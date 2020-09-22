В Акмолинской области отчим жестоко избил 14-летнего подростка

Кокшетау. 21 сентября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области подростка госпитализировали после того, как его избил отчим, передает Kazakhstan Today.

19 сентября в Бурабайскую районную больницу был доставлен 14-летний житель Щучинска с закрытым переломом. Врачи больницы сообщили об этом в полицию", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Полицейские установили, что 18 сентября несовершеннолетнего избил его отчим - 43-летний ранее судимый житель Щучинска. Имеются признательные показания.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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