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Жителя Нур-Султана задержали при попытке сбыть фальшивые доллары

03.11.2021, 10:44 31699
Жителя Нур-Султана задержали при попытке сбыть фальшивые доллары
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о пресечении факта сбыта фальшивых долларов в столице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

28 октября сотрудниками территориального департамента Агентства по городу Нур-Султану задержан житель столицы при попытке сбыта фальшивых долларов. Следствием установлено, что злоумышленник неоднократно делал ставки на спортивные игры поддельными купюрами номиналом 50 долларов США. Также задержаны два его сообщника, в доме которых было обнаружено 7,6 тыс. фальшивых долларов", - сообщили в пресс-службе АФМ.

 
По данному факту начато досудебное расследование. Задержанные будут находиться под стражей два месяца. 
 
АФМ призывает при обнаружении фальшивых банкнот незамедлительно сообщать по телефону доверия (+7 7172 708 478) и напоминает, что обнаружение фальшивых денежных средств не является преступлением, однако за сбыт такой банкноты предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, ранее Агентство по финансовому мониторингу РК выявило 29 подпольных цехов по изготовлению фальшивых денег.

 
 

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В Алматинской области полицейские изъяли у браконьера 3 тонны рыбы

03.11.2021, 20:20 49627
В Алматинской области полицейские изъяли у браконьера 3 тонны рыбы
Фото: Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 3 НОЯБРЯ - 2 ноября сотрудники полиции ОП Капшагая задержали "Газель", в которой находилось около 3 тонн незаконно добытой рыбы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Каких-либо документов на груз у водителя с собой не оказалось, сообщает Polisia.kz
 
При проверке кузова автомашины было обнаружена различная рыба общим весом 2999 килограммов.
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 335 УК РК. Следственные действия продолжаются.
 
23 сентября в ходе совместных мероприятий департамента погранслужбы по Мангистауской области и отдела полиции Тупкараганского района в одном из частных домов села Аташ в холодильнике обнаружена рыба осетровых пород общим весом 215 килограммов.
 
В Казахстане с начала года инспекторами и егерями выявлены 820 нарушений природоохранного законодательства, сумма штрафов превысила 8 миллионов тенге.
 

В Алматы изъяли крупную партию синтетических наркотиков

03.11.2021, 18:15 62398
АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - В Алматы задержали 33-летнего мужчину с крупной партией синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, с "синтетикой" полицейские задержали 33-летнего мужчину. Его автомашина Hyundai была остановлена сотрудниками патрульной полиции, экипажем "Буран-201".
 

Мужчина стал заметно нервничать: пока инспекторы составляли в отношении него административный протокол за нарушение ПДД, он места себе не находил. Как выяснилось, неспроста. Причиной такому поведению стали свертки, обнаруженные в ходе осмотра транспортного средства фигуранта. Всего изъято и приобщено к материалам уголовного дела 224 свертка с веществом, происхождение и принадлежность которого установит судебно-химическая экспертиза. В свое оправдание подозреваемый заявил, что зелье приобрел в интернет-магазине для личного употребления. Однако есть подозрение, что такой объем наркотиков предназначался для дальнейшей розничной продажи", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

 
 

В Шымкенте директора предприятия осудили за экономическую контрабанду

03.11.2021, 16:36 70849
ШЫМКЕНТ. 3 НОЯБРЯ - В Шымкенте директор одного из предприятий города осуждена за экономическую контрабанду сжиженного газа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, следствие установило, что в период 2020-2021 годы директор одного из предприятий Шымкента приобретала у неустановленных лиц сжиженный газ без документов, подтверждающих законность их происхождения.
 

В последующем директор предприятия незаконно экспортировала сжиженный газ весом более 966 тонн на сумму свыше 146 миллионов тенге в Узбекистан и Таджикистан. При вывозе через таможенную границу ЕАЭС она использовала фиктивные договоры и документы о происхождении товара".

 
В ведомстве отметили, что в ходе следствия факт подделки документов и отсутствия взаиморасчетов с ложно указанными компаниями подтвердился. Женщина приговорена к штрафу в размере 4,3 млн тенге. Также судом будет взыскана стоимость контрабандного товара.
 
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане был задержан россиянин с контрабандой бивней мамонта и рога шерстистого носорога.
 

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