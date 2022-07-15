Экс-аким Кентау получил 10 лет лишения свободы

АЛМАТЫ. 13 ИЮЛЯ - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимых экс-акима Кентау Даурена Махажанова, а также посредников Б. и Т., передает KAZAKHSTAN TODAY.

Судом установлено, что подсудимый Даурен Махажанов, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, вынудил директора ТОО предоставить ему 50 млн тенге от договора государственно-частного предпринимательства за покровительство. После чего для получения незаконного вознаграждения привлек своих знакомых Б. и Т., которые были задержаны при получении денег, сообщает на своей странице в Facebook Алматинский городской суд.

Подсудимые в суде свою вину не признали.

Приговором суда Даурен Махажанов признан виновным в получении взятки, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в учреждениях уголовно исполнительной системы максимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Б. признан виновным в даче взятки, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Т. признан виновными в даче взятки, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев в учреждениях уголовно исполнительной системы минимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.