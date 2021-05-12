В Нур-Султане из школы эвакуировали 175 человек после сообщения о заложенной взрывчатке

НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - В полицию Нур-Султана поступил вызов о том, что на электронную почту частной школы "Астана Garden School" поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На место незамедлительно были направлены все экстренные службы. Со школы эвакуированы 175 человек. Взрывных устройств не обнаружено", - говорится в сообщении столичного департамента полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность с возмещением материального ущерба.

По данным полиции, в прошлом году зарегистрировано 10 фактов данного вида преступления. Сотрудниками полиции все виновные лица были установлены и задержаны. По всем фактам задержанные осуждены к различным срокам лишения свободы.

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