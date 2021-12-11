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До 15 лет лишения свободы грозит жителю Кокшетау за распространение синтетических наркотиков

10.12.2021, 14:16 93826
До 15 лет лишения свободы грозит жителю Кокшетау за распространение синтетических наркотиков
Фото: regnum.ru
КОКШЕТАУ. 10 ДЕКАБРЯ - До 15 лет лишения свободы грозит 41-летнему жителю Кокшетау за распространение синтетических наркотиков посредством электронных информационных ресурсов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В августе полицейскими Акмолинской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ "Заклад", был задержан житель областного центра, который по информации оперативников, являлся "бомбером" - оптовым закладчиком синтетики. В ходе личного обыска задержанного было обнаружено и изъято 20 свертков с синтетическими наркотиками, а также 60 свертков изъято в тайниках, которые успел сделать мужчина", - сообщили в УПН ДП Акмолинской области.

 
В ведомстве сообщили, что в отношении мужчины сразу же было начато досудебное производство по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере). Назначена экспертиза, согласно которой у задержанного изъято свыше 104 граммов психотропного вещества "мефедрон".
 
В УПН ДП Акмолинской области также сообщили, что в ходе расследования уголовного дела полицейскими было установлено, что задержанный распространял наркотики через интернет, то есть в действиях подозреваемого усмотрели состав преступления квалифицирующим признаком: приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт психотропных веществ в особо крупном размере, совершенные с применением электронных информационных ресурсов.
 

Учитывая опасность такого деяния, задержанному мужчине грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества", - отметил начальник УПН ДП Акмолинской области полковник полиции Мейрам Жапбасов. 

 
 

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В Актау осудили экс-заместителя руководителя фармконтроля

10.12.2021, 20:53 33616
В Актау осудили экс-заместителя руководителя фармконтроля
АКТАУ. 10 ДЕКАБРЯ - Актауский городской суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя управления фармацевтического контроля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Вместо социально-значимых лекарств и медицинских масок бывший чиновник вместе с предпринимательницей закупали несоответствующие перечисленным в госзакупках наименованиям медпрепараты, сообщает "Лада".
 
Суд установил, что подозреваемый госслужащий ради личной выгоды причинил крупный ущерб государству. В сговоре c предпринимательницей на выделенные из бюджета средства в размере 9,4 миллиона тенге закупил лекарства, не соответствующие перечисленным в госзакупках наименованиям, которые впоследствии реализовали в аптеках Жанаозена.
 
Обвиняемые не признали вину и просили суд оправдать их по всем статьям обвинения. Прокурор просил признать виновным бывшего зама облфармконтроля и лишить его свободы на пять лет с пожизненным запретом занимать определенные должности на государственной службе. Предпринимательнице обвинение просило назначить наказание в виде года лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. В качестве подтверждения доказательной базы сторона обвинения привела судебные экспертизы и специальные исследования.
 
Суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность, положительные характеристики обвиняемых и факт возмещения ущерба.
 
Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 361 Уголовного кодекса РК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года с пожизненным лишением права занимать определенную должность на государственной службе и установлением пробационного контроля. По части 2 статьи 366 и части 1 статьи 218 Уголовного кодекса РК признан невиновным и оправдан из-за недоказанности участия в совершении данных уголовных правонарушений. Обвиняемая признана виновной в совершении преступления по части 2 статьи 219 Уголовного кодекса РК и освобождена от ответственности, потому что добровольно возместила ущерб.
 
Судебный акт не вступил в законную силу.
 
10 декабря заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова и руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев задержаны по подозрению в получении взятки в размере 5 миллионов тенге.
 

В Алматинской области ссора сельчан закончилась убийством

10.12.2021, 20:37 38233
ТАЛДЫКОРГАН. 10 ДЕКАБРЯ -3 декабря в дежурную часть Панфиловского РОП поступило сообщение о том, что на пастбище Ыршуик, расположенном на территории Улкенагашского сельского округа, обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Данный факт зарегистрирован в полиции по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство), сообщает Polisia.kz
 
Полицейские установили личность погибшего, им оказался 41-летний житель села Акжазык Коктальского сельского округа. Он скончался от огнестрельного ранения в ногу.
 
