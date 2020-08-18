На 16 лет осужден алматинец, получивший из Германии посылку с партией экстази

Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - На 16 лет осужден алматинец, получивший из Германии посылку с крупной партией экстази, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Комитете по финансовому мониторингу (КФМ) Минфина РК, житель Алматы был задержан при получении в отделении Казпочты двух конвертов с таблетками красного цвета треугольной формы. Оперативные мероприятия по задержанию проводились сотрудниками департамента экономических расследований по Алматинской области КФМ совместно с таможенными органами Германии.

Согласно заключению экспертизы, в составе таблеток содержится психотропное вещество МДМА (экстази) в особо крупном размере 88,99 грамма. Кроме этого, в ходе обыска квартиры подозреваемого обнаружены и изъяты психотропные вещества в крупном размере - 31,25 грамма - растительного происхождения, содержащие псилоцин и псилоцибин. Он хранил их с целью последующего сбыта", - проинформировали в ведомстве.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам житель Алматы признан виновным по пунктам 1,2,3 части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) части 4 статьи 286 УК РК (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено).

Он приговорен к лишению свободы сроком на 16 лет в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

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