Полицейские изъяли 1480 единиц оружия, похищенного в ходе январских событий

АТЫРАУ. 26 АПРЕЛЯ - В Курмангазинском районном суде Атырауской области вынесен приговор в отношении бывшего сельского акима, который обвинялся в получении взятки и служебном подлоге. Он приговорен к штрафу в размере 32 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Судом установлено, что аким сельского округа получил от директора ТОО взятку в сумме 800 тыс. тенге за содействие в продаже здания, принадлежащего аппарату акима, и предоставление в регистрирующий орган официальных документов, в которые директором ТОО были внесены ложные сведения, пишет "Мой город"

Вина подсудимых доказана признательными показаниями самих подсудимых, результатами оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, заключением видеофонографической экспертизы, заключением государственного аудитора, банковскими документами", - сообщили в пресс-службе Курмангазинского районного суда.

Вторым подсудимым по этому делу стал директор ТОО. Оба подсудимых полностью признали свою вину.

Приговором суда бывшему акиму назначено наказание в виде штрафа в размере 32 млн тенге, его подельнику назначен штраф в размере 16 млн тенге. Оба осужденных пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

При назначении наказания суд учёл, что экс-аким имеет на иждивении ребенка-инвалида.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.