Сотрудники полиции в течение двух часов задержали 39-летнего жителя села Улкенагаш, признавшегося в убийстве. У подозреваемого изъято одноствольное охотничье ружье 12-го калибра. Назначены необходимые экспертизы. 
 
По словам задержанного, он пас овец, когда к нему на лошади подъехал незнакомый мужчина, стал предъявлять территориальные претензии, оскорблять и бить кнутом. Тогда подозреваемый взялся за ружье и выстрелил. 
 
Сельчанин водворен в ИВС.
 

Замакима Атырауской области задержана по подозрению в получении взятки

10.12.2021, 20:26 41716
Замакима Атырауской области задержана по подозрению в получении взятки
Фото: holanews.kz
АТЫРАУ. 10 ДЕКАБРЯ -10 декабря заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова и руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев задержаны по подозрению в получении взятки в размере 5 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Задержание производила специально прибывшая в Атырау из Нур-Султана группа сотрудников Агентства по противодействию коррупции РК. По предварительным данным, взятка является "откатом" от тендера, сообщает "АЖ".
 
Telegram-канал @Yedilov online опубликовал фото опечатанной двери кабинета Бакытгуль Хаменовой.
 

Бензин пытались вывезти из Туркестанской области под видом газового конденсата

10.12.2021, 19:09 51787
ТУРКЕСТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу в Туркестанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ "Баррель" на железнодорожной станции "Манкент" пресечен вывоз из Казахстана в Кыргызстан 960 тонн бензина марки АИ-92, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Следующим установлено, что ГСМ планировали вывезти в железнодорожных цистернах под видом "газового конденсата", сообщает пресс-служба АФМ РК. 
 
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
 

Информацию об угрозе срыва авиаперевозок изучают в полиции

10.12.2021, 14:38 86428
Информацию об угрозе срыва авиаперевозок изучают в полиции
Фото: ru.eturbonews.com

НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Полиция изучает информацию об угрозе срыва авиаперевозок, опубликованную в казахстанских СМИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте МВД.

"В настоящее время следственным управлением департамента полиции на транспорте по факту об угрозе срыва авиаперевозок проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 274 Уголовного кодекса (Распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY)", - сообщили в полиции.

"Иная информация по материалам досудебного расследования не подлежит разглашению", - отметили в департаменте.

Штраф по статье доходит до 3 тыс. МРП, что составляет 8 751 000 тенге. Либо нарушителю грозят исправительные или общественные работы на срок до 800 часов. За статью также предусмотрено уголовное наказание сроком до 3 лет.

Ранее в Минэнерго заявили о дефиците авиатоплива.

Напомним, 1 октября Air Astana сообщила о критическом уровне запасов топлива на балансе авиакомпании. 28 октября в аэропорту Алматы ограничили заправку самолетов. В Минэнерго заявили, что дефицит топлива возник из-за отечественных НПЗ, которые не справились с задачей по обеспечению внутреннего рынка авиа- и дизельным топливом.


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Семеро сотрудников МВД РК осуждены за пытки

10.12.2021, 13:08 105517
Семеро сотрудников МВД РК осуждены за пытки
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАЯБРЯ - В нынешнем году по статье "Пытки" было осуждено 7 сотрудников Министерства внутренних дел Республики Казахстан, в том числе одного представителя Комитета уголовно-исполнительной системы, об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно обновленным данным, за 11 месяцев текущего года по статье 146 УК РК (Пытки) в производстве находилось 655 уголовных дел. Из них 495 были прекращены по пунктам 1), 2), 5), 6), 7), 8) части 1 статьи 35 УПК РК, рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам человека.
 

163 обращения касались вопросов нарушений прав человека в исправительных учреждениях Казахстана, включая жалобы на медобслуживание, злоупотребление служебным положением, нарушение коммунально-бытовых условий и применение пыток", - уточнили в пресс-службе. 

 
Отмечается, что проблема пыток, жестокого обращения и иных нарушений прав граждан в учреждениях закрытого типа традиционно остается одной из ключевых в поле зрения как правозащитников, так и правоохранительных органов.
 
