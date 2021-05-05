Жительницы Нур-Султана стали жертвами мошенницы-косметолога

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - В Нур-Султане задержана подозреваемая в мошенничестве в сфере косметологических услуг, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В полицию с заявлением обратились шесть жительниц столицы, которые стали жертвами интернет-мошенницы. По словам потерпевших, в социальной сети Instagram на странице "cosmetologist.nursultan_" они нашли актуальное объявление о предоставлении косметических процедур.

Страничка была оформлена красочно, с многочисленными подписчиками и большими скидками, чем и завлекла заявителей. Детали услуг и стоимость потерпевшие обсуждали посредством переписки через социальную сеть. Договорившись о цене, девушка просила перечислить предоплату на банковскую карту и назначала время и дату сеанса в одном из салонов на левобережье. Перечислив предоплату, желающие прибывали в салон в указанное время и адрес, однако никакие косметологические услуги там не предоставлялись и названная девушка не работала. По всем фактам возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Мошенничество", - рассказали в пресс-службе департамента полиции.

В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейскими задержана 27-летняя астанчанка. Установлено, что годом ранее она предоставляла косметологические услуги, однако срок лицензии закончился, и она прекратила свою деятельность, после чего задалась преступным умыслом и создала фейковый аккаунт. Чтобы снять с себя подозрения, мошенница использовала банковские карты, принадлежащие посторонним лицам.

В настоящее время количество потерпевших устанавливается. Если вы пострадали от действий подозреваемой обратитесь в полицию по телефонам: 71-66-10, 71-62-91, 8-702-944-08-08 или 102", - отметили в пресс-службе.

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