрегулирования, предложили свои варианты решения проблем", - отметил заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" Ербол Устемиров.

 
Для эффективной работы утвержден план-график по внедрению регулирования "с чистого листа" на 2022-2023 годы, согласно которому определены 28 отраслевых рабочих групп при госорганах. НПП в свою очередь сформировала список представителей бизнеса для включения в группы.
 

Объем торгов на KASE за три месяца вырос на 70%

14.04.2022, 15:47 46471
Объем торгов на KASE за три месяца вырос на 70%
Фото: twitter/KASE
АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - В первом квартале 2022 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) зафиксирован резкий рост объема торгов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - на 25 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Совокупный объем торгов на KASE за три месяца 2022 года составил 60,4 трлн тенге и вырос относительно аналогичного периода 2021 года на 70%, или 25 трлн тенге", - говорится в сообщении на сайте биржи. 

 
Капитализация рынка акций по итогам марта составила 23,3 трлн тенге ($50,9 млрд). Снижение с начала года на 18,9%, или 5,4 трлн тенге, обусловлено снижением цен на акции, находящиеся в списках KASE.
 

На конец марта 2022 года в торговых списках KASE находились акции 161 наименования 147 эмитентов, в том числе на нелистинговой площадке - три наименования акций трех компаний. С 1 марта на KASE приостановлены торги акциями девяти российских эмитентов в связи с вводимыми ограничениями на операции с ними", - отмечается в сообщении. 

 
Сообщается, что из торгового списка биржи были исключены акции трех наименований: простые акции АО "Международный аэропорт Алматы" и АО "ERG Exploration" и привилегированные акции АО "Estate Management Company" по инициативе их эмитентов - добровольный делистинг.
 
Объем торгов акциями за три месяца составил 33,6 млрд тенге и снизился относительно первого квартала 2021 года на 27,7 %, или 12,9 млрд тенге. Торги акциями в первом квартале проходили исключительно на вторичном рынке. Среднедневной объем торгов составил порядка 600 млн тенге, среднедневное количество сделок - 2230, средний объем одной сделки - около 270 тысяч тенге. Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 43,7% от суммарного объема сделок с акциями, брокеров-дилеров - 22%, других институциональных инвесторов - 19,0%, прочих юридических лиц - 15,2%, банков - 0,1%. Участие нерезидентов оценивается в 0,7%.
 
С начала года значение индекса KASE снизилось на 8,9 %, до 3 348,63 пункта.
 

Объем сделок с индексными акциями в первом квартале составил 16,5 млрд тенге, что на 37,3%, или 4,5 млрд тенге, выше аналогичного показателя прошлого года. Наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО "Kcell" - 4,9 млрд тенге (29,9% от общего объема торгов с индексными акциями)", - информирует KASE.

 
По данным биржи, единственным представителем индексной корзины, акции которого по итогам первого квартала закрылись в зеленой зоне, является Kcell. Основная доля роста пришлась на январь, когда акции компании выросли на 7%. 21 февраля оператор сотовой связи озвучил финансовые результаты за 2021 год. Консолидированный чистый доход компании вырос с прошлого года на 84,9%, до 32,5 млрд тенге, из которых 21,5 млрд тенге совет директоров рекомендовал направить на выплату дивидендов. В пересчете на одну акцию дивиденды могут составить 107,5 тенге. 
 

Между тем акции материнской компании АО "Казахтелеком" в течение квартала снизились на 13,3%. 16 марта был опубликован годовой аудиторский отчет. Консолидированная прибыль группы за 2021 год выросла с 65,3 до 97,4 млрд тенге. 14 марта совет директоров АО "Казахтелеком" рекомендовал направить 39,5 млрд тенге на выплату дивидендов, что в пересчете на одну акцию составляет 3590,39 тенге", - говорится в сообщении. 

 
Наименьшее снижение цены на KASE зафиксировано по ценным бумагам АО "KEGOC" - за первый квартал акции компании потеряли 0,2%.
 
По данным KASE, ценные бумаги представителей банковского сектора в течение первого квартала были одними из самых волатильных и разнонаправленных. В частности, акции АО "Банк ЦентрКредит" потеряли в цене за первый квартал 2,3%. Согласно опубликованной в марте годовой отчетности чистая прибыль банка за 2021 год выросла более чем в два раза - с 8,6 млрд до 18,5 млрд тенге. С 15 по 18 марта банк выплатил 11,7 млрд тенге в виде дивидендов по привилегированным акциям. 24 марта банк погасил облигационный выпуск на 26,5 млрд тенге, а совет директоров дочерней компании АО "BCC Invest" принял решение доразместить 415 млн простых акций по цене 2,4 тенге за акцию. 
 

Простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана" последовательно снижались в цене три месяца подряд и в итоге потеряли 32,4 %, в то время как ГДР на LSE снизились в цене на 39,6 %. 5 января акции банка на KASE снизились на 6,4 %, на LSE - на 17,6 %. На следующих торговых сессиях акции начали постепенно восстанавливаться в цене, однако 17 января снова упали на 11,0 %. 19 января банк погасил облигации на сумму 101,8 млрд тенге, 26 января международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги банка по международной шкале на уровне "ВB+/В", а 15 марта группа отчиталась о чистой прибыли в размере 462,4 млрд тенге против 352,7 млрд тенге в 2020 году. Однако совет директоров банка рекомендовал не направлять чистую прибыль на выплату дивидендов", - информирует биржа. 

 
Также сообщается, что простые акции национальной атомной компании "Казатомпром" по итогам первого квартала снизились в цене на 10,6%, ГДР на LSE - на 13,2%. Ценные бумаги компании в январе текущего года потеряли в цене 16,1%, однако затем восстановили 5,0% в феврале и 1,5% в марте. Котировки на урановые фьючерсы с начала года выросли на 24,7% - с $46,1 до $57,5 за фунт. Между тем годовая чистая прибыль компании сложилась на уровне 220 млрд тенге против 221,4 млрд тенге годом ранее за счет долгосрочной фиксации цен в контрактах. Рекомендации по выплате дивидендов совет директоров не озвучивал.
 

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