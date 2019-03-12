К 11 и 12 годам колонии строгого режима приговорили двух членов ОПГ за сбыт синтетических наркотиков

Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о пресечении международного канала поставки синтетических наркотиков и вынесении приговора двум участникам ОПГ, передает Kazakhstan Today.

Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан выявлена и пресечена противоправная деятельность наркогруппы, в состав которой входили Г. Закарадзе и А. Маликов, причастные к контрабанде синтетических наркотиков из РФ в РК и их реализации на территории Павлодарской области.

1 июня 2018 года Г. Закарадзе был задержан департаментом КНБ по Павлодарской области при получении 937 граммов синтетического наркотика "пирролидиновалерофенон" (аналог психотропного вещества "пировалерон") называемого "скорость", который был закамуфлирован в радиоприемник. В ходе следствия был установлен и задержан организатор наркоканала А. Маликов, который в последующем сбывал психотропные вещества в сети Интернет посредством мобильного приложения "Telegram" (в группе "TURBO4АT" с 700 подписчиками)", - проинформировали в пресс-службе КНБ.





По данным пресс-службы, 7 марта 2019 года приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области фигуранты уголовного дела признаны виновными. Г. Закарадзе приговорен к 11 годам, А. Маликов к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии максимальной безопасности.

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