Полицейские изъяли 1480 единиц оружия, похищенного в ходе январских событий

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На сегодня мерами, принятыми полицейскими страны, обнаружено и изъято 1480 единиц оружия и более 35 тысяч боеприпасов", - сообщил на брифинге начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.
По его словам, в результате разъяснительной работы представителей прокуратуры и органов внутренних дел жители страны продолжают проявлять гражданскую позицию, на сегодня добровольно сдано уже 142 единицы оружия.
6 января в ходе массовых беспорядков в городе Алматы неработающий местный житель из оружейного магазина "Охотник KZ" на улице Рыскулова похитил два нарезных ружья и патроны к ним калибра 7,62 мм. Похищенное оружие и патроны изъяты, подозреваемый с санкции суда взят под стражу", - сказал Санжар Адилов.
Кроме того, 21 апреля в Таразе в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан местный житель, у которого изъят пистолет Макарова с патронами калибра 9 мм, похищенный 6 января из здания департамента полиции Жамбылской области. Подозреваемый с санкции суда также взят под стражу.