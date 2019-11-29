17 и 16 лет колонии получили убийцы женщины-косметолога в Алматинской области

Фото: otyrar.kz

Талдыкорган. 28 ноября. Kazakhstan Today - Приговор убийцам женщины-косметолога вынесли в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Точку в громком деле об убийстве 40-летней Батуры Мамедовой поставил специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области. Он признал 28-летнего таксиста и его спутницу виновными в том, что они ограбили и жестоко расправились с матерью троих детей, сообщил Первый канал "Евразия"

Подсудимые Жангельды Кобланов и Айдана Беренова слушали приговор, не поднимая глаз. Их признали виновными в убийстве и разбое, совершенных в группе по предварительному сговору. На двоих они получили 33 года колонии.

Кобланова Жангельды Амангельдиевича признать виновным. Окончательно назначить 17 лет лишения свободы с отбытием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - зачитала приговор судья Айгюль Касенова.

Беренова получила 16 лет тюремного заключения.

До приговора подсудимым дали последнее слово. Никто из них не пытался оправдаться. Беренова лишь впервые попросила прощения у родных погибшей. Свою вину она так и не признала.

Прошу прощения. Но я не признаю вину. Моей вины нет", - сказала осужденная.

По версии обвинения в мае этого года таксист и его сожительница согласились подвезти Батуру Мамедову до дома . По дороге мужчина начал требовать золотые украшения и деньги. А после нанес ножевые ранения. На теле жертвы обнаружили 8 колотых ран.

Кобланов вместе с Береновой с целью избавления от трупа поехали на земельный участок №382 Береке, принадлежащий матери Кобланова, и, взяв с соседнего участка лопату, вырыли яму и перед тем как закопать сорвали золотую цепочку с шеи Гадировой и забрали из сумочки 10 тысяч тенге", - рассказал гособвинитель Арыстанбек Аликенов.

Погибшая - гражданка Азербайджана. В Алматы она работала в салоне красоты. У женщины остались трое детей, старшему - 18 лет, младшая ходит во 2-й класс. Родственников Батуры Мамедовой приговор суда вполне удовлетворил.

Трое детей остаются с отцом, бабушкой, без мамы. Я только одно хочу, чтобы они хотя бы отсидели, потому что раскаяния в их глазах, конечно, не было, чтобы их преждевременно не отпустили, чтобы не было такого, чтобы очередные дети не дождались мамы с работы", - сказала родственница погибшей Рагиля Рустамова.

Будут ли обжаловать приговор сами осужденные, пока неизвестно. На это по закону у них есть 15 суток.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства