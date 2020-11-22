Житель Нур-Султана грабил детей, угрожая ножом

Подозреваемый в нетрезвом состоянии, находясь на улице Конституции, подкараулил двух десятилетних девочек, возвращавшихся с занятия в кружке бальных танцев домой. Угрожая ножом и обещая с ними разобраться, если они сообщат родителям, он забрал у одной из них сотовый телефон. В тот же вечер, на той же улице мужчина также ограбил 14-летнего школьника, идущего из спортивной секции домой, завладев его сотовым телефоном. О преступлении в отношении несовершеннолетних в полицию сообщили родители", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции столицы.
На поиски преступника был ориентирован личный состав ДП, по приметам составлена ориентировка.
Участковый инспектор полиции капитан полиции Нуржан Мустафаев, принимавший участие в розыске, по приметам опознал в нем одного из жителей своего административного участка, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый был задержан по месту проживания. В квартире обнаружили нож и похищенные телефоны. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, устанавливается причастность задержанного к ранее совершенным преступлениям", - отметили в пресс-службе.
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