Всего с начала года в адрес уполномоченного по правам человека в РК Эльвиры Азимовой поступило в общей сложности 1614 обращений.
 

Чаще всего соответствующие жалобы граждан касались вопросов действий или бездействия должностных лиц прокуратуры и полиции (298 обращений), а также обжалования судебных актов (215 обращений). В числе иных распространенных видов обращений можно отметить следующие категории - "общие вопросы уголовно-исполнительной системы", "общие вопросы уголовно-процессуального законодательства", "предоставление жилья", "вопросы здравоохранения, охраны общественного здоровья", "конституционные права и свободы гражданина", "трудовые отношения", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в Усть-Каменогорске вынесен приговор по делу о пытках заключенного. По данным суда, 18 июня 2019 года сотрудники учреждения ОВ-156/2 причинили телесные повреждения Андрею Кондратенко. Парень умер в стенах колонии. В целях сокрытия следов преступления обвиняемые, с привлечением двух осужденных, перенесли тело погибшего в камеру дисциплинарного изолятора, инсценировав самоубийство. 
 

Какие регионы РК лидируют по числу уголовных преступлений среди учащихся

10.12.2021, 12:03 110134
Какие регионы РК лидируют по числу уголовных преступлений среди учащихся
Фото: 4esnok.by
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Аналитики Finprom.kz назвали регионы Казахстана, в которых учащиеся чаще всего совершают уголовные правонарушения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В региональном разрезе наибольшая численность учащихся, совершивших уголовные правонарушения, зафиксирована в Костанайской области: 111 человек - на 4,7% больше, чем годом ранее. В тройке регионов-антилидеров также оказались Восточно-Казахстанская (77 человек, минус 31,9% за год) и Карагандинская (75 человек, минус 2,6% за год) области. Меньше всего проблемных учащихся наблюдается в Кызылординской области (16 человек, минус 36% за год)", - сообщает Finprom.kz.

 
В целом за январь-октябрь 2021 года уголовные правонарушения в РК совершили 818 учащихся - на 32,6% меньше, чем годом ранее. В том числе 68 человек совершили уголовные проступки, 750 - уголовные преступления (350 отнесли к средней тяжести, 293 - к тяжким преступлениям, 71 - к небольшой тяжести, 36 - к особо тяжким). Для справки: в аналогичном периоде 2020 года учащиеся совершили 1,2 тыс. уголовных правонарушений, минус 39% за год.
 
При этом среди учащихся, совершивших уголовные правонарушения, численность обучающихся в школах, гимназиях и лицеях сократилась на 37,5% за год  (до 265 человек), обучающихся в профессиональных технических училищах и колледжах - на 29,5% (до 446), обучающихся в вузах - на 34,7% (до 96).
 

Среди оступившихся молодых людей почти две трети учащихся совершили уголовные правонарушения против собственности: 528 человек - на 29,1% меньше, чем годом ранее. В том числе 346 были пойманы на кражах, 58 - на грабежах, 40 - на мошенничестве, 34 - на случаях неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, 27 - на мелких хищениях", - уточнили аналитики.

 
Они отметили, что наиболее "популярными" среди учащихся стали также уголовные правонарушения против личности (133 человека, минус 29,3% за год) и уголовные правонарушения против общественной безопасности и общественного порядка (85 человек, минус 53,3%).
 

Разыскиваемый за хищение $15 млн из банка RBK задержан в России

10.12.2021, 11:09 99685
Фото: karasayinfo.kz
АЛМАТЫ. 10 ДЕКАБРЯ - В Московской области задержан разыскиваемый территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы по делу о хищении денежных средств банка RBK, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В отношении задержанного расследуется уголовное дело по факту хищения кредитных средств АО "Банк РБК" в размере 15 миллионов долларов США, рассказали в пресс-службе АФМ РК.
 

Скрываясь от уголовного преследования, В. Власов с 2018 года находился в международном розыске. В настоящее время разыскиваемый находится под стражей органов внутренних дел Московской области", - сообщили в ведомстве.

 
В настоящее время решается вопрос его экстрадиции в Республику Казахстан.

Напомним, мошенник, обманувший казахстанского предпринимателя на 170 тысяч евро, экстрадирован из Германии.
 

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