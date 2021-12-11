До 15 лет лишения свободы грозит жителю Кокшетау за распространение синтетических наркотиков

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КОКШЕТАУ. 10 ДЕКАБРЯ - До 15 лет лишения свободы грозит 41-летнему жителю Кокшетау за распространение синтетических наркотиков посредством электронных информационных ресурсов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В августе полицейскими Акмолинской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ "Заклад", был задержан житель областного центра, который по информации оперативников, являлся "бомбером" - оптовым закладчиком синтетики. В ходе личного обыска задержанного было обнаружено и изъято 20 свертков с синтетическими наркотиками, а также 60 свертков изъято в тайниках, которые успел сделать мужчина", - сообщили в УПН ДП Акмолинской области.

В ведомстве сообщили, что в отношении мужчины сразу же было начато досудебное производство по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере). Назначена экспертиза, согласно которой у задержанного изъято свыше 104 граммов психотропного вещества "мефедрон".

В УПН ДП Акмолинской области также сообщили, что в ходе расследования уголовного дела полицейскими было установлено, что задержанный распространял наркотики через интернет, то есть в действиях подозреваемого усмотрели состав преступления квалифицирующим признаком: приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт психотропных веществ в особо крупном размере, совершенные с применением электронных информационных ресурсов.

Учитывая опасность такого деяния, задержанному мужчине грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества", - отметил начальник УПН ДП Акмолинской области полковник полиции Мейрам Жапбасов.