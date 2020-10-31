Уроженец Алматы осужден на 25 лет за убийство, изнасилование и разбой

Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - Уроженец Алматы 1983 года рождения осужден на 25 лет лишения свободы за совершение ряда особо тяжких преступлений, передает Kazakhstan Today.

По информации Polisia.kz , осужденный Замандин Палтуев "пришел в гости к своей знакомой гражданке О., 1986 года рождения, которая проживала вместе со своей сестрой, гражданкой Л., 1969 года рождения, в частном доме, где втроем распивали алкогольные напитки. В этот момент в доме находился гражданин С., 1950 года рождения, который спал в другой комнате".

Изрядно перебрав спиртного, З. Палтуев и гражданка О. повздорили. Взяв со стола кухонный нож, он стал размахивать им, угрожая убийством. На подмогу пришел гражданин С., спавший в другой комнате. Однако его попытка остановить разъяренного мужчину не увенчалась успехом. Сначала Палтуев расправился с ним: он нанес мужчине осколками разбитой бутылки множество ранений. Затем, вооружившись ножом, он напал на сестер, которые скончались на месте преступления от острой кровопотери", - рассказала начальник отдела по расследованию преступлений против личности следственного управления ДП города Алматы Толганай Ержанова.

Как следует из материалов уголовного дела, с целью сокрытия следов совершенных преступлений "Палтуев решил совершить поджог дома, поджигая внутри дома все вещи и мебель, после чего, убедившись в возгорании дома, убийца сбежал. Гражданина С. из горящего дома вынесли соседи и оказали ему медицинскую помощь. Он остался жив".

На этом преступные похождения душегуба не закончились. Скрываясь от органов уголовного преследования, на улице Бокейханова разыскиваемый З. Палтуев совершил еще ряд особо тяжких преступлений с особой жестокостью. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он заприметил 23-летнюю девушку, шедшую домой… Злоумышленник стал преследовать девушку, выбирая удобное место для совершения преступления. У теплотрассы он напал на прохожую, избил, ограбил, изнасиловал и убил. В этот же день при проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Приговором СМУС по городу Алматы З. Палтуев осужден по статьям 99 (Убийство), 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление),121 (Насильственные действия сексуального характера), 120 (Изнасилование), 192 (Разбой), 202 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) УК РК. Ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы", - резюмировала Ержанова.

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